Debate en los Juegos Olímpicos sobre la boxeadora Imane Khelif: cuántas personas intersexuales hay en México

La boxeadora fue señalada erróneamente de ser una mujer trans debido a sus cualidades biológicas. Foto: AFP

Imane Khelif, boxeadora originaria de Argelia, protagonizó una nueva polémica en los Juegos Olímpicos de París tras resultar vencedora en su enfrentamiento -que duró apenas 46 segundos- contra la italiana Angela Carnini.

Los cuestionamientos acerca de la sexualidad de Khelif no se hicieron esperar, especialmente después de las declaraciones de su rival, quien aseguró, jamás había sido golpeada de esa forma: “Me duele muchísimo. Me dio dos golpes y ya no podía respirar. Nunca había sentido un puñetazo como este”.

En redes sociales circulan cuestionamientos acerca de la identidad de género de Imane Khelif, pues detractores aseguran que se trata de una mujer trans, es decir, una persona que nació como varón pero que se identifica con el género femenino. Es importante decir que Khelif no es trans, por lo que se trata de información falsa en la que incluso han caído mediáticas figuras como la escritora J. K. Rowling.

La pelea entre Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olimpicos de Paris

La carrera de Khelif no ha estado exenta de polémicas. En 2023, la boxeadora fue descalificada del Mundial del Boxeo de Nueva Delhi por no superar las pruebas de elegibilidad de género tras haberse sometido a exámenes que encontraron altos niveles de testosterona.

El presidente Internacional de Boxeo (IBA) declaró en aquel momento que se probó que Khelif “tiene cromosomas XY”, es decir, los cromosomas comúnmente asociados a los hombres. Cabe mencionar que esto no la convierte en una persona trans, pues hay mujeres que no son trans y que nacen con cromosomas XY. A esta condición se le llama intersexualidad.

¿Qué es la intersexualidad y cuántas personas intersex hay en México?

Esta es la bandera intersex (Foto: Freepik)

La intersexualidad es una condición biológica que se presenta cuando una persona nace con características sexuales físicas que no se ajustan a las típicas definiciones de lo masculino o lo femenino. Esto puede incluir variaciones en los genitales, las gónadas, los niveles hormonales o los cromosomas.

En el caso de Imane Khelif, hay una presencia de cromosomas XY y altos niveles de testosterona, pese a ser una mujer. Esta condición no es una enfermedad, sino una forma diferente de expresión de la biología humana y que tampoco tiene que ver con la transexualidad.

Luz María Moreno Tetlacuilo, del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que las variaciones de la intersexualidad “son las de una apariencia sexual atípica, que no corresponde con las características representativas de lo que conocemos como hombre y mujer, que pueden ser aparentes al nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o la vida adulta”.

Así fue la pelea entre Angela Carini e Imane Khelif en Paris (AP Photo/John Locher)

En México hay una gran comunidad de personas intersexuales. Según el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 (Endiseg), una de cada 67 personas en México es intersexual, es decir, cerca de 1.5 millones de mexicanos.

Los ataques que la deportista ha recibido en redes sociales corresponden al poco conocimiento de la biología humana y a la discriminación a la que las personas intersexuales se enfrentan todos los días. Las cifras sobre la experiencia de vida de las personas intersex en México no son alentadoras.

Según la encuesta ya citada, 1 de cada 3 personas intersexuales han recibido ataques cuando eran niños, un número mucho mayor al de las personas que no son intersex. En la adolescencia el porcentaje baja, pero no mejora. Por otro lado, 1 de cada 5 personas intersex vivió discriminación el año anterior a la encuesta, mientras que el 30% de los encuestados declararon haber experimentado la negación de derechos debido a su condición.