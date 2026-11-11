México

¿Le regresó la ofensa? Viralizan video de Ángela Aguilar ignorando a Josi Cuén antes de cantarle un tema sobre infieles

El episodio ocurrió el 6 de noviembre durante el espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, celebrado en la Megavelaria de la Isla San Marcos

Ángela Aguilar ha publicado unas series de videos previo al inicio de su tour por EEUU. (Captura de pantalla)
Ángela Aguilar ha publicado unas series de videos previo al inicio de su tour por EEUU. (Captura de pantalla)
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Un saludo que nunca llegó y una canción con un mensaje bastante incómodo encendieron las redes sociales. Ángela Aguilar se volvió protagonista de un nuevo episodio viral después de que circulara un video en el que aparentemente evita saludar a Josi Cuén durante un concierto de Pepe Aguilar en Aguascalientes.

La reacción del cantante de regional mexicano tampoco pasó inadvertida: minutos después interpretó frente a ella y Christian Nodal un tema cuyo verso más conocido habla de los amores compartidos.

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Las imágenes fueron difundidas por el creador de contenido Mex Escobedo, de Identidad Grupera, quien aseguró que la hija de Pepe Aguilar volteó hacia otro lado cuando Cuén subió al escenario y saludó a los integrantes de la familia.

El episodio ocurrió el 6 de noviembre durante el espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, celebrado en la Megavelaria de la Isla San Marcos, como parte del Festival Cultural de Calaveras 2026.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Ángela Aguilar habría ignorado a Josi Cuén en Aguascalientes

De acuerdo con el reporte de Identidad Grupera, Pepe Aguilar reconoció entre el público a Josi Cuén y lo invitó a compartir el escenario. El exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón aceptó y, al llegar, saludó a Christian Nodal, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar.

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Sin embargo, cuando llegó el turno de Ángela, ella evitó el contacto y no le ofreció la mano.

Mex Escobedo señaló que Cuén tampoco insistió en saludarla y continuó con el resto de los integrantes del espectáculo.

La situación adquirió otro significado cuando comenzó a interpretar “¿Qué me vas a dar?”, canción popularizada por Jenni Rivera y La Arrolladora Banda El Limón, agrupación en la que Cuén fue vocalista durante 14 años.

Un video difundido en redes sociales analiza lo ocurrido durante una presentación de Pepe Aguilar en Aguascalientes, donde coincidieron en el escenario Ángela Aguilar, Christian Nodal y Josi Cuén. La grabación expone fragmentos del concierto en los que se observa la interacción entre los artistas sobre la tarima, junto con la posterior interpretación musical de Cuén frente a los asistentes y los cantantes.

Josi Cuén pone a Christian Nodal en aprietos con canción sobre infidelidades

El momento más comentado llegó cuando el cantante interpretó el verso “No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo”. Cuén, interrumpió la interpretación, volteó hacia Nodal y lo invitó a continuar: “¿Se la sabe o no? ¿Échele usted, compa Christian?”

El sonorense respondió con una sonrisa, negó con las manos y dejó que su colega siguiera cantando.

La indirecta tomó todavía más fuerza cuando llegó la frase “El que sirve a dos amores, con alguno queda mal”, que Cuén acompañó con un comentario dirigido a Leonardo Aguilar: “Bien portado”.

Durante la secuencia, Nodal permaneció sonriente, mientras que la expresión de Ángela fue descrita por algunos espectadores como una sonrisa incómoda.

En redes sociales, los usuarios relacionaron la letra con la polémica que rodeó el inicio del romance entre Nodal y Aguilar, anunciado en mayo de 2024, poco después de la separación del cantante de Cazzu.

Nodal Cazzu Ángela Aguilar
Internautas relacionaron la letra con la polémica que rodeó el inicio del romance entre Nodal y Aguilar, anunciado en mayo de 2024, poco después de la separación del cantante de Cazzu.. (Foto: Archivo)

Redes sociales coronan a Josi Cuén por su supuesta indirecta a los Aguilar

Los videos acumularon millones de reproducciones en TikTok e Instagram. Entre los comentarios destacaron: “Se las cantó en su cara” y “Mi compa se burló de ellos y ni cuenta se dieron”.

Otros usuarios cuestionaron si la elección de la canción fue espontánea o si Cuén tenía preparada la intervención.

Aunque no existe confirmación de que el cantante haya elegido el tema para responder al supuesto desplante de Ángela, la coincidencia entre el saludo omitido y la letra convirtió su presentación en uno de los momentos más comentados del festival.

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