Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul

Giorgos Giakoumakis no continuará con Cruz Azul esta temporada (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Giorgos Giakoumakis saldrá de Cruz Azul esta temporada y todo parece indicar que su futuro estará en el futbol de Grecia con el PAOK. Según reportó Adrián Esparza Oteo, el club griego y el mexicano han mantenido pláticas de negociación por el atacante.

“Empieza a tomar fuerza la posibilidad de que Giakoumakis vaya al PAOK de la Liga de Grecia. En los últimos días se han mantenido las negociaciones. Aún no acepta Cruz Azul, pero poco a poco se acercan a los números”, reportó el periodista.

A pesar de haber llegado a Cruz Azul como un gran prospecto gracias a su destacado desempeño previo en la MLS con el Atlanta United, Giakoumakis no pudo cumplir con las expectativas generadas durante su fichaje. La temporada del europeo en México se vio opacada por estos inconvenientes médicos que obstaculizaron su adaptación y continuidad en la plantilla cementera.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Giorgos Giakoumakis in action with Vancouver Whitecaps's Edier Ocampo REUTERS/Henry Romero

¿Cuánto dinero ganará Giorgos Giakoumakis en el PAOK?

De acuerdo con reportes de Grecia, Giakoumakis accedió a rebajarse el salario para que se concrete su llegada al PAOK. Según señaló Sport 24, el nuevo acuerdo entre el atacante y el club contempla un salario anual de 1,5 millones de euros, lo que implica que habría resignado casi un millón de euros respecto a lo que ganaba antes.

Y es que cabe recordar que hace algunos días, David Faitelson reveló detalles del contrato que tiene Giorgos en Cruz Azul, donde especifica que el griego gana 3 millones de dólares anuales. Ahora, se espera que en las últimas horas haya avances por ambas partes para que el fichaje se concrete.

¿Quién sustituirá a Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul?

La reciente decisión de Luka Jovic de rechazar la oferta del conjunto cementero para unirse al AEK Atenas en Grecia ha generado cambios clave en la formación ofensiva del equipo mexicano. Con el delantero serbio fuera de la ecuación, la expectativa se centra ahora en la dupla que conformarán Gabriel “Toro” Fernández y Ángel Sepúlveda, este último consolidado en la actualidad como el máximo goleador del plantel y del torneo.

Luka Jovic no llegó a Cruz Azul y jugará en la liga griega con el AEK (X@AEK_FC_OFFICIAL)

La llegada de Jovic se vislumbraba como el refuerzo estelar para el ataque en la nueva campaña. Sin embargo, los planes dieron un giro inesperado cuando el futbolista optó por seguir su carrera en Europa. Esta decisión le abrió la puerta a Gabriel Fernández, quien parece indicar que retomará un papel principal como delantero acompañante, apuntalando la ofensiva cementera junto a Sepúlveda.