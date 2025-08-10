Pumas vs Necaxa: el cuerpo arbitral evalúa el terreno de juego para determinar si el encuentro puede reanudarse

El equipo de mantenimiento volvió a ingresar al campo para deshacer los charcos que prevalecen en el césped.
El cuerpo arbitral continúa evaluando el estado del terreno de juego.
Los jugadores ya se encuentran el terreno de juego.
Equipos de protección civil se encuentran revisando el protocolo en la cancha ante la posible caída de una tormenta eléctrica.
Equipo de jardineros y mantenimiento ya realizan labores en la cancha para evitar los encharcamientos.
¡Finalizó el primer tiempo!
Debido a las condiciones climáticas, así como el estado en el que se encuentra el terreno de juego, el árbitro determinó el final del primer tiempo sin añadir tiempo de compensación. Se espera que el partido pueda reanudarse tras el receso de 15 minutos.
Minuto 44. Tarjeta amarilla para Ruvalcava.
Minuto 45. ¡Atajada de Unsain! El arquero de Necaxa sacó un balón en la línea.
Minuto 44. El balón fue desviado por la barrera y habrá tiro de esquina.
Minuto 42. Tiro libre para los Pumas.