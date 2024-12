Esta es la razón por la que Atlante se mudó de la CDMX a Zacatepec

Los Potros de Hierro asumirán una nueva mudanza en su historia. Foto: Jovani Pérez

El Club Atlante hizo oficial su mudanza de la Ciudad de México a Zacatepec, Morelos, en donde jugará en el Estadio Agustin “Coruco” Diaz, aunque señalaron que es un cambio temporal, ya que buscarán regresar a la capital del país en un futuro, siempre y cuando encuentre un lugar que los ayude a mantener su certificación, al igual que dieron a conocer la razón por la que se tomó esta decisión.

El anunció se dio a conocer en una rueda de prensa, en la que estuvo presenta la directiva de los Potros de Hierros, la gobernadora de la entidad, Margarita González y el presidente del Club, Emilio Escalante quien señaló que fueron obligados a dejar la CDMX, pero esperan regresar en los próximos años.

“Zacatepec es la mejor opción, pero es por necesidad. El Atlante es de la Ciudad de México y hoy es por necesidad, no porque queremos. Qué me digan dónde hay un estadio en el que Atlante pueda jugar, porque no hay otro estadio que cumpla con el reglamento, por las características que nos pide la Liga y que podamos conservar nuestra certificación”, compartió el presidente azulgrana durante una entrevista con Diario Récord.

De la misma manera, dio a conocer las razones que los obligaron a mudar la franquicia al Estadio Agustin “Coruco” Diaz, dejando atrás su etapa en Ciudad de los Deportes, a donde llegaron en 2020, tras abandonar Cancún.

Atlante podría mudarse al Estadio Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec, Morelos. Crédito: Cuartoscuro

¿Por qué Atlante dejó el Estadio Ciudad de los Deportes?

Emilio Escalante dio a conocer las razones que los llevaron a salir del inmueble que consiguieron revivir tras su regreso hace cuatro años, algo que incluso ocasionó que pudiera ser utilizado por América y Cruz Azul en 2024, aunque estos equipos poco tuvieron que ver, siendo más una cuestión de la administración tras la clausura del Estadio hace un meses, además de priorizar otros eventos por encima de los partidos.

“Lo sucedido en el estadio, cuando lo clausuran, nosotros al día siguiente jugábamos la última Jornada contra Tampico. Hubo muchas complicaciones y a día de hoy, no he recibido un comunicado de la empresa”, agregó el propietario del equipo.

Añadió que no le parece justo lo que hizo la administración con ellos, ya que se le dio preferencia a las corridas de toros los domingos, días que ellos utilizaban para sus encuentros en la Liga de Expansión, siendo ellos quienes apoyaron para la remodelación del inmueble y para que volviera a tener eventos.

Aclaró que no se trata de ningún problema con la Maquina o las Águilas, ya que él dio el visto bueno para que jugarán ahí, siendo el problema con quienes son dueños del Estadio Ciudad de los Deportes. Es por ello que a partir del Clausura 2025, disputarán sus juegos como local en Zacatepec, siendo el Azteca la posibilidad de regresar a la CDMX una vez que concluya la remodelación.