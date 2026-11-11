Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis

Una creadora de contenido analiza un fragmento audiovisual en el que se indaga sobre el nombre previo de una mujer trans.

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Kenia Os se pronunció contra los presuntos actos de transfobia que integrantes de La Mansión VIP 2 habrían dirigido a La Cukis, después de que la influencer Neo Gastelum difundió un video sobre el caso y la cantante lo aplaudió y compartió en Instagram.

La reacción ocurrió durante la polémica que se generó por comentarios de Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, sobre la identidad de género de la joven sonorense de 18 años.

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La discusión escaló en redes sociales luego de que Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, afirmó dentro del reality producido por HotSpanish que La Cukis era una mujer trans. Usuarios de TikTok, Instagram y otras plataformas cuestionaron que la participante emitiera esa versión a partir de la apariencia física y el tono de voz de la influencer.

La Cukis había desmentido en distintas ocasiones que fuera una mujer trans. La creadora de contenido sostuvo que nació mujer y explicó que las dudas sobre su identidad surgieron por las cirugías estéticas a las que se sometió, entre ellas una rinoplastia y una remodelación de costillas.

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Influencer respondió a los comentarios contra La Cukis

Neo Gastelum publicó un video en el que cuestionó las expresiones que circularon en torno a La Cukis y advirtió que el contenido no debía reducirse a una broma o a una escena de entretenimiento.

“La mayoría de ustedes ve un video normal. Yo veo discriminación e ignorancia”, señaló la influencer al comienzo de su mensaje. Aunque habló desde su experiencia, su postura se difundió como una respuesta a las expresiones que se registraron dentro de La Mansión VIP 2.

Gastelum explicó que era una mujer trans y mostró su visa para hablar sobre los documentos oficiales que reconocieron su nombre legal y su identidad de género. “Este es mi visa, un documento oficial que refleja mi nombre legal actual, al igual que el género con el que me identifico: femenino”, dijo.

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La influencer sostuvo que en México las personas trans contaron con el derecho de decidir su identidad y obtener reconocimiento legal en sus documentos. También advirtió que la discriminación por identidad de género estuvo prohibida por la ley y que, en determinadas circunstancias, pudo constituir un delito.

Influencer respondió a los comentarios contra La Cukis (Captura)

“No podemos seguir normalizando la transfobia bajo el pretexto de entretenimiento”, expresó Gastelum. La creadora de contenido señaló que muchas mujeres trans enfrentaron agresiones y obstáculos para ejercer sus derechos.

La influencer también rechazó la idea de que las personas trans debieran recurrir a la burla sobre sí mismas para obtener aceptación. “No tenemos que burlarnos de nosotras mismas para conseguir aceptación”, declaró en el video que posteriormente recibió la reacción de Kenia Os.

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Kenia Os compartió el mensaje en Instagram

Kenia Os reaccionó de forma positiva a la publicación de Neo Gastelum. La cantante pop mexicana aplaudió el mensaje y lo compartió desde su cuenta de Instagram, con lo que amplificó la conversación sobre los comentarios hechos dentro del reality.

La intérprete no difundió un posicionamiento extenso sobre La Mansión VIP 2, pero su interacción fue leída por usuarios como un respaldo al reclamo contra las expresiones que consideraron prejuiciosas hacia La Cukis y hacia las mujeres trans.

La publicación de Kenia Os generó mensajes de apoyo para Neo Gastelum. También reactivó las críticas contra Doña Alegría y otros participantes del programa, a quienes algunos internautas señalaron por hacer comentarios que habrían reforzado estereotipos sobre la identidad de género.

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El caso tomó fuerza porque La Cukis no era una mujer trans, de acuerdo con sus propias aclaraciones. La joven ya había respondido a especulaciones similares dentro del programa y en entrevistas previas, incluido el podcast Real Alucín.

La Cukis había aclarado que nació mujer

La Cukis explicó que los rumores sobre su identidad surgieron por los cambios físicos que tuvo tras sus procedimientos estéticos y por las características de su voz. La influencer incluso mostró fotografías de su infancia con el propósito de frenar las versiones que circularon en redes sociales.

La participante abordó el tema con humor en algunas apariciones públicas. En una de sus respuestas, comentó que los arreglos físicos solo la habían hecho “más mujer”, una frase que sus seguidores retomaron en plataformas digitales.

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El comentario de Doña Alegría provocó mayor molestia porque, según usuarios, convirtió la apariencia de La Cukis en motivo de especulación. Las críticas también apuntaron a que la identidad trans fue presentada como una acusación o una descalificación, pese a que se trató de una identidad reconocida legalmente en distintas entidades del país.

Neo Gastelum aprovechó su video para explicar que las personas trans pudieron realizar trámites de reconocimiento legal de identidad de género en México. “Puedes estudiar, graduarte, ejercer profesionalmente con pleno reconocimiento de tus derechos”, afirmó.

Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis (RS)

La influencer cerró su mensaje al sostener que las mujeres trans existieron y merecieron un lugar legítimo en la sociedad. También dijo que no permitiría que la desinformación comprometiera su dignidad como ser humano.

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HotSpanish mantuvo a La Cukis entre las participantes más comentadas

Pese a los momentos incómodos que enfrentó en La Mansión VIP 2, La Cukis se mantuvo entre las participantes más comentadas del programa de HotSpanish. La sonorense acumuló apoyo en TikTok, donde seguidores destacaron su forma de responder a las críticas.

Su ingreso al reality también había generado conversación por una caída que sufrió mientras usaba unas alas de ángel. El incidente circuló ampliamente en redes sociales y colocó a la joven entre las figuras más virales de la emisión.

Doña Alegría también había dicho que prefería ver a otra persona en lugar de La Cukis dentro de la casa. Esas expresiones se sumaron a las críticas que recibió por los comentarios sobre la identidad de la influencer.

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La reacción de Kenia Os y el mensaje de Neo Gastelum mantuvieron el tema entre las conversaciones sobre La Mansión VIP 2, mientras usuarios exigieron que las identidades de género dejaran de ser objeto de burlas, rumores o señalamientos dentro de contenidos de entretenimiento.