Diputado de Morena admite que designación de coordinadores a veces es por acuerdos sin importar los resultados de las encuestas

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar alista una iniciativa para eliminar el fuero. Crédito: X / @aramirezcuellar

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El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, admitió que la designación de coordinadores de su partido a veces depende de acuerdos políticos y no de los resultados de las encuestas.

En una de sus intervenciones, en el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, el legislador destacó que, además, el movimiento incluye en sus estatutos la posibilidad de designar a cualquier persona en cualquier momento.

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“A veces se parte de los acuerdos políticos, como el que vimos en Chihuahua y también los que sucedieron y acontecieron en Hermosillo”, dijo a los asistentes.

Diputado de Morena admite que designación de coordinadores a veces es por acuerdos

Las palabras de Ramírez Cuéllar toman mayor relevancia después de que el pasado 5 de octubre —dos días antes de que se abriera el registro para las coordinaciones municipales–, la senadora con licencia Andrea Chávez fue nombrada coordinadora de Morena en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mientras que Célida López recibió la coordinación para Hermosillo, Sonora, el pasado 8 de octubre, el mismo día en que se abrió el registro para inscribirse en el proceso.

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El nombramiento, anunciado por la Comisión partidista, asigna a la nueva responsable la representación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado

Ramírez Cuéllar se ampara en los estatutos del partido oficial

Ramírez Cuéllar admitió que la vida política es dura. Hoy subrayó que los estatutos del partido contemplan la posibilidad de que cualquier militante acceda a la coordinación, incluso sin haberse registrado para la contienda.

“Nuestros propios estatutos indican que el Comité Nacional (de Morena) puede también proponer, seleccionar, a otras personas, que no necesariamente completaron su registro”, agregó.

También recordó que durante el proceso previo a las designaciones de candidaturas, se le da prioridad a que el grupo político que resulte ganador no acapare todo el poder en las entidades.

“Los equilibrios se tienen que buscar, lo que no queremos es que el que gane se lleve todo, sino que haya una representación y haya unificación muy fuerte en el partido para salir todos unificados y lograr los propósitos”, comentó.

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Diputados y alcaldes que busquen candidatura no deben separarse del cargo

El vicecoordinador de los diputados señaló además que, para el registro de aspirantes a diputados federales, alcaldes y diputados locales, no es obligatorio separarse de cargos públicos en caso de ocupar uno. Esto marca una diferencia con quienes se inscribieron para las coordinaciones estatales.

“En el caso de diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, ahí nos está pidiendo que se separen, que pidan licencia o que renuncien, sino que todos pueden ser registrados sin este requisito”, explicó.

Morena defiende las encuestas, pero no siempre define así a sus candidatos. Crédito: X / @PartidoMorenaMx

Advierte falta de arraigo de Morena en Michoacán, Zacatecas y Nuevo León

Por otro lado, Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió sobre la falta de arraigo entre sectores del electorado con características específicas en estados como Michoacán, Zacatecas y Nuevo León.

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“La elección no va a ser un día de campo, es una elección intermedia. Tenemos focos rojos: jóvenes, personas con mayor escolaridad, quizás son débiles. Zonas urbanas también es algo tenemos que contemplar con mucha claridad”, reconoció el diputado federal morenista.

Morena no tolerará aspirantes vinculados al crimen organizado

Ramírez Cuéllar adelantó que Morena no tolerará que aspirantes vinculados al crimen organizado lleguen a puestos de elección popular en las elecciones intermedias de 2027.

En conferencia previa a la inauguración del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que reunió a aspirantes a alcaldías de toda la República, el legislador exhortó a estos a impulsar acciones contra la corrupción y la delincuencia organizada.

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“No vamos a tolerar que los que lleguen en 2027, 2030, tengan un vínculo con las actividades del crimen y con la extorsión y el cobro de piso”, expresó.

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

Además, consideró que independientemente del partido al que pertenecen, los funcionarios involucrados en el delito de extorsión deben ser castigados con todo el peso de la ley.

“Queremos sacar en este encuentro un gran acuerdo para impulsar jornadas, campañas, acciones, como la que tiene que ver contra la corrupción y los vínculos de alcaldes, alcaldesas, con actividades ilícitas, reforzamiento en la Operación Enjambre”, sostuvo.

Cabe recordar que el Operativo Enjambre es un mecanismo que comenzó en el Estado de México para desarticular redes de corrupción al interior del gobierno. Posteriormente, se aplicó en los estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas y Jalisco.

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Era un secreto a voces, pero hoy, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar admitió que las coordinaciones a veces se dan por acuerdos y no por el resultado en las encuestas.