Intentan extorsionar a empresarios con documentos falsos

Dos personas con traje intercambian un sobre manila sobre una mesa de madera en una sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de documentos apócrifos para simular investigaciones oficiales contra empresarios tiene consecuencias que trascienden la exigencia de dinero: pone en riesgo su reputación, genera incertidumbre en sus relaciones comerciales y los expone a señalamientos sustentados en información falsa.

Conforme a la información pública recabada entre los afectados se encuentran los empresarios Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, Christian Pablo Varela Escobedo y Oscar Humberto Bistrain Tenorio. Los nombres de éstos empresarios aparecieron en publicaciones difundidas en junio de 2026, en las que se les relacionaba con el tráfico de armas.

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El caso se relaciona con la información de Grupo Reforma difundida este lunes sobre la denuncia que presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante la Fiscalía General de la República por la presunta falsificación de documentos y de la firma de su titular, Raquel Buenrostro. Los documentos falsos eran utilizados para hacer creer a los afectados que enfrentaban investigaciones y exigirles dinero a cambio de detener las supuestas indagatorias.

De acuerdo con esa misma información, como resultado de las indagatorias realizadas dentro del expediente FED/CDMX/SZS/0003777/2026, la FGR confirmó que los empresarios mencionados no forman parte de ninguna investigación ni se encuentran señalados por esa institución como responsables de la comisión de hechos delictivos.

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Para los empresarios señalados, la utilización de sus nombres en documentos falsificados los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a clientes, proveedores y colaboradores. La apariencia oficial de esos escritos puede dar credibilidad a acusaciones sin sustento y comprometer la confianza construida durante su trayectoria profesional.

La intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, merece reconocimiento por llevar estos hechos ante la autoridad ministerial y advertir públicamente sobre el uso de documentos falsificados. La presentación de la denuncia constituye una acción relevante para proteger a los afectados, defender la integridad de las instituciones y promover que se investiguen y sancionen estas conductas conforme a la ley.

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