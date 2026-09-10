México

México fortalece lazos comerciales con Taiwán: alcanza 48.2 mil mdd de intercambio económico

La representante de Taiwán en México, Violeta Hsu destacó que al menos 300 empresas de este país operan en territorio mexicano

Violeta Hsu
La representante de Taiwán en México, Violeta Hsu, quien encabeza la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el país. (Samantha Godínez - Infobae México)
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Desde el 2025, Taiwán se convirtió en el tercer socio comercial de México, registrando un monto en este sector de 48.2 mil millones de dólares entre ambas naciones, de acuerdo con la representante de Taiwán en México, Violeta Hsu, quien encabeza la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el país.

En entrevista para Infobae México, la funcionaria dio a conocer que en territorio mexicano tienen presencia al menos 300 empresas taiwanesas, las cuales generan aproximadamente 70 mil empleos directos.

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La mayoría de estás compañías operan e invierten en el norte del país, especialmente en Ciudad Juárez y Tijuana por la cercanía a la frontera con Estados Unidos.

“Somos mercados complementarios. O sea, no somos como competidores de mercado, somos complementarios. Entonces, veo que hay mucho espacio que podemos hacer cooperación, tanto el sector de electrónico como en sectores alimenticios”, declaró Violeta Hsu sobre el vínculo comercial, tecnológico y cultural que mantienen los dos países.

Importación de alimentos de Taiwán en México

En el contexto comercial, se llevo a cabo el Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil, un evento celebrado este 10 de septiembre en Ciudad de México, donde 19 empresas taiwanesas de la industria alimenticia presentaron sus productos, con el objetivo de incrementar los lazos económicos entre productores y vendedores de ambas naciones.

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Bubble tea, té, gomitas de té, mochis, entre otros alimentos típicos de esta región asiática fueron los protagonistas de este intercambio empresarial y gastronómico, el cual fue inaugurado por Violeta Hsu con el tradicional corte de listón, que marcó el inicio de las actividades.

La representante aseguró que estas actividades buscan importar a México artículos de comida y bebida, así como condimentos poco conocidos en el país, ampliando la oferta oriental, que según sus palabras: “la mayoría de ellos viene como orgánico o sin agregar muchos aditivos”.

Siguiendo con este tema, destacó que estos insumos contribuyen al negocio de venta en comercios como: cafeterías, restaurantes o supermercados, con la finalidad de que sus connacionales o la población mexicana tenga la oportunidad de cocinar platillos típicos de Taiwán.

Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil
Evento de Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil (Samantha Godínez - Infobae México)

“Por ejemplo, tenemos en Taiwán un plato muy famoso de tallarines de res y eso se necesita muchos ingredientes, condimento. Si, si tenemos, importamos ese ingrediente, entonces podemos como preparar ese plato para que conozcan”, expresó.

Por último, recordó que en la Embajada de Taiwán en México, se realizan encuentros culturales encabezados por grupos de danza y música tradicional de la región, “a través de este espectáculo que queremos que los mexicanos que conozcan nuestra cultura”.

Estas son las empresas que se presentaron en el Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil:

  • Alien International Food Trading Co., Ltd.
  • Beans Group Foods Science and Technology Co., Ltd.
  • D.E. Chung Hua Foods Co., Ltd.
  • Empire Eagle Food Co., Ltd.
  • Ever Spring Tea Co., Ltd.
  • Foodopia Co., Ltd.
  • Hai Jing Fu Co., Ltd.
  • Hao Han Food Factory Co., Ltd.
  • Hong Da Ma Foods Co., Ltd.
  • Horn Liang Foods Co., Ltd.
  • King Kung Health Food Co., Ltd.
  • Perfect Visual Communication Design Company
  • San Tai Wan Industrial Co., Ltd.
  • Shang Dao Food Co., Ltd.
  • Shinn Nan World Trade Co., Ltd.
  • T Foods Co., Ltd.
  • Tang Wu Biotechnology Enterprise Co., Ltd.
  • Tsan Yu Yen Food Co., Ltd.
  • Zheng Sheng Food Co., Ltd.

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