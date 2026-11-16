México

Clima en Ciudad de México: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del tiempo en Ciudad de México para las próximas horas para hoy.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 23.9 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 11%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11.1 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11.5 grados, mientras que la nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento serán de 7.4 kilómetros por hora en la noche.

El clima en la CDMX

El pronóstico del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Capital mexicana tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la Capital del paísrondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran aguaceros.

PUBLICIDAD

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro se elevó hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados producida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Terry Cole, director de la DEA, recordó el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena tras confirmarse la muerte del fundador del Cártel de Guadalajara

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Sheinbaum aterriza en Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC China 2026

El viaje marca el primer acercamiento de un mandatario mexicano a China desde 2017

Sheinbaum aterriza en Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC China 2026

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 16 de noviembre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 16 de noviembre?

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima en Culiacán Rosales para este lunes 16 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima en Culiacán Rosales para este lunes 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

Mazatlán suma siete asesinatos y nueve heridos tras 11 ataques armados que alcanzaron la Zona Dorada durante el fin de semana

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

Cinco hombres mueren en enfrentamiento armado tras baile en Chignahuapan, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Exatlón México: Quién salió eliminado hoy domingo 15 de noviembre del 2026

Paola Suárez desata ola de críticas en redes tras hacer el “campanazo” en La Mansión VIP 2

De qué murió Antonio de Nigris: el emotivo homenaje al hijo de Doña Alegría en La Mansión VIP

DEPORTES

Vaquero Navarrete queda como agente libre: busca promotora para definir su futuro

Vaquero Navarrete queda como agente libre: busca promotora para definir su futuro

De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial

Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Camila Zamorano celebra su triunfo junto a Santa Fe Klan tras defender su título mundial del CMB

¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico