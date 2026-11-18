Anselmo, de siete años, permanece delicado tras ser rociado con thinner y luego quemado por otro niño de 11 años en Durango Foto: Maps

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Anselmo, un niño de siete años conocido como “Chemito”, permanecía hospitalizado en Durango con quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas, después de que presuntamente otro menor le rociara thinner y le prendiera fuego en el fraccionamiento El Ciprés. Los médicos evaluaban la necesidad de colocarle injertos de piel, mientras su familia solicitaba apoyo para cubrir los gastos de su recuperación.

La agresión habría ocurrido la noche del domingo 15 de noviembre, cerca de las 19:00 horas, en calles de ese fraccionamiento de la capital duranguense. La madre del menor, Flor Carreño, se encontraba en su domicilio de la calle Alisos cuando un vecino llegó con Anselmo en brazos, tiene siete hermanos y ella pide apoyo económico ya que ella es el sustento de su hijo y tendrá que dejar temporalmente su trabajo en una fábrica de madera.

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El hombre encontró al niño corriendo por la calle envuelto en llamas y logró sofocar el fuego con sus propias manos, de acuerdo con el relato de la familia. Para entonces, el pantalón del menor ya se había incendiado y presentaba lesiones en las extremidades inferiores.

Anselmo ingresó al Hospital Materno Infantil durante esa noche, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por la gravedad de sus lesiones. Su familia informó que el niño recibió atención especializada y que su recuperación requeriría nuevos procedimientos médicos.

Una profesional sanitaria atiende a un paciente pediátrico recostado en una cuna dentro de una habitación de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anselmo señaló a un menor de aproximadamente 11 años

Desde el hospital, Anselmo relató que identificó a Abraham como la persona que presuntamente lo agredió. “Me echó lumbre y pues estoy aquí en el hospital porque Abraham me echó thinner. Me quemó todas las piernas”, dijo la mamá en portales informativo como Tiempo y Espacio (Canal 10) y Durango informativo.

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La familia señaló que el niño estaba sentado cuando otro menor se acercó, le roció el solvente y luego le arrojó un cerillo. Carreño relató que su hijo le contó que el fuego comenzó de inmediato y que el joven de una frutería cercana le dio los primeros auxilios.

“Comenta mi niño que él estaba sentado y que él llegó y le roció thinner y que todavía le aventó el cerillo y que ya andaba, pues ya se empezó a quemar. Es su vecino, no fue una travesura, lo hizo con maldad, él a sus 11 años ya sabe el daño que hace”, declaró la madre. La mujer agregó que el vecino logró auxiliarlo, aunque el pantalón ya estaba quemado.

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Otra versión recabada tras la agresión indicó que Anselmo y el menor señalado jugaban cuando éste se le aproximó con una botella de plástico que contenía thinner. El niño también habría referido que le arrojaron una cubeta cuyo contenido desconocía y que, en ese momento, comenzó el incendio.

Wilder Sequeira solicitó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco y al MINSA una investigación sobre la atención médica de su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Durango abrió una carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital Materno Infantil para recabar información sobre la agresión.

Carreño afirmó que buscó comunicarse con la familia del menor señalado, pero aseguró que no reconocieron los hechos. “Pues yo traté de comunicarme con la señora y lo único que me dice que pues que le da como sea, que su niño no fue, pero pues mi niño sigue diciendo que fue Abraham, que Abraham lo quería quemar vivo”.

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La madre indicó que presentaría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía una vez que su hijo se recuperara. Anselmo fue identificado en los reportes oficiales con las iniciales Z.A.A.C., debido a que se trata de un menor de edad.

Las lesiones en ambas piernas podrían requerir injertos de piel, particularmente en el tobillo y el chamorro, según lo que los médicos explicaron a la familia. “Que hay posibilidades de que utilice, de que le pongan un injerto en el tobillo y en el chamorro”, expresó Carreño.

La mano de un niño de 4 años yace en una cama de hospital, conectada a múltiples dispositivos médicos para monitoreo y tratamiento vital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia pidió apoyo para cubrir el tratamiento médico

La atención médica y las cirugías necesarias para la recuperación de Anselmo representaban gastos que su familia afirmó no poder solventar por completo. Sus padres pidieron apoyo económico para atender las necesidades del niño durante las semanas posteriores a la agresión.

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La solicitud de ayuda también incluyó alimentos y cobijas para la familia. En redes sociales comenzó a difundirse la petición dirigida a habitantes de Durango que pudieran aportar recursos para el tratamiento y la recuperación del menor.

Anselmo permanecía internado con lesiones de segundo y tercer grado en las piernas. La familia esperaba la valoración médica que definiría si requería los injertos de piel como parte de su recuperación.