Un vaso de jugo de toronja y mandarina con romero reposa sobre una servilleta de tela entre cítricos frescos, ramas de pino y luces ornamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un jugo cítrico, aromático y refrescante para acompañar las celebraciones de diciembre. La combinación de toronja, mandarina y romero aporta vitamina C, un nutriente con función antioxidante que también participa en la producción de colágeno y el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

En México, este jugo puede prepararse durante la temporada invernal con frutas frescas y sin azúcar añadida. Su sabor combina la acidez de la toronja, el dulzor de la mandarina y el perfume herbal del romero.

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Receta de Jugo de Toronja, Mandarina y Romero

Se trata de una bebida natural, ligera y de sabor cítrico, preparada con jugo fresco de toronja, mandarina, limón y una pequeña cantidad de romero. La fruta aporta vitamina C y potasio, mientras que el romero suma aroma sin necesidad de agregar azúcar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 0 minutos

Un vaso con jugo frío de cítricos reposa junto a tres mandarinas, media toronja rosada, medio limón y ramas de romero sobre una base de piedra clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 toronja grande. 3 mandarinas. 10 ml de jugo de limón. 1 ramita pequeña de romero fresco. 100 ml de agua fría. Hielo al gusto. Opcional: 1 cucharadita de miel, aunque se recomienda probar el jugo antes de endulzarlo.

Cómo hacer Jugo de Toronja, Mandarina y Romero, paso a paso

Lavar y desinfectar la toronja, las mandarinas, el limón y el romero. Cortar la toronja y las mandarinas por la mitad. Exprimirlas y retirar las semillas. Colocar los jugos en una jarra o licuadora. Agregar el jugo de limón, el agua fría y las hojas de romero previamente desprendidas de la ramita. Licuar durante 10 segundos o mezclar con fuerza para integrar los sabores. No licuar el romero durante demasiado tiempo, porque puede aportar un sabor amargo y dominante. Probar la preparación. Si las frutas están poco maduras, agregar la miel de forma gradual. Servir con hielo y consumir de inmediato para aprovechar mejor el sabor fresco de los cítricos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción, sin miel:

Calorías: 90 kcal

Grasas: 0,5 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 1,5 g

Vitamina C: aporte significativo por la presencia de toronja, mandarina y limón.

Potasio: aporte moderado proveniente principalmente de la toronja.

Un vaso de jugo fresco de toronja y mandarina con hielo reposa sobre una mesa de madera junto a cítricos cortados y ramas de romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayuda a la formación de colágeno y mejora la absorción del hierro de origen vegetal. Estos beneficios corresponden a la vitamina C de las frutas, no a un efecto medicinal del jugo.

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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 24 horas , dentro de una botella o jarra con tapa.

A temperatura ambiente: no más de 2 horas .

En el freezer: no se recomienda congelarlo, porque puede perder frescura, aroma y parte de su calidad después de descongelarse.

Para obtener mejor sabor y conservar sus nutrientes, se recomienda preparar el jugo justo antes de servirlo.

Precaución: la toronja puede interactuar con algunos medicamentos, entre ellos ciertas estatinas y medicamentos para la presión arterial. Las personas que toman medicación deben consultar a su médico o farmacéutico antes de consumir este jugo con regularidad.