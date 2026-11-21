Usuarios de redes sociales reportaron daños en las ventanas y una puerta de un convoy, presuntamente atacado con piedras cerca de la estación Constitución de 1917

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Un tren de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México fue vandalizado luego de que, presuntamente, desconocidos arrojaran piedras contra uno de sus vagones cuando circulaba cerca de la estación Constitución de 1917.

El incidente fue reportado por usuarios de redes sociales durante la tarde del viernes 20 de noviembre de 2026, quienes difundieron publicaciones sobre los daños ocasionados al convoy. De acuerdo con las imágenes y los testimonios compartidos, el impacto de los objetos rompió algunos cristales de las ventanas y de una de las puertas del tren.

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Las publicaciones generaron comentarios entre usuarios del transporte público, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad en las inmediaciones de las instalaciones del Metro capitalino.

Hasta el momento, la información disponible proviene de reportes difundidos en plataformas digitales, por lo que no se cuenta con una versión oficial que permita establecer con precisión cómo ocurrió la agresión ni quiénes fueron los responsables.

Así ocurrió el presunto ataque contra un tren de la Línea 8

De acuerdo con las publicaciones compartidas en redes sociales, el convoy resultó con daños materiales después de que una o varias piedras fueran lanzadas desde el exterior hacia el tren, en las inmediaciones de la estación Constitución de 1917.

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Las fotografías difundidas muestran cristales rotos en algunas ventanas y afectaciones en una puerta del vagón. Los reportes señalan que los objetos impactaron directamente contra la estructura del convoy mientras se encontraba en circulación o cerca de dicha estación.

La situación fue retomada por distintas cuentas informativas, que compartieron imágenes y alertaron sobre el presunto acto de vandalismo contra una de las unidades que prestan servicio en la Línea 8.

Un tren de la Línea 8 del Metro CDMX presentó daños en ventanas y puertas luego de que presuntamente le arrojaran piedras cerca de la estación Constitución de 1917. Usuarios difundieron imágenes de los cristales rotos y restos de vidrio en el interior del vagón

Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de las personas que habrían arrojado las piedras, ni se ha confirmado oficialmente si el ataque ocurrió dentro de las instalaciones de la estación o en un punto cercano.

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¿Hubo personas lesionadas o afectaciones al servicio del Metro?

Los reportes difundidos inicialmente señalaron que el incidente no dejó personas lesionadas y que tampoco provocó fallas generalizadas o retrasos importantes en la operación de la Línea 8.

Aunque los daños materiales fueron visibles en las imágenes compartidas por usuarios, no se informó sobre una interrupción prolongada del servicio ni sobre afectaciones mayores para quienes utilizaban esta ruta del transporte público.

Tampoco se había informado sobre personas detenidas por estos hechos al momento de difundirse las publicaciones.

La ausencia de información oficial impide conocer si el convoy fue retirado de circulación para una revisión técnica, si recibió mantenimiento por los daños en los cristales o si se inició alguna investigación para identificar a los responsables.

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Metro CDMX no ha emitido un posicionamiento oficial

Hasta el momento de los reportes consultados, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no había publicado un comunicado detallado para confirmar las circunstancias del presunto ataque contra el tren de la Línea 8.

Por ello, los detalles sobre el lanzamiento de piedras, el lugar exacto en el que ocurrió y las condiciones en las que quedó el convoy permanecen sujetos a confirmación por parte de las autoridades del transporte capitalino.

El caso volvió a colocar en la conversación digital los incidentes de vandalismo que pueden afectar las instalaciones y unidades del Metro de la Ciudad de México, uno de los principales medios de movilidad para millones de personas en la capital y la zona metropolitana.

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Mientras se espera información oficial, las publicaciones de usuarios constituyen los principales reportes disponibles sobre los daños registrados en el convoy cerca de Constitución de 1917.