William Scull rompe el silencio y asegura que le ganó a Canelo Álvarez: “Mi cara nunca tuvo un golpe”

William Scull asegura que le ganó a Canelo Álvarez y que le esperaba más de él (CRÉDITO: AFP)

William Scull habló por primera vez luego de perder con Canelo Álvarez el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. En entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN Knock Out, el cubano se dijo satisfecho con el resultado, sin embargo, mencionó desde su perspectiva, él ganó la pelea.

Durante la misma charla también declaró que nunca recibió ningún golpe en la cara, además, aseveró que no hubo un Canelo que le exigiera tanto con lo esperaba.

“Estoy satisfecho con mi trabajo, me conformé con el resultado porque sinceramente no hubo un Canelo que exigiera tanto, no hubo un gran Canelo. Mi cara nunca tuvo un golpe, nunca me hizo nada, un Canelo Álvarez frustrado que no me exigió a mí. Yo siempre todos los rounds se los gané, yo saqué la cuenta y se los gané”, declaró el pugilista de Cuba.

Finalmente mencionó que esta pelea le cambió la vida y que gracias a ello pudo cumplir el sueño de comprarle una casa a su mamá.

“Ha sido la pelea que me cambió la vida, siempre soñé con comprarle una casa a mi mamá y esta es la pelea que me dio esta posibilidad”, finalizó el excampeón del mundo.

En entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN Knock Out, el cubano se dijo satisfecho con el resultado (Captura de pantalla - Instagram: Salvador Rodríguez)

Tras este resultado, William Scull perdió el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mismo que había ganado en 19 de octubre de 2024 cuando venció por decisión unánime al ruso Vladimir Shishkin.

Canelo Álvarez anunció su pelea con Crawford

Después de que Saúl Álvarez ganó el cinturón de la FIB para conseguir nuevamente el indiscutido de las 168 libras, Turki Al-Sheikh anunció la pelea entre el tapatío y Terence Crawford. El jeque árabe subió al estadounidense al ring y puso a ambos pugilistas cara a cara.

El combate entre el campeón mexicano y el Bud Crawford se realizará el próximo viernes 12 de septiembre en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Esta pelea se realizará en el peso supermediano, misma que ha dominado el jalisciense desde hace varios años, por lo que el estadounidense tendrá que subir hasta dos divisiones.

Este es el peleador que más ha ganado dinero por pelear con Canelo Álvarez (Crédito- REUTERS)

Dicha función ha generado grandes expectativas en los aficionados ya que ambos boxeadores se han mantenido en la élite durante los últimos años; sin embargo, también la pelea también ha sido criticada por la diferencia de peso entre los dos.

¿Cómo llegarán a la pelea Canelo y Crawford?

El oriundo de Guadalajara llegará a la pelea con Crawford con una racha de 6 victorias de manera consecutiva, pues no pierde desde el 2022 cuando cayó por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol. Y aunque en sus últimos combates no ha logrado noquear como sus fanáticos lo exigen, ha terminado imponiéndose de manera contundente por decisión unánime. A sus 34 años de edad, ha logrado un récord de 63 triunfos (39 por la vía del nocaut), 2 derrotas y un par de empates.

Por su parte, Terence Crawford llegará a la pelea con mucho tiempo de inactividad, ya que la última vez que se subió a un ring fue el 3 de agosto de 2024 cuando se enfrentó a Israil Madrimov por el título superwelter de la AMB en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde salió victorioso luego de imponerse por decisión unánime. A sus 37 años, Bud conserva su récord invicto de 41 victorias (31 por la vía del nocaut), cero empates y ninguna derrota.