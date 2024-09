¿Maldición del Bicampeonato? América en peligro de no clasificar a la liguilla del Apertura 2024

El conjunto azulcrema se le está dificultando entrar en la Fiesta Grande en el Apertura 2024. (Ilustración: Jesús Avilés)

La situación del América en el Apertura 2024 ha encendido las alarmas entre sus aficionados, quienes ven cómo la maldición del bicampeón parece hacerse presente nuevamente. En una edición más del Clásico Capitalino, las Águilas sufrieron una derrota por 1-0 ante Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que dejó al equipo en el undécimo lugar con 13 puntos, fuera de la Liguilla.

El actual bicampeón de la Liga MX se encuentra en peligro de no clasificar a la Fiesta Grande, ni siquiera a la fase de Play In, donde compiten los equipos del séptimo al décimo lugar. La historia no juega a favor del América, que se une a una lista de equipos que han tenido un desempeño preocupante tras conseguir el título en torneos cortos.

La maldición comenzó con Pumas, el primer bicampeón en la historia de la Liga MX, que en el Clausura 2005 no logró clasificarse al sumar solo 16 puntos.

El primer Bicampeón no consiguió clasificar en el Clausura 2005. (Mexsport)

Posteriormente, el León, tras vencer al Pachuca en la final, terminó en décima posición con 22 unidades en el Apertura 2014.

En el apertura 2014, La Fiera no logró entrar a la Fiesta Grande. (Mexsport)

La situación se repitió con el Atlas de Diego Cocca, que apenas pudo sumar 13 puntos en su intento por conseguir el tricampeonato.

El Atlas fue el tercer bicampeón, pero en el Apertura 2022, no logró clasificar. (Mexsport)

Respecto a la actuación del América en lo que va del Apertura 2024, su rendimiento ha sido decepcionante. Hasta ahora, solo han logrado vencer a Juárez y Querétaro, así como a Chivas y Atlas, lo que ha complicado sus posibilidades de llegar a la Fiesta Grande del campeonato. Los números son claros y la presión sobre el equipo aumenta con cada jornada.

Momento en el que Richard Sánchez sale expulsado por reclamar. (Mexsport)

Con solo diez jornadas restantes, los seguidores de la Máquina se preguntan si su equipo podrá revertir la situación o si, por el contrario, la maldición del bicampeón se convertirá en una dura realidad. El tiempo dirá si América podrá romper con la historia y asegurar su lugar en la Liguilla.