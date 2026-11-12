México prevé acuerdo con EEUU para reducir aranceles al acero, aluminio y autos antes de terminar 2026

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador inspecciona alambrón en la fábrica de alambre de acero inoxidable TIM en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, México. 11 de octubre de 2013. REUTERS/Tomas Bravo/Archivo

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El gobierno de México prevé alcanzar antes de que concluya 2026 un acuerdo con Estados Unidos para reducir los aranceles impuestos a las exportaciones nacionales de acero, aluminio y automóviles, informó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

El funcionario señaló que las negociaciones con las autoridades estadounidenses avanzan y existe confianza en lograr condiciones comerciales más favorables para los productos mexicanos, particularmente para los sectores industriales que han resultado afectados por las medidas arancelarias del gobierno de Donald Trump.

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Durante la clausura del Alacero Summit 2026, encuentro que reunió a empresarios y representantes de la industria siderúrgica de América Latina, Gutiérrez destacó que México trabaja en una estrategia para atender las preocupaciones comerciales de Estados Unidos y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En entrevista, el subsecretario expresó su expectativa de que las conversaciones produzcan resultados antes de finalizar el año. “Confiamos que antes del cierre de año deberíamos tener buenas noticias para el país”, afirmó.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE) (especial)

Explicó que la estrategia del gobierno federal a través de la SE, tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones posibles para México en la relación comercial con su principal socio económico.

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En ese contexto, recordó que alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresa a Estados Unidos con una tarifa de cero, por lo que el Gobierno federal busca preservar y ampliar las condiciones de acceso preferencial al mercado estadounidense.

Añadió que, por el momento, una de las prioridades de la administración federal es la participación de Sheinbaum en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC 2026, que se realizará en Shenzhen, China.

México endurece medidas contra la triangulación de acero

Vehículos a bordo de un tren de carga son exportados desde México a Estados Unidos a través de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, el día en que los negociadores comerciales de Estados Unidos y México se reúnen para una tercera ronda de conversaciones bilaterales destinadas a avanzar en la revisión del acuerdo comercial de América del Norte, en Ciudad Juárez, México, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Uno de los principales puntos de las negociaciones comerciales con Estados Unidos es evitar que productos provenientes de países asiáticos ingresen a México para posteriormente ser exportados al mercado estadounidense bajo los beneficios del T-MEC.

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Gutiérrez aseguró que el gobierno mexicano ha desplegado durante los últimos 12 meses diferentes medidas para impedir estas prácticas, conocidas como transshipment o triangulación, además de combatir la competencia desleal en el sector industrial.

“Nosotros queremos garantizar y estamos garantizando que no haya triangulación ni de acero ni de otros productos que lleguen a Estados Unidos aprovechándose de nuestro tratado comercial”, sostuvo.

Entre las acciones más relevantes mencionó la suspensión y cancelación del registro de mil 092 molinos siderúrgicos ubicados en 17 países de Asia. Esta medida permitió contener el ingreso potencial de 4.4 millones de toneladas de acero anuales y reducir en 80 por ciento las importaciones provenientes de Vietnam.

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También destacó la cancelación de registros del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que presentaban inconsistencias, así como la aplicación de cuotas antidumping a diferentes productos siderúrgicos.

Uno de estos gravámenes corresponde al acero laminado en caliente originario de China y Vietnam, al que se le impuso una cuota de 30 centavos por kilogramo.

De acuerdo con el subsecretario, para octubre de 2026, el 55 por ciento de los esfuerzos gubernamentales para combatir prácticas comerciales desleales se concentraban en la industria siderúrgica, debido a la importancia de atender las preocupaciones de Estados Unidos.

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Aranceles de hasta 50% para países sin acuerdos comerciales

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador conduce una carretilla elevadora para transportar barras de aluminio en una fábrica de Anshun, provincia de Guizhou, China, el 1 de julio de 2013. REUTERS/Stringer ATENCIÓN EDITORES: ESTA FOTOGRAFÍA HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. ESTA FOTO SE DISTRIBUYE TAL Y COMO LA HA RECIBIDO REUTERS, COMO SERVICIO A LOS CLIENTES. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN CHINA. NO SE PERMITE SU VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN CHINA.

Otra de las medidas implementadas fue el ajuste a mil 463 fracciones arancelarias aprobado por el Congreso en diciembre, de las cuales alrededor de 400 corresponden a productos relacionados con las industrias del acero y el aluminio.

La modificación elevó los aranceles a tasas de entre 15 y 50 por ciento para mercancías procedentes de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales.

Según las cifras presentadas por el funcionario, estas disposiciones contribuyeron a reducir 30 por ciento las importaciones de acero provenientes de China, Corea e India, además de contener operaciones comerciales por un valor aproximado de 13 mil millones de pesos.

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El gobierno federal confía en que los avances en materia de control de importaciones, combate a la triangulación y aplicación de medidas comerciales permitan destrabar las negociaciones y conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles antes de que termine 2026.