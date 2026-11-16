México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ecatepec este 16 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 16 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Ecatepec.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este lunes 16 de noviembre, se prevé que en Ecatepec habrá un 2% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23.9 centígrados y una mínima de 11.5°. La nubosidad será del 11%.

La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

PUBLICIDAD

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Terry Cole, director de la DEA, recordó el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena tras confirmarse la muerte del fundador del Cártel de Guadalajara

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Sheinbaum aterriza en Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC China 2026

El viaje marca el primer acercamiento de un mandatario mexicano a China desde 2017

Sheinbaum aterriza en Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC China 2026

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 16 de noviembre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 16 de noviembre?

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima en Culiacán Rosales para este lunes 16 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima en Culiacán Rosales para este lunes 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Mazatlán suma siete asesinatos y nueve heridos tras 11 ataques armados que alcanzaron la Zona Dorada durante el fin de semana

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

Cinco hombres mueren en enfrentamiento armado tras baile en Chignahuapan, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Exatlón México: Quién salió eliminado hoy domingo 15 de noviembre del 2026

Paola Suárez desata ola de críticas en redes tras hacer el “campanazo” en La Mansión VIP 2

De qué murió Antonio de Nigris: el emotivo homenaje al hijo de Doña Alegría en La Mansión VIP

DEPORTES

Vaquero Navarrete queda como agente libre: busca promotora para definir su futuro

Vaquero Navarrete queda como agente libre: busca promotora para definir su futuro

De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial

Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Camila Zamorano celebra su triunfo junto a Santa Fe Klan tras defender su título mundial del CMB

¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico