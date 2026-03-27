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“¿No vendrá Cristiano Ronaldo?”: Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana en partido contra Portugal, explica por qué no habrá estacionamiento

La titular del ejecutivo reveló las problemáticas que se encontraron en la reinauguración del Estadio Azteca este 2026

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Claudia Sheinbaum lanzó la convocatoria para rifar su boleto en la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca (Presidencia)
Los cuestionamientos sobre la logística del Estadio de la CDMX para el partido contra Portugal fueron disipados por la mandataria. (Presidencia)

El Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México será uno de los grandes escenarios futbolísticos del planeta y motivó declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre avances en la remodelación del recinto y la logística para aficionados, así como su respaldo a la selección mexicana frente al partido contra Portugal.

La mandataria destacó que el gobierno capitalino participa en la mejora del entorno mediante el apoyo a Clara Brugada y la inversión pública en zonas aledañas. Sheinbaum expresó que la remodelación “está quedando muy bien” e hizo un llamado a la afición para apoyar al equipo en el encuentro ante Portugal.

Estadio Banorte
Se espera una alta afluencia para la reinauguración. (CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

Remodelación del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

Sheinbaum subrayó que el Estadio Ciudad de México es un recinto privado, por lo que los trabajos internos son responsabilidad de sus propietarios. “Lo que entiendo es que está quedando muy bien la remodelación”, afirmó.

Sostuvo que el gobierno de la ciudad, a través de recursos públicos y la labor de Clara Brugada, contribuye en la mejora de la infraestructura urbana alrededor del estadio, en particular las colonias cercanas, el puente de Calzada de Tlalpan y el paradero de autobuses. Según Sheinbaum, estos trabajos buscan optimizar la experiencia durante la cita mundialista y beneficiar tanto a residentes como visitantes.

La mandataria aseguró que se está haciendo “un trabajo muy importante de remodelación alrededor del estadio”, apuntando al compromiso de la administración para ofrecer condiciones adecuadas durante el evento internacional.

Estadio Azteca
Las obras dentro y fuera del estadio se encuentran muy avanzadas. (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

Estrategia de movilidad y acceso durante el Mundial

Sobre la movilidad y accesos para los asistentes, Sheinbaum reconoció que no existe suficiente estacionamiento en el área del estadio. Explicó que se implementarán medidas para facilitar la llegada de los aficionados utilizando alternativas de transporte.

No hay suficiente estacionamiento, entonces se están tomando una serie de medidas por parte de la ciudad y estamos apoyando en lo posible para que no todos lleguen en auto”, señaló. Añadió que habrá espacios donde los asistentes podrán dejar sus vehículos y tomar autobuses especiales hacia el estadio, con líneas de regreso disponibles tras el evento.

Recomendó a los asistentes estar atentos a las indicaciones oficiales para evitar congestiones viales. “Les pedimos que estén atentos a las indicaciones que ha dado el gobierno de la ciudad para que no haya mucho tráfico para llegar”, insistió Sheinbaum.

Comentó que este mismo sistema de transporte se emplea ya durante la Fórmula 1 en la ciudad, lo que ha permitido comprobar su eficacia. “Ese esquema se utiliza para la F1, ha sido probado ya en la ciudad. Entonces, que utilicen el transporte que se está poniendo para esto para que no pasen tiempo en sus vehículos”, exhortó la presidenta.

El objetivo, según Sheinbaum, es que “no pasen tiempo en sus vehículos”, optimizando desplazamientos y ofreciendo una mejor logística para los asistentes nacionales y extranjeros.

Diapositiva informativa sobre la operación de transporte público de CDMX. Muestra horarios extendidos de Metro, Metrobús, Tren Ligero y un mapa de rutas
El Gobierno de la CDMX compartió detalles de los operativos de movilidad para la inauguración del Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

Partido contra Portugal y respaldo a la selección mexicana

En las declaraciones, la presidenta hizo referencia al próximo partido contra Portugal y a la posibilidad de ver en la cancha a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo. Ante el cuestionamiento sobre el resultado esperado, Sheinbaum, en tono animado, manifestó su deseo de victoria para la selección mexicana, afirmando que “tiene que ganar la selección, por supuesto”.

Transfirió su apoyo al equipo nacional y les envió un mensaje de buena fortuna: “¡Les deseamos mucha suerte siempre! Buena vibra a la Selección”, expresó. La mandataria remarcó la importancia del partido y alentó a la afición mexicana a mantener el optimismo y el respaldo al equipo en este encuentro clave.

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