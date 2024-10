Miguel Herrera se reencontró con Martinoli en el México vs EEUU; esta fue la reacción del Piojo

Miguel Herrera se encontró a Martinoli en el México vs EEUU (Foto: Jovani Pérez/ Instagram/ @cmartinolimx)

En el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos, Miguel Herrera volvió a cruzarse con Christian Martinoli, periodista con el que tiene antecedentes por protagonizar una pelea y agredirlo. Como comentarista deportivo, el Piojo Herrera estuvo en los palcos de prensa del Estadio Akron para la cobertura del México vs Estados Unidos.

Pero, al no ser el único corresponsal, el Piojo tuvo que compartir el mismo espacio con Martinoli durante los 90 minutos de juego. A través de redes sociales circularon diferentes videos que captaron la reacción del ex técnico del América al ver al cronista de Azteca Deportes.

Y es que, debido a sus antecedentes, la afición sabe que Martinoli no tolera a Miguel Herrera, pues lo ha expresado en repetidas ocasiones por la agresión que recibió, mientras que el ex director técnico prefiere no intercambiar palabras con el cronista; a pesar de que ya se disculpó con él, sabe que no son amigos ni cercanos colegas.

¿Qué hizo Miguel Herrera al ver a Christian Martinoli en el Estadio Akron?

Miguel Herrera se encontró con Martinoli en el Estadio Akron y lo evitó (TikTok/ estoenlinea)

En redes sociales circularon diferentes videos que mostraron cómo reaccionó el Piojo Herrera al percatarse que su lugar estaba en la misma fila que Martinoli. Según con lo que captó ESTO se puede ver que solo unos metros y unos monitores separaban al Piojo de Martinoli.

El ex entrenador de la selección mexicana sí dirigió una mirada a los comentaristas de Azteca Deportes, entre ellos a Martinoli y Luis García. Sin embargo, minutos después de haber sido captado Herrera se movió de lugar.

Toda esta situación ocurrió mientras el Tri de Javier Aguirre realizaba la sesión de entrenamiento, pues el partido aun no empezaba. Mientras tanto, las diferentes televisoras estaban realizando sus respectivos enlaces a la transmisión.

Miguel Herrera se encontró con Martinoli en el Estadio Akron (TikTok/ estoenlinea)

Una grabación de Récord mostró que durante el partido, Miguel Herrera estuvo sentado en una fila detrás de Martinoli, además, sobresalió que su palco estaba protegido con un cristal, lo que lo separaba del resto de las transmisiones de las otras cadenas.

En primera instancia se afirmó que el ex entrenador de Tigres habría pedido que lo cambiaran de lugar, pues se habría sentido incómodo de compartir fila con Christian Martinoli. Sin embargo, esta versión se cayó y el propio Piojo Herrera aclaró lo que pasó.

Según con lo que compartió a Récord Plus, en ningún momento pidió cambiarse de lugar, sino que se lo ofrecieron. Personal de Amazon Prime se acercó a Herrera para comentarle la posibilidad de subir al balcón del servicio de straming y tener una mejor vista, por lo que ex técnico accedió.

Fue por ello que no tuvo mayor interacción con el equipo de TV Azteca, pero, Herrera aclaró que saludó a Luis Roberto Alves Zague y a Jorge Campos cuando se los encontró. No intercambió palabras con el Doctor García y con Martinoli.