Miguel Herrera pide ser el próximo director técnico de Chivas: “Siempre estaré listo”

Miguel Herrera no descartó la posibilidad de dirigir a Chivas en algún momento de su carrera (Foto: Cuartoscuro)

Luego del rotundo fracaso que obtuvo Miguel Herrera como director técnico de los Xolos de Tijuana, el Piojo se alejó de las canchas para emprender como comentarista deportivo. Tras no fichar con algún equipo para el Apertura 2024, el entrenador optó por iniciar una faceta como analista deportivo en Fox Sports.

Se unió a la mesa de comentaristas de La Última Palabra, programa estelar de la cadena televisiva, la labor del Piojo Herrera se enfoca en el análisis de la Selección Mexicana en Copa América. Sin embargo, pese al buen recibimiento que ha tenido el ex entrenador del club Tigres UANL, el Piojo no se cierra a posibilidades de volver a la dirección técnica.

Recientemente, Herrera confesó que siempre estará dispuesto a trabajar con cualquier club que lo considere, por lo que no cerró las puertas de recibir alguna oferta pese al momento que está viviendo en Fox Sports. Por ello, se animó a confesar que hasta podría convertirse en director técnico del club Guadalajara.

¿Miguel Herrera quiere dirigir a Chivas?

Miguel Herrera es analista deportivo en Fox Sports para el programa "La última palabra" Foto: Cuartoscuro

Durante una entrevista para ESTO, Herrera expresó su postura sobre dirigir cualquier equipo de la Liga MX, entre ellos a las Chivas. Pese a su pasado con el club América dudó de la posibilidad de que la directiva lo considere en algún momento, pero no descartó la idea de ser entrenador del Rebaño algún día.

Cabe apuntar que en la actualidad Fernando Gago se mantiene firme en su puesto como director técnico de la escuadra de Verde Valle, solo si se abriera una posibilidad de llegar a Chivas estaría dispuesto de asumir la responsabilidad de dirigir al Rebaño Sagrado.

De acuerdo con lo que explicó el propio Piojo Herrera, calificó al Guadalajara como una escuadra difícil a la cual llegar, debido a su pasado con las Águilas, cree que la afición no le daría un buen recibimiento, incluso ve difícil que en algún momento la directiva lo considere para el cargo. Insistió que el mensaje que quiere expresar es que siempre estará dispuesto a trabajar con quien le de una oportunidad.

“De cualquier equipo de la Liga de México, yo siempre he dicho. Chivas va a ser muy difícil que me llamen, porque no es que no quiera, porque es trabajo y uno tiene que trabajar como llamen, el mensaje es que tiene capacidad”, expresó.

Miguel Herrera no descarta la posibilidad de dirigir a Chivas (X/@Chivas)

Pero, señaló que “trabajo es trabajo”, por lo que siempre estará en la mejor disposición de asumir cualquier cargo dentro del futbol mexicano, por lo que no le cierra las puertas a ser entrenador de los tapatíos algún día.

“Creo que lo que conseguí con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver, que me reciba con tranquilidad, si me llaman, estaré listo para cualquier equipo, pero si me llaman... Yo estoy listo para cualquier tipo de trabajo”, finalizó.

Miguel Herrera como comentarista de Fox Sports

Tras ser cesado como director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera ha encontrado una nueva oportunidad laboral en Fox Sports como comentarista deportivo. La noticia fue anunciada el 13 de junio de 2024, mediante las redes sociales de la cadena televisiva.

Miguel Herrera será el nuevo analista de "La Última Palabra" de Fox Sports (X/ @FOXSportsMX)

Miguel Herrera, conocido por su carácter explosivo y su trayectoria tanto como jugador y entrenador en la Liga MX, se unirá al equipo de análisis del programa “La Última Palabra”. Este espacio, conducido por Fernando Cevallos y Rubén Rodríguez, le permitirá a Herrera compartir su experiencia y conocimientos sobre fútbol, comenzando con el análisis de la selección mexicana en la Copa América.

Cabe recordar que no es la primera vez que Herrera se desempeña como analista. Durante el Mundial de Qatar 2022, trabajó para Telemundo, cubriendo la actividad de la selección dirigida por Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, su incorporación a Fox Sports representa su primer rol de este tipo en una cadena con un gran alcance y audiencia.