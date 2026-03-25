México

Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu, tres meses antes de que finalizara su relación

La imagen, difundida por un sacerdote, muestra a Nodal y Cazzu sonrientes durante un bautizo

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(Instagram: Christian Nodal/TikTok: padrejesusyovani)
(Instagram: Christian Nodal/TikTok: padrejesusyovani)

Una nueva imagen de Christian Nodal y Cazzu juntos en una ceremonia religiosa ha vuelto a poner el foco en la historia de la expareja. La foto, difundida en redes sociales por el sacerdote Jesús Yovani muestra a los artistas muy sonrientes apenas tres meses antes de que anunciaran públicamente su separación.

La historia detrás de la foto inédita

La imagen, viralizada inicialmente en marzo pero capturada en febrero de 2024, revela a Nodal y Cazzu como padrinos en el bautizo de uno de los hijos de Abelardo Bábez, productor y fotógrafo que es un amigo íntimo del cantante sonorense.

(TikTok: padreJesusyovani)
(TikTok: padreJesusyovani)

En la fotografía, Nodal aparece cargando al bebé de su amigo y Cazzu está a su lado, ambos dentro de una iglesia junto al sacerdote Jesús Yovani.

En su momento circuló un video de la ceremonia que mostraba a Nodal y Cazzu en la pila bautismal. Dicha escena había causado revuelo en los medios, pues se creyó que había sido el bautizo de su hija Inti, quien tenía cinco meses de nacida.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otro de los puntos que causaron controversia en ese momento que la participación de la pareja como padrinos, que generó preguntas sobre si estaban casados por la Iglesia, ya que la tradición católica suele reservar el papel de padrinos para parejas casadas.

Nodal y Cazzu en el
Nodal y Cazzu en el bautizo del hijo de Abelardo Báez, amigo del sonorense. (Pinterest)

La separación

La relación entre Christian Nodal y Cazzu comenzó en junio de 2022, poco después de la sonada ruptura de Nodal con Belinda. Su romance fue intenso y mediático desde el inicio: en abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo en un concierto y, en septiembre de ese año, nació su hija Inti.

La separación se confirmó oficialmente el 23 de mayo de 2024, cuando Nodal compartió un comunicado en Instagram: “Julieta y yo hemos decidido ir por caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes, especialmente en nuestro compromiso de ser los mejores padres para Inti”.

La pareja se separó en
La pareja se separó en mayo de 2024. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

Los primeros indicios de crisis surgieron días antes, cuando Nodal eliminó todas las fotos de Cazzu. En entrevistas posteriores, Nodal admitió que la relación ya “no era de pareja”, que por meses funcionaron más como amigos y que la pasión y la química se habían perdido, aunque ambos intentaron varias veces recomponer la relación por el bienestar de su hija.

Cazzu, por su parte, habló de un proceso “muy doloroso” y desmintió versiones que afirmaban que ella estaba al tanto de la relación entre el sonorense y Ángela Aguilar, quienes anunciaron su noviazgo días después y se casaron en julio, lo que despertó rumores de infidelidad.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Un dato que ha llamado la atención en medio de la reciente viralización de la foto del bautizo es que, actualmente, Ángela Aguilar también sigue en Instagram la cuenta de Abelardo Báez.

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