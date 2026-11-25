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La empresa británica busca que 20 mil negocios latinoamericanos incorporen agentes de IA a sus operaciones para 2027, con herramientas enfocadas en ventas, administración y atención al cliente.

Para muchos emprendedores, administrar un negocio significa desempeñar varias funciones al mismo tiempo: vender, contestar mensajes, publicar en redes sociales, atender llamadas y dar seguimiento a clientes. La falta de personal y de tiempo puede convertirse en uno de los principales obstáculos para crecer.

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En ese contexto, una empresa británica busca cambiar la manera en que los pequeños negocios utilizan la tecnología. Se trata de Marblism, compañía respaldada por Y Combinator que anunció su llegada a Latinoamérica con una meta concreta: incorporar a 20 mil empresas a su modelo de empleados de inteligencia artificial para 2027.

La expansión regional se realizará junto a Frank Moreno, CEO de Grupo ēndor y socio oficial de la compañía para México y Latinoamérica.

El primer acercamiento con empresarios de la región tuvo lugar en noviembre de 2026, durante un evento piloto en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán. La convocatoria reunió a 300 asistentes y alcanzó el sold out.

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La propuesta llega a un mercado donde las pequeñas y medianas empresas tienen un peso importante en la economía, pero enfrentan desafíos para mejorar su productividad.

Según la OCDE, este segmento representa cerca de 99.5% de las compañías latinoamericanas y genera alrededor de 60% del empleo formal. En México, las mipymes constituyen prácticamente la totalidad de los establecimientos económicos, de acuerdo con el INEGI.

Aunque la inteligencia artificial ha ganado popularidad, muchos empresarios todavía encuentran dificultades para incorporarla a sus actividades cotidianas. Aprender a utilizar plataformas especializadas, diseñar instrucciones y configurar automatizaciones puede convertirse en una tarea adicional para quienes ya tienen múltiples responsabilidades.

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Marblism busca simplificar ese proceso mediante agentes de IA que funcionan como empleados digitales con responsabilidades específicas.

Entre sus herramientas se encuentran Eva, que gestiona correos y agenda; Sonny, que desarrolla contenido para redes sociales; Stan, que busca clientes potenciales, y Rachel, que atiende llamadas telefónicas.

La plataforma permite interactuar con estos agentes a través de un chat y conectarlos con aplicaciones empresariales como WhatsApp, HubSpot, QuickBooks, Zoho CRM y Notion.

La intención es que los negocios puedan mantener activas distintas funciones de su operación durante las 24 horas, reduciendo el tiempo dedicado a tareas repetitivas y mejorando el seguimiento de oportunidades comerciales.

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“Marblism es la plataforma más simple para generar ingresos con inteligencia artificial. Si sabes explicarle tu negocio a un empleado nuevo, ya sabes usarla”, señaló Jesús Malo, cofundador y CMO de Marblism.

Malo encabeza la estrategia de crecimiento global de la empresa y anteriormente participó en la expansión de plataformas de software como GoHighLevel.

Con sede en Londres y dirigida por Ulric Musset, Marblism reporta más de 60 mil usuarios a nivel mundial. En agosto de 2025 obtuvo el reconocimiento Product of the Day número uno en Product Hunt.

La llegada de esta compañía plantea una nueva posibilidad para los emprendedores latinoamericanos: utilizar la inteligencia artificial no solamente para generar contenido o consultar información, sino para delegar actividades operativas y comerciales que forman parte del día a día de sus negocios.

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