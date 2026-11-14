Raúl Morón confirma que sí solicitó a la dirigencia de Morena revisar la encuesta por la coordinación de Michoacán

El senador de Morena rechaza cualquier vínculo con el homicidio, luego de que Grecia Quiroz lo acusara ante la Fiscalía de Michoacán.

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Este viernes, el senador con licencia Raúl Morón volvió a expresar su desacuerdo con el proceso interno mediante el cual Carlos Torres Piña fue designado Coordinador Estatal de Morena en Michoacán, eventualmente, será candidato a la gubernatura de ese estado.

Morón Orozco consideró que el proceso careció de transparencia, por lo que no ofrece certeza de que las encuestas utilizadas para tomar dicha determinación se hayan aplicado con los procedimientos adecuados.

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Raúl Morón confirma que sí solicitó a Morena revisar la encuesta para la coordinación de Michoacán

En entrevista con Astillero Informa, quien se desempeñó como alcalde de Morelia reveló que mantiene conversaciones con la dirigencia nacional de Morena para poner bajo revisión la designación que favoreció al exfiscal de Michoacán e implementar un mecanismo que permita despejar las dudas sobre el proceso.

“¿Por qué no nosotros acompañamos el resultado que se dio a conocer el 14 de septiembre? Porque no tenemos certeza, Julio, de que se hayan levantado las mediciones en Michoacán”, dijo.

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Presume estructura política en municipios michoacanos

Morón señaló que mantiene una estructura política en varios municipios y comunidades del estado. Sus simpatizantes suelen avisar cuando se levantan encuestas o ejercicios demoscópicos.

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No obstante, afirmó que no recibió ningún reporte durante el periodo en que se habrían realizado las mediciones para definir la coordinación estatal del partido oficial.

“Cuando supuestamente se levantaron las otras, no tuvimos ninguna referencia. Entonces, si no tenemos ninguna referencia, a juicio nuestro, creemos que no se levantaron las encuestas, al menos con el procedimiento adecuado que nos permitiera a todos conocer y tener certeza de que se habían levantado”, agregó.

No tiene pleito personal con Carlos Torres Piña

Morón Orozco aclaró que sus cuestionamientos no responden a diferencias personales con Torres Piña, pues su intención es establecer reglas claras y verificables para la selección de los representantes de Morena y aliados, en este caso, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Ante esta situación, propuso que cualquier nuevo ejercicio cuente con la participación de las partes involucradas en la elaboración de la metodología, el diseño de la muestra y la supervisión del levantamiento de las encuestas.

“Lo que resulte lo vamos a respetar, pero vamos al menos a tener eso”, comentó el morenista, quien se dijo dispuesto a reconocer un resultado desfavorable siempre que haya certeza sobre el procedimiento.

Raúl Morón busca la gubernatura de Michoacán con el PT. Crédito: PT

PT anuencia acuerdo con Morena; Citlalli Hernández los batea

Tal posicionamiento de Raúl Morón se dio después de que el coordinador de los diputados del PT Reginaldo Sandoval anunció que su partido había alcanzado un acuerdo con la dirigencia del partido guinda para aplicar una nueva medición en Michoacán.

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No obstante, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, negó este viernes que haya un acuerdo con el PT para repetir la encuesta.

Mientras tanto, Morón reconoció que existen versiones distintas sobre el tema. Pero señaló que las conversaciones siguen, aunque aún no hay una decisión definitiva sobre el mecanismo que se utilizaría.

“Está en perspectiva la posibilidad de avanzar a un ejercicio que permita tomar la mejor decisión en Michoacán”, sostuvo, al tiempo que reconoció que hacia finales de noviembre podría haber avances en las negociaciones.

Morón no quiere dividir Morena con sus aliados

Raúl Morón también rechazó que la controversia deba interpretarse como un intento de dividir a Morena y sus aliados. Al contrario, consideró que revisar los procedimientos internos ayudaría al fortalecimiento democrático del movimiento.

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Citlalli Hernández se lanza contra versión de Reginaldo Sandoval y rechaza acuerdo para repetir encuesta en Michoacán. (RS)

“Nadie tiene por qué espantarse en que estemos en desacuerdo de una cosa que se hizo. Por eso no hace daño fortalecer los procedimientos dentro de Morena, fortalecer la democracia”, sostuvo.

Respalda a Morena y no se ve en el PT… por el momento

Por último, Morón sostuvo que seguirá en Morena y que su objetivo es encabezar a la coalición de la “Cuarta Transformación” en las elecciones de 2027.

“Me voy a mantener en Morena y vamos a respetar la decisión que tomen las y los dirigentes”, aclaró.

Ante la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno estatal por el PT, descartó que esa opción forme parte de sus planes.

“No está en mi radar eso, no lo he pensado”, aclaró.

Mientras en otros estados parece que las aguas ya se apaciguaron, en Michoacán, Raúl Morón sigue haciendo ruido e insiste en que se revise el proceso de designación de la “corcholata” estatal.

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