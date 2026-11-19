El Plan de Expansión y Fortalecimiento de la CFE considera un importante inyección de capital privado. Crédito: Adriana Hernández

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su Plan de Fortalecimiento y de Expansión 2026-2030, considera inversiones por 37 mil 526 millones de dólares, monto nada menor, pues representa el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

No obstante, para que dicho plan de la empresa eléctrica del Estado tenga éxito, parte de su financiamiento deberá recaer en la participación del sector privado.

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CFE admite que su plan de expansión solo avanzará con capital privado

En su totalidad, el plan en cuestión considera proyectos eléctricos de generación, transmisión, distribución y ductos en los próximos cinco años.

Si el plan se llega a concretar, supondría un crecimiento de 33 por ciento en la capacidad de generación de la CFE, equivalente a 24.1 gigawatt, mientras que en términos de nuevas líneas para las redes de transmisión, el crecimiento sería de siete mil 545 kilómetros.

“Es un plan sumamente ambicioso. En términos de las fuentes de financiamiento, nos estamos recargando muchísimo en las inversiones con nuestros socios privados. Cerca del 54 por ciento del monto es a través de estas inversiones mixtas, que son fuera del balance general de la CFE”, expuso Eugenio Amador, director de finanzas de la empresa pública del Estado.

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En el tercer trimestre de 2026, la CFE reportó pérdidas por más de 23 mil millones de pesos. Crédito: X/ @energiahoy

Buscan al sector privado para no sumar más deuda a la CFE

Durante el evento Power Summit organizado por Citi, Amador reveló que se apostó por este tipo de financiamiento respaldado en el sector privado para no sumar más deuda a los resultados de la CFE, por lo que se optó por la utilización de esquemas o de vehículos de inversión.

“Lo que buscamos es que esta deuda se quede a nivel vehículo. Con esto, logramos generar instrumentos donde el control es compartido, y de esta forma podemos lograr que la deuda se quede a nivel de empresa de propósito específico, porque sumar este monto a la CFE sería subir la deuda 50 por ciento y sería impensable“, agregó el funcionario.

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Requieren financiamiento para proyectos a muy largo plazo

El director de Finanzas de la empresa pública del Estado señaló que el diseño del Plan de Desarrollo 2026-2030 contempla proyectos a muy largo plazo. El horizonte va de 18 a 23 años, periodo en el que las inversiones seguirán recibiendo flujos, amortizando deuda y generando retorno de capital.

Amador precisó que el 54 por ciento de la aportación de la CFE a la estructura de capital de las inversiones mixtas del plan a 2030 llega en especie. Esto incluye elementos tangibles e intangibles, entre ellos terrenos y la facilidad para obtener permisos.

“De parte del privado, buscamos que tengan la capacidad de ejecutar, diseñar, construir, poner en marcha, operar, mantener los proyectos, es decir, cada día traer lo mejor que podemos a los proyectos, y adicionalmente que originen el financiamiento, que lleven todo el liderazgo en toda la parte de la originación del financiamiento y traigan el capital para poder llevar a cabo estas inversiones”, explicó el director de Finanzas.

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También detalló que la segmentación de las inversiones hacia el año 2030 se focalizan de la siguiente manera:

65.7 por ciento en proyectos de generación (24 mil 700 millones de dólares).

18.2 por ciento en transmisión (seis mil 900 millones).

9.0 por ciento en ductos de gas (tres mil 400 millones).

7.1 por ciento a distribución (dos mil 600 millones).

La CFE analiza los proyectos mixtos para la construcción de centrales eléctricas. Crédito: Energía a Debate

Amador destaca calidad crediticia de la empresa eléctrica

Dada la situación, Eugenio Amador puso especial énfasis en la relevancia de la participación del sector privado en el Plan de Expansión de la CFE, ya que un buen porcentaje de la inversión total es capitalizable.

“Si nos vamos al techo de endeudamiento de la CFE, de cerca de mil 500 millones de dólares, y tomamos en cuenta nuestra capacidad de inversión, llegamos a un tercio de esos 37 mil millones de dólares, por eso es crítico encontrar formas de que podamos invertir junto con el sector privado“, agregó el funcionario.

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En consecuencia, reconoció, buscan acordar instrumentos de inversión con los socios privados a través de mecanismos que le hagan sentido al rendimiento de capital a los bancos y a la propia CFE en términos de calidad y capacidad crediticia en el financiamiento.

FILE PHOTO: Steam blows out from the five chimneys belonging to the Tula power plant run by state-owned power company Comision Federal de Electricidad, or CFE, in Tula de Allende, north of Mexico City, Mexico June 22, 2020. Picture taken June 22, 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

“Tenemos una calificación equivalente a la soberana. Con la reforma del 2024, la CFE se lleva una mejor situación financiera porque está más cerca del gobierno. Y algo que ayuda para nosotros y financiarnos a largo plazo en infraestructura es ciertamente tener una calificación tan sólida hacia adelante“, sostuvo.

Respecto a la calificación crediticia de la CFE, al día de hoy mantiene una nota de Baa3 con perspectiva estable con Moody’s; de BBB con perspectiva negativa con S&P; y de BBB- con perspectiva estable por parte de Fitch.

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Mientras el expresidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a que interviniera el capital privado en el sector energético, con Claudia Sheinbaum, la CFE contempla esos recursos para concretar su plan de expansión.