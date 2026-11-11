México

Mamá de Ana María Serrano pide no aplazar más el juicio por el feminicidio de su hija: van más de 3 años sin justicia

María Ximena Céspedes denunció el uso de distintos medios legales para prolongar el inicio del juicio

María Ximena Céspedes volvió a denunciar el aplazamiento para iniciar el juicio por el feminicidio de su hija, Ana María Serrano, quien fue asesinada el 12 de septiembre de 2023. (Crédito: X/@XimenaCespedesA)

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El caso de feminicidio de la joven colombo-mexicana Ana María Serrano Céspedes sigue en sin sentencia por parte de la justicia mexicana, la cual ha prolongado por más de 3 años el inicio del juicio, tras la estrategia legal empleada por la defensa del presunto feminicida Allan Gil “N”.

María Ximena Céspedes, madre de la víctima, ha evidenciado cómo pese al tiempo, el acceso a la justicia en el caso de su hija ha sido “nulo”, enfrentándose una y otra vez a suspensiones de audiencias que hacen parecer que se trata de un proceso “interminable”.

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Estrategia legal de Allan Gil “N” aplaza audiencia inicial

A través de redes sociales, la madre de Ana María dio a conocer que el pasado 9 de noviembre iniciaría el juicio por el feminicidio de su hija, cometido el 12 de septiembre de 2023, una dilación que ha sido parte de “todos los recursos interpuestos por la defensa de la contraparte”.

A la fecha, comentó, “hay un amparo en contra de las medidas cautelares”, sin embargo, éste no detiene el proceso; además, “trataron de interponer un amparo contra la resolución del tribunal”, el cual fue negado.

En ese video, Ximena Céspedes instó a Allan Gil “N” a declararse culpable, debido al peso de las pruebas que demostrarían su responsabilidad, con lo cual, dijo, podría llevarlo a dos caminos:

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  • Una menor pena, “no es un tema de venganza”;
  • “A que pueda ayudarnos para que haya muchos más jóvenes que puedan entender la responsabilidad”.
Ana María Serrano fue víctima de un feminicidio, al parecer, a manos de su expareja, y tras 3 años de los hechos, su mamá, María Ximena Céspedes, envió una carta a los padres del hombre - crédito @mariaximenacespedesa/TikTok - @mariaximenacespedes/Instagram
Ximena Céspedes exhibe que dilación en el caso de feminicidio de su hija es por estrategia legal de la defensa de Allan Gil "N". (crédito @mariaximenacespedesa/TikTok - @mariaximenacespedes/Instagram)

Pese a que todo apuntaba a que el juicio reiniciaría en su etapa intermedia, la tarde del 10 de noviembre, la madre de la joven compartió que la audiencia prevista no se llevó a cabo: “Ayer tampoco pudimos iniciar el juicio”.

Acusó que el proceso legal “se está haciendo interminable”, advirtiendo que “si (Allan Gil ”N“) fuera inocente seguramente ya habrían presionado desde la defensa para que se iniciara la etapa en vez de estar difiriéndola”.

La nueva suspensión aplazó la audiencia hasta el próximo 20 de noviembre, la también empresaria explicó que la defensa interpuso una queja, su admisión se traduce en un nuevo amparo respecto a la “resolución del tribunal sobre la etapa intermedia”.

Refirió que en la audiencia del día lunes se tenía previsto la presencia de los testigos, un requerimiento realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEDOMEX): “Es muy duro tener que ir a otra audiencia más. Es muy duro tener que estar ahí y que no pase nada y que efectivamente ellos tienen los recursos y nosotros no necesariamente tenemos tantos recursos”.

Una vez más, pidió a la defensa del acusado por el feminicidio de no interponer más amparos, quejas, ni recursos, con la finalidad de prolongar el juicio.

Ana María Serrano
El feminicidio de Ana María Serrano sigue sin justicia a tres años del crimen. - crédito Change.org

Tres años sin justicia para Ana María Serrano Céspedes

Ana María Serrano Céspedes tenía 18 años y era estudiante de Medicina en la Universidad Panamericana, sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo.

Nana, como le llamaban sus familiares, fue asesinada el 12 de septiembre de 2023 en su domicilio, ubicado en en el municipio de Atizapán, Estado de México. El presunto responsable habría sido su expareja, Allan Gil “N”, quien fue detenido días después del crimen y actualmente se encuentra privado de su libertad en el Penal de Barrientos.

Ximena Céspedes ha relatado en diversas entrevistas con medios de comunicación que pese a la pronta actuación de las autoridades para detener al presunto feminicida, la justicia se ha prolongado, “con todas las pruebas del asesinato no hemos podido llegar a juicio”.

Caso Ana María Serrano
La madre de Ana María afirmó que no imaginó que Allan Gil "N" llegará a esos extremos tras el final de la relación - crédito Redes sociales - @fiscaliaedomex

En 2025, la mamá de Ana María presentó la Fundación Naná, en memoria de su hija, con la cual busca impulsar la prevención de la violencia de género y el feminicidio, resaltando lo que algunas señales que pueden presentarse cuando una mujer vive violencia:

“Si yo pudiera echar el tiempo atrás, mi hija dejó de ir a fiestas, siendo que era la más fiestera de todas, diciendo: ‘no, hoy no quiero, estoy cansada, tengo que estudiar’, comenzó a perder peso, nosotros creíamos que tenía bulimia pero no sabíamos que la angustia no era por entrar a la universidad, sino precisamente porque estaba apresada en esa relación”.

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