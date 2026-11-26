Un jugo cítrico, aromático y refrescante para acompañar las celebraciones de diciembre. La combinación de toronja, mandarina y romero aporta vitamina C, un nutriente con función antioxidante que también participa en la producción de colágeno y el funcionamiento normal del sistema inmunitario.
En México, este jugo puede prepararse durante la temporada invernal con frutas frescas y sin azúcar añadida. Su sabor combina la acidez de la toronja, el dulzor de la mandarina y el perfume herbal del romero.
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Receta de Jugo de Toronja, Mandarina y Romero
Se trata de una bebida natural, ligera y de sabor cítrico, preparada con jugo fresco de toronja, mandarina, limón y una pequeña cantidad de romero. La fruta aporta vitamina C y potasio, mientras que el romero suma aroma sin necesidad de agregar azúcar.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 1 toronja grande.
- 3 mandarinas.
- 10 ml de jugo de limón.
- 1 ramita pequeña de romero fresco.
- 100 ml de agua fría.
- Hielo al gusto.
- Opcional: 1 cucharadita de miel, aunque se recomienda probar el jugo antes de endulzarlo.
Cómo hacer Jugo de Toronja, Mandarina y Romero, paso a paso
- Lavar y desinfectar la toronja, las mandarinas, el limón y el romero.
- Cortar la toronja y las mandarinas por la mitad. Exprimirlas y retirar las semillas.
- Colocar los jugos en una jarra o licuadora.
- Agregar el jugo de limón, el agua fría y las hojas de romero previamente desprendidas de la ramita.
- Licuar durante 10 segundos o mezclar con fuerza para integrar los sabores.
- No licuar el romero durante demasiado tiempo, porque puede aportar un sabor amargo y dominante.
- Probar la preparación. Si las frutas están poco maduras, agregar la miel de forma gradual.
- Servir con hielo y consumir de inmediato para aprovechar mejor el sabor fresco de los cítricos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por porción, sin miel:
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 0,5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 1,5 g
- Vitamina C: aporte significativo por la presencia de toronja, mandarina y limón.
- Potasio: aporte moderado proveniente principalmente de la toronja.
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayuda a la formación de colágeno y mejora la absorción del hierro de origen vegetal. Estos beneficios corresponden a la vitamina C de las frutas, no a un efecto medicinal del jugo.
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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: hasta 24 horas, dentro de una botella o jarra con tapa.
- A temperatura ambiente: no más de 2 horas.
- En el freezer: no se recomienda congelarlo, porque puede perder frescura, aroma y parte de su calidad después de descongelarse.
- Para obtener mejor sabor y conservar sus nutrientes, se recomienda preparar el jugo justo antes de servirlo.
Precaución: la toronja puede interactuar con algunos medicamentos, entre ellos ciertas estatinas y medicamentos para la presión arterial. Las personas que toman medicación deben consultar a su médico o farmacéutico antes de consumir este jugo con regularidad.
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