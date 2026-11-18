Durante la conferencia de prensa matutina, un reportero expone un caso de presunto fraude y extorsión inmobiliaria. Desde el estrado oficial, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explica el procedimiento para canalizar información a las autoridades correspondientes y destaca la atención a denuncias telefónicas sobre extorsión, acompañada por la interpretación en lengua de señas.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a periodistas entregar a las autoridades, de manera privada, información sobre posibles fraudes, actos de violencia o corrupción, con el fin de no alertar a las personas investigadas.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, Rodríguez sostuvo que hacer públicas las denuncias antes de que sean atendidas puede dar margen a los presuntos responsables para suspender sus actividades.

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“A veces estaría bien que nos den los datos en privado para que los investiguen y no los alerten de que están cometiendo algo. A lo mejor están escuchando y suspenden. Lo mejor es hacer la denuncia en privado sobre todos estos fraudes, porque sí accionan”, dijo la funcionaria.

Un periodista denunció un presunto fraude inmobiliario

La petición surgió después de que un periodista expuso un presunto caso de extorsión relacionado con la empresa Ziti Brokers, la cual, según su denuncia, renta departamentos, solicita anticipos y posteriormente entrega los inmuebles a otras personas.

“El anticipo ya lo piden y terminan rentando a otras personas. A quienes dieron el anticipo los amenazan con que lo vean con su despacho de abogados, porque se sienten intimidados cuando la gente pide la devolución de sus recursos”, expuso el reportero.

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PERIOD

Micrófonos, algunos cubiertos, ante un cartel que dice "Libertad de Prensa Censura", simbolizan las crecientes amenazas y restricciones a la libertad de expresión global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez le pidió proporcionar los datos del caso a José Antonio Belmont, integrante del equipo de Comunicación Social de la Presidencia, para que las autoridades profundicen en la investigación.

La secretaria añadió que las autoridades de seguridad ya seguían la denuncia y señaló que la atención a la extorsión es uno de los retos del gabinete de seguridad.

Presidencia recibe quejas y denuncias ciudadanas

Adriana Contreras Vera, titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, explicó que la población puede enviar quejas, dudas, felicitaciones, críticas y denuncias dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

CORREOS DE

Correos de México. Créditos: Cuartoscuro

Durante las giras de la mandataria por el país, el equipo de Presidencia instala módulos de atención para recibir cartas de la ciudadanía.

También opera de manera permanente un módulo de atención ciudadana en Correo Mayor número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las personas pueden entregar sus escritos directamente en el sitio o enviarlos mediante Correos de México.

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