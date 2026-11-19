Sheinbaum se reúne con Albanese en la APEC: destacan inversión australiana en el Golfo de México. (@AlboMP)

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Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC en Shenzhen, China, donde ambos hablaron de inversión en hidrocarburos y del potencial para ampliar la cooperación comercial entre los dos países.

El encuentro ocurrió luego de que la presidenta participara en la sesión plenaria del foro, donde planteó ante los líderes de las 21 economías construir una relación “sin perdedores” entre las naciones.

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Albanese destacó que Australia es el cuarto mayor inversionista en territorio mexicano y señaló el papel de ambos países dentro del mecanismo MIKTA, que integran México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. “Creo que hay mucho más que podemos hacer entre nuestras dos naciones”, afirmó el mandatario australiano.

Petróleo en aguas profundas y un puerto en Matamoros, los temas de la reunión

Durante este encuentro bilateral, los líderes de Australia y México celebraron su primera reunión formal en el marco de la cumbre de APEC, destacando la sólida y dinámica relación comercial y diplomática que une a ambas naciones. (SRE)

Sheinbaum centró su intervención en un proyecto específico de inversión australiana en el Golfo de México. “Hay una inversión muy importante de una empresa australiana en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas. Está dando muchos resultados y esto genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”, expuso la presidenta en un video compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el encuentro.

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La mandataria añadió que, como parte de esa actividad económica, su gobierno desarrolla un puerto vinculado con la explotación petrolera en Matamoros, Tamaulipas.

El primer ministro australiano explicó que su país preside este año el mecanismo MIKTA, al que describió como un ejemplo de potencias medias del G20 trabajando en cooperación para aumentar su influencia colectiva en el mundo. “Acabamos de tener una reunión de la APEC muy exitosa, y el comercio libre y abierto es algo en lo que creemos firmemente”, sostuvo, antes de despedirse con un breve “excelente, gracias, un gusto conocerla”.

Por su parte, Sheinbaum dijo sentirse contenta por tener esa reunión bilateral y estrechar los lazos entre Australia y México, asimismo, aprovechó para invitarlo a México en una visita de Estado.

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El discurso de Sheinbaum ante los líderes de la APEC

En su intervención ante el foro de la APEC, Sheinbaum reflexionó sobre los retos y oportunidades de la era contemporánea, marcada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos frente a las persistentes desigualdades sociales. (Claudia Sheinbaum)

Horas antes de reunirse con Albanese, Sheinbaum intervino en la sesión plenaria de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde pidió a las naciones participantes superar una lógica de competencia excluyente. “Hay que pasar de una lógica en la que unos ganan y otros pierden a una en que todos ganemos”, declaró ante representantes de las 21 economías del bloque.

La presidenta sostuvo que el desarrollo no debería medirse solamente por el crecimiento económico, el tamaño de los mercados o el liderazgo tecnológico. “Gracias a ello, más de 17 millones de personas han podido salir de la pobreza”, afirmó, al atribuir ese resultado a un modelo centrado en la vida digna de las personas en México.

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Sheinbaum recuperó también los principios fundacionales de la APEC, creada en 1989. “Este foro se construyó sobre la convicción de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podía contribuir al desarrollo”, señaló, y cerró su participación con el anuncio del relevo de sede: “Nos veremos en Vietnam y los esperamos con los brazos abiertos en el 35 Foro de los líderes de la APEC en nuestro país”, en referencia a que México organizará la edición de 2028.

Una gira de cuatro días con encuentros bilaterales y la presentación del Plan México

Leaders including US President Donald Trump, China's President Xi Jinping and Russia's President Vladimir Putin pose for a group photo during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, in China's southern Guangdong Province, on November 19, 2026. GREG BAKER/Pool via REUTERS

La reunión con Albanese se suma a una agenda que Sheinbaum desarrolló a lo largo de cuatro días en Shenzhen. El lunes presentó el Plan México ante más de mil empresarios reunidos en el APEC CEO Summit, donde expuso su estrategia de inversión en infraestructura.

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El martes sostuvo su primera reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, a quien invitó a visitar México en 2028 y con quien habló de cooperación en hospitales inteligentes, trenes y agricultura. Ese mismo día se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó ampliar la relación bilateral tras destacar un incremento de 60% en el comercio entre ambos países durante los últimos cinco años.

@Claudiashein

El miércoles sostuvo un encuentro con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, y visitó un hospital inteligente en Shenzhen que atiende a 1,500 pacientes con apoyo de inteligencia artificial.

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Esa misma noche se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversó sobre los avances de la agenda comercial entre ambos gobiernos y adelantó que volverán a verse durante la cumbre del G20 en Mar-a-Lago.

Durante la cumbre, la presidenta también tuvo un intercambio breve con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y se reunió con integrantes de la comunidad mexicana en China, a quienes entregó el distintivo “Hecho en México” en un restaurante mexicano en Shenzhen.