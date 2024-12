El amor triunfó en el Clásico Joven; aficionado del Cruz Azul le propone matrimonio a su novia seguidora del América

La aficionada del América le dio el sí a su novio y se dieron un tierno beso. (TikTok / TUDN)

El esperado Clásico Joven entre América y Cruz Azul, correspondiente a la ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2024, dejó a los aficionados con las ganas de celebrar un gol luego del empate 0-0 en el marcador. Sin embargo, más allá de la acción en el campo, el partido se vio marcado por un momento de amor que robó la atención de todos los presentes en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante el transcurso del juego, un aficionado de Cruz Azul decidió hacer un acto de valentía, rompiendo las barreras de la rivalidad deportiva, y propuso matrimonio a su novia, una fiel seguidora del América. La propuesta, captada en video, se convirtió rápidamente en un viral en redes sociales, generando una ola de emociones entre los espectadores.

El zaguero de Cruz Azul, Willer Ditta, defiende al delanteto del América, Brian Rodríguez por las semifinales del torneo Apertura en la Ciudad de México el jueves 5 de diciembre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En el video que circuló ampliamente en diversas redes sociales, se observa cómo el aficionado de La Máquina, con la camiseta puesta de su equipo, se arrodilla frente a su pareja en medio de la emoción del estadio. La chica, fanática de las Águilas, responde con un rotundo “sí” y la pareja se abraza y se besa, ante los aplausos de la gente cercana que se encontraba en el lugar.

El momento no pasó desapercibido entre los asistentes, muchos de los cuales señalaron que la propuesta fue, de hecho, el “mejor momento del partido”. La rivalidad entre ambos equipos, que históricamente ha sido feroz, quedó a un lado por un instante, y los colores de las dos instituciones no fueron impedimento para que el amor entre los aficionados floreciera.

Los aficionados cerraron su amor con un beso. (TikTok / TUDN)

Este gesto de unión y amor en el marco de un evento deportivo tan significativo como las semifinales del Torneo de Apertura 2024 refleja cómo, a pesar de la tensión que puede generar un Clásico Joven, la pasión por el fútbol no tiene por qué estar reñida con los sentimientos humanos. Los seguidores de ambos equipos, al menos en este caso, demostraron que la rivalidad en el deporte no es obstáculo para los grandes momentos de la vida.

El amor apareció durante el partido de ida de las Semifinales de la Liga M Crédito: TikTok / TUDN

Será el próximo domingo 8 de diciembre cuando se juegue el partido de vuelta de esta serie semifinal, donde Cruz Azul, en su estadio, buscará darle la vuelta a la serie y evitar que el América llegue a su tercera final consecutiva. No obstante, más allá del resultado deportivo, los aficionados recordarán este partido como el día en que el amor se llevó el protagonismo.