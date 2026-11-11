Apoyo de 4,500 pesos para jóvenes en CDMX: requisitos y fechas para registrarse al programa ALDEA Juvenil

La convocatoria se enfoca en jóvenes fuera del sistema escolarizado que habitan en colonias identificadas como Territorios de Paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ALDEA Juvenil dará $4,500 mensuales a adolescentes de 15 a 17 años que resulten seleccionados en la convocatoria 2027 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE). El programa contempla acompañamiento y actividades de formación durante un año.

El registro será presencial entre el 11 y el 14 de noviembre de 2026, de 10:00 a 14:00 horas. Cada aspirante deberá acudir con su madre, padre o persona tutora a la sede asignada para su alcaldía.

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Las y los adolescentes que no estén inscritos en el sistema escolarizado pueden solicitar su incorporación. La convocatoria se dirige a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, exclusión social o violencia, así como a habitantes de colonias identificadas como Territorios de Paz.

El apoyo no se entrega solo por realizar el registro. La selección dependerá del estudio de vulnerabilidad aplicado en el trámite, de la disponibilidad presupuestal y de los espacios existentes en cada sede.

El programa ofrece $4,500 al mes durante un año

Las personas que ingresen a ALDEA Juvenil recibirán un apoyo económico de $4,500 mensuales durante un año.

La entrega del recurso está vinculada al cumplimiento de 144 horas mensuales de actividades, de acuerdo con la información difundida para esta convocatoria.

ALDEA Juvenil es un programa del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a jóvenes que requieren espacios de formación, acompañamiento y herramientas para construir alternativas de bienestar y autonomía.

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La iniciativa contempla a adolescentes que interrumpieron sus estudios o enfrentan dificultades familiares, comunitarias o socioemocionales. También incluye a quienes tienen responsabilidades de cuidados o atraviesan situaciones de violencia.

El objetivo es fortalecer las capacidades de las personas participantes y favorecer la elaboración de un proyecto de vida. El programa plantea opciones para la reincorporación educativa, la continuidad escolar y la participación en actividades laborales, de emprendimiento o cooperativismo.

La entrega del subsidio mensual requiere el cumplimiento de 144 horas de actividades formativas. (Instituto de la Juventud)

Las actividades abarcan siete ejes de formación

Las y los seleccionados participarán en procesos de formación alternativa organizados en siete áreas.

Los ejes establecidos son:

Empleabilidad. Cultura. Educación. Deporte. Formación humanista. Formación comunitaria. Desarrollo socioemocional.

La formación en empleabilidad busca acercar a las juventudes a herramientas que puedan apoyar su participación futura en la vida laboral.

Las actividades educativas forman parte de la estrategia para impulsar la reincorporación o permanencia en procesos de estudio, según las circunstancias de cada adolescente.

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Los componentes culturales y deportivos integran el esquema de acompañamiento. La convocatoria también contempla acciones de formación humanista y comunitaria.

El eje socioemocional está incluido en un programa dirigido a adolescentes que enfrentan contextos adversos. El estudio de vulnerabilidad permitirá conocer las condiciones de cada persona aspirante antes de definir su posible ingreso.

El esquema de formación comprende siete áreas de desarrollo orientadas a la educación, la cultura, el deporte y la empleabilidad. (Instituto de la Juventud)

El registro será presencial del 11 al 14 de noviembre

El procedimiento de inscripción para ALDEA Juvenil 2027 se realizará únicamente de forma presencial.

Las personas interesadas podrán acudir del 11 al 14 de noviembre de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Cada adolescente deberá identificar previamente la sede correspondiente a la alcaldía donde reside. Los puntos de atención fueron distribuidos por el INJUVE para recibir los documentos y aplicar el tamizaje requerido.

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La madre, el padre o la persona tutora deberá acompañar a la persona aspirante durante el registro. Además, tendrá que presentar una copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

La convocatoria aclara que realizar el trámite no asegura la incorporación. La decisión estará sujeta al resultado del estudio de vulnerabilidad, al presupuesto disponible y a la capacidad de atención de cada sede.

El registro de aspirantes se realiza de forma presencial del 11 al 14 de noviembre de 2026 en módulos de diversas alcaldías de la CDMX. (Instituto de la Juventud)

Estos son los requisitos para solicitar el ingreso

Para participar en la convocatoria 2027 de ALDEA Juvenil, las y los adolescentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 15 y 17 años al momento de realizar el registro.

No estar inscrito en el sistema escolarizado.

No encontrarse en espera de reincorporarse a clases después de un periodo vacacional.

Presentar una copia de la Clave Única de Registro de Población ( CURP ) actualizada.

Entregar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Acudir acompañado por la madre, el padre o una persona tutora.

Presentar una copia de la INE de la madre, el padre o la persona tutora.

Realizar el estudio de vulnerabilidad, denominado tamizaje, durante el trámite.

Las familias deberán revisar que cuentan con todos los documentos antes de acudir. La falta de alguno de los requisitos puede impedir que el registro se complete en la sede.

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Estas son las sedes de ALDEA Juvenil por alcaldía

La información proporcionada para la convocatoria incluye los siguientes puntos de registro. Las personas aspirantes deberán asistir al que corresponda a su alcaldía:

Álvaro Obregón: PILARES La Conchita, en calle 1.º de Noviembre 39, La Conchita, Álvaro Obregón, 01109, Ciudad de México.

Azcapotzalco: UTOPÍA Azcapotzalco, en calle Norte 45, esquina con bulevar Ferrocarriles y avenida Ceylán, Azcapotzalco, 02660, Ciudad de México.

Coyoacán y Xochimilco: UTOPÍA Elena Poniatowska, en avenida Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán, 04100, Ciudad de México.

Cuajimalpa: Exfábrica de Pólvora, en Bandera, Industrias Militares de Sedena, Álvaro Obregón, 01219, Ciudad de México.

Cuauhtémoc: Centro de Estudios Interculturales “Nezahualcóyotl”, en calle Nezahualcóyotl 29, colonia Centro, Cuauhtémoc, 06080, Ciudad de México.

Gustavo A. Madero: ICAT Unidad de Capacitación GAM, en Cuauhtémoc 30, La Pastora, Gustavo A. Madero, 07290, Ciudad de México.

Iztapalapa: ALDEA Acatitla, en Jesús Carrillo s/n, Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, 09140, Ciudad de México. La sede se encuentra dentro de la UTOPÍA.

La Magdalena Contreras: PILARES Atlitic, en calle Cañada 8, La Magdalena, La Magdalena Contreras, 10910, Ciudad de México.

Milpa Alta: Hospital de las Emociones, en Consulado s/n, San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta, 12500, Ciudad de México.

Tlalpan: UTOPÍA Centli Topilejo, en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, Tlalpan, 14500, Ciudad de México.

Requisitos y fechas para el registro en el programa ALDEA Juvenil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas de 18 a 29 años deberán esperar otra convocatoria

La convocatoria disponible corresponde al grupo de 15 a 17 años. Las personas jóvenes de 18 a 29 años no podrán registrarse en este proceso.

El INJUVE informó que dará a conocer próximamente una convocatoria dirigida a ese rango de edad. Las y los interesados deberán mantenerse pendientes de los canales oficiales del Instituto.

Por ahora, las familias de adolescentes que cumplen con los requisitos deberán preparar los documentos solicitados y acudir a la sede asignada dentro del periodo establecido.

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El programa prevé apoyo económico, formación y acompañamiento para quienes resulten seleccionados, pero el ingreso estará condicionado a la evaluación de vulnerabilidad y a los lugares disponibles.