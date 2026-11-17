Sheinbaum lleva dos días de labores en China. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum lleva dos días de actividades en Shenzen, China, como parte de su asitencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Durante la segunda jornada, que marcó su primera participación formal en la cumbre, la presidenta presentó el Plan México ante empresarios, sostuvo reuniones bilaterales y expuso los proyectos de inversión en energía, infraestructura, vivienda y desarrollo tecnológico.

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En su mensaje ante empresarias, empresarios y representantes de las economías integrantes de APEC, Sheinbaum sostuvo que México busca convertir sus recursos, ubicación geográfica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social.

La mandataria señala que el modelo plantea que la riqueza se traduzca en derechos y mejores condiciones de vida.

Afirmó que el Plan México contempla, entre 2024 y 2030, una inversión pública, mixta y privada en infraestructura de 432 billones de dólares. El programa incluye proyectos de generación eléctrica, trenes de pasajeros y carga, modernización de carreteras y puertos, agua, saneamiento, vivienda, petróleo, gas natural y petroquímica.

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Presenta Plan México

Sheinbaum informa que México amplía la generación eléctrica en 32 mil megawatts, con una participación creciente de energías renovables. Esta expansión representa una inversión de 42 billones de dólares en generación, 17 billones de dólares en transmisión y distribución, además de 8 billones de dólares en gasoductos.

La presidenta también expone la construcción de cerca de 2,500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga, con una inversión de 43 billones de dólares. Entre los proyectos mencionó el tren del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el Golfo de México para el transporte de mercancías, al que define como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá.

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El programa de infraestructura considera una inversión de 62 billones de dólares para modernizar carreteras y puertos.

La propuesta también incorpora ampliaciones en agua y saneamiento, así como un programa de vivienda social que contempla 1.8 millones de viviendas nuevas y beneficios para 12 millones de familias durante seis años.

La mandataria afirma que el gobierno impulsa incentivos, certidumbre, simplificación administrativa y nuevos Polos de Desarrollo vinculados con las vocaciones productivas de cada región.

De acuerdo con su exposición, estas medidas buscan fortalecer la producción nacional, incorporar tecnología, generar mayor valor agregado y ampliar las capacidades industriales y científicas del país.

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Afirma crecimiento económico y reducción de la pobreza

Durante su participación en la cumbre empresarial, Sheinbaum señaló que el salario mínimo aumentó 154% en términos reales durante los últimos ocho años. También indicó que 42 millones de personas, equivalentes a 32% de la población, reciben transferencias directas mediante una inversión de un billón de pesos a través del Banco del Bienestar.

Entre los programas mencionados están la Pensión de Adulto Mayor, la Pensión Mujeres Bienestar, las becas en distintos niveles educativos y los apoyos a pequeños productores agrícolas y sembradores.

La Presidenta sostuvo que estas medidas permiten fortalecer el mercado interno, el consumo, la inversión y el desarrollo sustentable.

Sheinbaum afirmó que, de acuerdo con recientes estimaciones del Banco Mundial, más de 17 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026.

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Agregó que este resultado representa el mayor crecimiento de la clase media en la historia del país y que México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo.

La mandataria planteó que el desarrollo económico y el bienestar social se fortalecen de manera conjunta.

“La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, sostiene al describir la visión humanista del Plan México.

Sheinbaum también mencionó que México fortalece el sistema público de salud para avanzar hacia un servicio universal y gratuito. En materia educativa, señala que durante 2026 aumentó en medio millón el número de estudiantes en educación media superior y superior.

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Gira ha sido productiva, asegura Sheinbaum

A través de un enlace desde Shenzhen a Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que su gira de trabajo por la APEC 2026 ha sido productiva.

En su reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, aborda la relación entre México y China, con atención en el desarrollo tecnológico, científico, el turismo y otras áreas para ambas naciones.

La Presidenta señala que los dos países conversan sobre los campos de cooperación que pueden fortalecer su vínculo.

Durante su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Sheinbaum dialoga sobre el aumento del comercio entre México y Canadá, el crecimiento de las inversiones previstas en el Plan de Acción 2025-2028 y las nuevas oportunidades entre ambos países.

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¿Qué hará en su tercer día de actividades?

Para su tercer día de actividades en Shenzhen, la Presidenta adelanta reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el presidente de Vietnam, Tô Lâm.

También prevé visitar un hospital inteligente y continuar su participación en las actividades de la APEC 2026.