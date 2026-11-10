México

Intentan extorsionar a empresarios con documentos falsos

El uso de documentos apócrifos para simular investigaciones oficiales contra empresarios tiene consecuencias que trascienden la exigencia de dinero

Dos personas con traje intercambian un sobre manila sobre una mesa de madera junto a un maletín abierto.
Dos personas con traje intercambian un sobre manila sobre una mesa de madera en una sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El uso de documentos apócrifos para simular investigaciones oficiales contra empresarios tiene consecuencias que trascienden la exigencia de dinero: pone en riesgo su reputación, genera incertidumbre en sus relaciones comerciales y los expone a señalamientos sustentados en información falsa.

Conforme a la información pública recabada entre los afectados se encuentran los empresarios Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, Christian Pablo Varela Escobedo y Oscar Humberto Bistrain Tenorio. Los nombres de éstos empresarios aparecieron en publicaciones difundidas en junio de 2026, en las que se les relacionaba con el tráfico de armas.

PUBLICIDAD

El caso se relaciona con la información de Grupo Reforma difundida este lunes sobre la denuncia que presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante la Fiscalía General de la República por la presunta falsificación de documentos y de la firma de su titular, Raquel Buenrostro. Los documentos falsos eran utilizados para hacer creer a los afectados que enfrentaban investigaciones y exigirles dinero a cambio de detener las supuestas indagatorias.

De acuerdo con esa misma información, como resultado de las indagatorias realizadas dentro del expediente FED/CDMX/SZS/0003777/2026, la FGR confirmó que los empresarios mencionados no forman parte de ninguna investigación ni se encuentran señalados por esa institución como responsables de la comisión de hechos delictivos.

PUBLICIDAD

Para los empresarios señalados, la utilización de sus nombres en documentos falsificados los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a clientes, proveedores y colaboradores. La apariencia oficial de esos escritos puede dar credibilidad a acusaciones sin sustento y comprometer la confianza construida durante su trayectoria profesional.

La intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, merece reconocimiento por llevar estos hechos ante la autoridad ministerial y advertir públicamente sobre el uso de documentos falsificados. La presentación de la denuncia constituye una acción relevante para proteger a los afectados, defender la integridad de las instituciones y promover que se investiguen y sancionen estas conductas conforme a la ley.

Temas Relacionados

mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

Tras la ruptura con José Eduardo Derbez, la modelo se ha antepuesto con humor a las críticas que ha recibido

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 10 de noviembre

La divisa estadounidense ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

La canción de infieles que Josi Cuén le cantó a Nodal y Ángela Aguilar frente a todos

Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México y conectada a un respirador

Tepa Metal Fest: sujeto armado dispara al aire y obliga a cancelar el festival en Jalisco

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

DEPORTES

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso