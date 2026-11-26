En una historia de Instagram, la legisladora de Morena aparece junto a Gaby Jiménez mientras simulan esparcir una sustancia y suena “Hechicera”, tras negar la acusación vinculada al material que generó la polémica

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La diputada federal de Morena Yoloczin Domínguez Serna festejó su cumpleaños acompañada de Gaby Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, y compartió el momento en una historia de Instagram de su perfil, en la que, según el video, se hizo alusión a los polvos del episodio con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

En las imágenes, las asistentes simulan esparcir polvos sobre la legisladora mientras suena la canción «Hechicera», de Maná, con un coro que repite «es una hechicera». La publicación circula en plataformas digitales y su contenido proviene de la propia cuenta de la diputada.

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El antecedente: un video del Grito de Independencia

La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

La alusión se enmarca en una polémica que comenzó el martes 24 de noviembre, cuando se viralizó un video grabado el 15 de septiembre durante los festejos del Grito de Independencia en Chilpancingo, Guerrero. En la secuencia, Domínguez se acerca a Salgado, la saluda con un abrazo y un beso en la mejilla, y hace un movimiento con la mano a la altura de la falda, donde aparentemente cae una sustancia.

De acuerdo con reportes, la gobernadora vestía un traje negro con bordados multicolores. El video fue difundido por el medio Latinus, y en redes sociales surgieron versiones que atribuyeron al gesto un supuesto ritual de brujería con tierra de panteón; esas interpretaciones corresponden a usuarios y no han sido confirmadas.

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La respuesta de la legisladora ante el video

La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

Tras la difusión del video, Domínguez Serna publicó un pronunciamiento en redes sociales en el que negó categóricamente haber realizado la acción que se le atribuye y expresó que su respeto y reconocimiento hacia Evelyn Salgado son incuestionables.

En ese mensaje aludió a la inteligencia artificial y planteó que hace falta «inteligencia natural». Añadió que la política debe conducirse con principios, respeto y honestidad, y no mediante desinformación ni señalamientos sin fundamento. También afirmó que la verdad no necesita efectos especiales.

Hasta los reportes consultados, la gobernadora Evelyn Salgado no se había pronunciado públicamente sobre el episodio.

El señalamiento de Joaquín Badillo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo, sostuvo ante medios que el video no fue creado con inteligencia artificial. El diputado local afirmó que estuvo presente en el evento y que presenció el momento en que, según su dicho, la legisladora lanzó polvos sobre la gobernadora.

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Badillo añadió que no es el único testigo y cuestionó que la diputada busque desviar un hecho con un tema político. Las versiones de ambas partes son contrapuestas y, hasta el momento, no se ha dado a conocer un análisis oficial sobre la autenticidad del video ni sobre la sustancia observada.

Quién es Yoloczin Domínguez Serna

(Facebook-@YoloczinDominguez)

Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna nació el 25 de noviembre de 1985 en Acapulco, Guerrero, por lo que cumple 41 años en estas fechas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y cuenta con especializaciones en dactiloscopia y grafoscopia.

Actualmente es diputada federal por el Distrito 2 de Guerrero en la LXVI Legislatura (2024-2027), preside la Comisión de Derechos Humanos e integra las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Infraestructura. Antes formó parte del Congreso estatal, donde presidió la Junta de Coordinación Política.

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Evelyn Salgado Pineda encabeza el gobierno de Guerrero desde octubre de 2021. El 18 de junio de 2026, el gobierno estatal informó de una reunión de trabajo entre la gobernadora y la diputada federal, junto con el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, para impulsar una agenda de bienestar y desarrollo regional.

Lo que sigue sin confirmarse

La legisladora de Morena difundió en Instagram una simulación con polvos junto a Gaby Jiménez, mientras sonaba “Hechicera”, de Maná, después de negar las acusaciones vinculadas con un episodio en Guerrero

Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente qué sustancia, si alguna, cayó sobre el vestido de la gobernadora ni cuál fue la intención del movimiento. Las referencias a brujería provienen de comentarios en redes sociales y no de una fuente oficial.

En cuanto a la historia de cumpleaños, el contenido corresponde a una simulación en tono de broma publicada en la cuenta de la legisladora. Hasta los reportes consultados, no hay aclaraciones adicionales de la diputada sobre la relación entre esa publicación y el video del Grito.

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Datos clave del caso

Video original: grabado el 15 de septiembre en Chilpancingo y viralizado el 24 de noviembre.

Postura de la diputada: niega la acción y alude a la inteligencia artificial.

Postura de Joaquín Badillo: asegura que el video es real y que estuvo presente.

Gobernadora: sin pronunciamiento público en los reportes consultados.

Historia de Instagram: festejo de cumpleaños con alusión a los polvos y la canción «Hechicera».

Este medio mantiene abierto el espacio para la postura de la gobernadora Evelyn Salgado y de la diputada Yoloczin Domínguez, así como para cualquier resultado oficial que se difunda sobre el material.