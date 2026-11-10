Día Mundial de la Ciencia: ellos son los 10 científicos más reconocidos de México

Este día se celebra a todos aquellos investigadores que nos ayudan a descifrar al mundo

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La búsqueda del conocimiento en México ha sido un motor silencioso pero constante de transformación social, médica, tecnológica y ambiental. A lo largo de la historia moderna, las mentes científicas del país han desafiado limitaciones presupuestarias, barreras de género e inercias institucionales para colocar el nombre de la nación en los foros académicos más prestigiosos del planeta por ello este 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia.

Desde el descubrimiento de compuestos que revolucionaron la salud reproductiva global hasta investigaciones atmosféricas que salvaron la capa de ozono y hallazgos en astronomía que redefinieron los mapas del universo, la ciencia mexicana ha demostrado tener un alcance profundamente universal.

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En un entorno contemporáneo donde la humanidad enfrenta crisis climáticas severas, pandemias emergentes y la urgente necesidad de una transición energética sustentable, la labor de las investigadoras e investigadores cobra un valor estratégico incalculable.

Celebrar el quehacer científico trasciende la conmemoración académica: es una oportunidad crítica para reflexionar sobre el financiamiento a la innovación, la repatriación de talentos y el fomento de vocaciones tempranas en las niñas, niños y jóvenes de todo el territorio nacional.

Estos profesionales inspiran a miles de niños a estudiar diversas ramas en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Ciencia

Cada 10 de noviembre, la comunidad internacional conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una efeméride establecida en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y celebrada formalmente por primera vez en 2002.

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El origen de esta jornada se remonta a los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, celebrada en Budapest, Hungría, en 1999. En aquel encuentro histórico, organizado conjuntamente por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), se evidenció la necesidad de renovar el pacto entre la sociedad civil y la comunidad científica. La premisa central del acuerdo fue clara: la ciencia no debe ser un ejercicio aislado en laboratorios de élite, sino una herramienta abierta, ética y directamente orientada a erradicar la pobreza, promover la justicia social y garantizar la paz duradera.

La celebración de este día persigue cuatro propósitos primordiales:

Renovar el compromiso nacional e internacional en favor de la ciencia al servicio del bienestar común y el progreso pacífico.

Fomentar la solidaridad científica entre naciones, promoviendo el libre flujo de saberes y la cooperación tecnológica transfronteriza.

Subrayar los desafíos éticos y sociales que enfrentan las nuevas tecnologías, garantizando que los beneficios de la investigación lleguen a los sectores más vulnerables.

Acercar la ciencia a la ciudadanía, desmitificando el lenguaje técnico y permitiendo que la sociedad participe de manera informada en debates cruciales como la biotecnología, el calentamiento global y la inteligencia artificial.

Esta fecha recuerda a los gobiernos la urgencia de sostener inversiones públicas robustas en investigación y desarrollo, entendiendo que ningún país puede aspirar a la soberanía económica o al bienestar integral de su población sin una base científica propia y sólida.

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Las ciencias son parte fundamental de desarrollo humano día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 10 científicos más importantes de México: 5 mujeres y 5 hombres

La historia científica mexicana cuenta con decenas de figuras que han marcado época. A continuación, se presenta una selección de cinco científicas y cinco científicos cuyos aportes han transformado paradigmas tanto en México como a nivel internacional.

1. Silvia Torres-Peimbert (Astronomía)

Nacida en la Ciudad de México, Silvia Torres-Peimbert es una de las astrofísicas más influyentes de América Latina. Doctora por la Universidad de California en Berkeley e investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centró su trayectoria en el estudio teórico y observacional del medio interestelar, particularmente en la determinación de la abundancia química en regiones de formación estelar y nebulosas planetarias, datos esenciales para comprender la evolución química de las galaxias. En 2015 se convirtió en la primera mujer mexicana en presidir la Unión Astronómica Internacional (IAU). Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el prestigiado galardón internacional L’Oréal-UNESCO a Mujeres en la Ciencia.

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2. Susana López Charretón (Virología)

Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, Susana López Charretón es un referente mundial en el estudio de las infecciones virales, específicamente en los rotavirus, una de las causas principales de deshidratación y mortalidad infantil en países en vías de desarrollo. Junto a su equipo de colaboradores, descubrió el mecanismo multifactorial mediante el cual el virus ingresa a las células del epitelio intestinal utilizando diferentes receptores celulares. Su trayectoria, que abarca aportaciones críticas durante epidemias como la influenza H1N1 y el SARS-CoV-2, le valió el Premio de Microbiología Carlos J. Finlay de la UNESCO y el premio L’Oréal-UNESCO en Ciencias de la Vida.

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3. Helia Bravo Hollis (Botánica)

Pionera absoluta de las ciencias biológicas en el país, Helia Bravo Hollis (1901-2001) fue la primera bióloga titulada en México. Consagró más de seis décadas de su vida al estudio sistemático, clasificación y conservación de las cactáceas del territorio mexicano, una familia botánica en la que el país posee una de las mayores riquezas del planeta. Su obra monumental, Las Cactáceas de México, sigue siendo el texto de referencia canónico en la materia. Además de su labor de campo y taxonomía, fue cofundadora del Jardín Botánico de la UNAM, institución cuyo acervo de plantas desérticas lleva su nombre en reconocimiento a su labor de rescate ecológico.

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4. Herminia Pasantes Ordóñez (Neurobiología)

Investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Herminia Pasantes es una de las neurocientíficas más citadas de la región. Doctora por la Universidad de Estrasburgo, Francia, sus investigaciones se enfocaron en los mecanismos moleculares de la plasticidad cerebral y en el transporte celular de la taurina y otros aminoácidos que regulan el volumen y la supervivencia neuronal. Sus hallazgos han sido fundamentales para comprender el edema cerebral asociado a traumatismos craneoencefálicos, derrames e hipoxias. Paralelamente a sus más de doscientos artículos científicos indexados, Pasantes ha desarrollado una extensa labor de divulgación acercando el entendimiento de las adicciones, las emociones y el envejecimiento cerebral al público masivo.

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5. Valeria Souza Saldívar (Ecología Evolutiva)

Doctora en ecología por la UNAM con estancias postdoctorales en la Universidad de California en Irvine, Valeria Souza ha liderado los estudios microbianos y evolutivos en el valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Dicho oasis desértico es considerado por la comunidad científica internacional como un modelo único de la Tierra primitiva, al albergar comunidades bacterianas que sobrevivieron aisladas durante millones de años. Su esfuerzo no se ha limitado al laboratorio: Souza ha encabezado una incansable lucha ambiental por la preservación de los acuíferos de la región frente a la sobreexplotación agrícola. En 2019 fue incorporada a la prestigiosa Academia Americana de Artes y Ciencias (AAAS), honor reservado a las figuras más destacadas de la ciencia global.

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6. Mario Molina Pasquel y Henríquez (Química Atmosférica)

Premio Nobel de Química en 1995, el doctor Mario Molina (1943-2020) es indiscutiblemente la figura científica mexicana de mayor repercusión global contemporánea. Ingeniero químico egresado de la UNAM con doctorado en la Universidad de California en Berkeley, publicó en 1974, junto a F. Sherwood Rowland, el histórico artículo que alertó que los gases clorofluorocarbonos (CFC) utilizados en aerosoles y sistemas de refrigeración destruían la capa de ozono estratosférico. Su investigación condujo directamente a la redacción y firma del Protocolo de Montreal en 1987, considerado el tratado ambiental internacional más exitoso de la historia. Molina dedicó sus últimos años a asesorar políticas públicas sobre cambio climático, calidad del aire en megalópolis y transición energética limpia.

7. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas (Química Orgánica)

Nacido en Tepic, Nayarit, Luis Ernesto Miramontes (1925-2004) logró a los 26 años de edad, mientras realizaba su tesis de licenciatura bajo la dirección de George Rosenkranz y Carl Djerassi en los laboratorios Syntex de la Ciudad de México, la síntesis de la noretisterona. Este compuesto progestágeno activo por vía oral se convirtió en el ingrediente base de la primera píldora anticonceptiva oral. El hallazgo no solo transformó radicalmente la medicina reproductiva, sino que detonó una de las mayores revoluciones socioculturales, demográficas y de liberación femenina del siglo XX. Por su impacto civilizatorio, la síntesis de Miramontes fue elegida por la Academia de Ciencias de México y diversas organizaciones internacionales como uno de los inventos más trascendentales en la historia humana.

Luis Miramontes Cárdenas falleció hace 13 años. (Foto: Conacyt)

8. Guillermo Haro Barraza (Astrofísica)

Fundador de la astrofísica moderna en México, Guillermo Haro (1913-1988) transformó la infraestructura de observación en el país. En la década de 1950 descubrió, de forma simultánea e independiente al astrónomo estadounidense George Herbig, las nebulosas de emisión asociadas con el nacimiento estelar, conocidas mundialmente hasta hoy como los Objetos Herbig-Haro (HH). Haro también identificó estrellas fulgurantes, cometas, novas y supernovas, y promovió la creación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Tonantzintla, Puebla, así como el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, consolidando a México como un nodo astronómico de vanguardia.

9. René Drucker Colín (Neurobiología)

René Drucker Colín (1937-2017) fue un investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y pionero indiscutible en el estudio del sueño, los neurotransmisores y las enfermedades neurodegenerativas. Realizó aportaciones seminales sobre los mecanismos celulares y fisiológicos del sueño MOR (movimiento ocular rápido) y exploró técnicas innovadoras de trasplante de tejido cromafín para el tratamiento experimental de la enfermedad de Parkinson. Además de su destacada labor académica, Drucker se distinguió como uno de los defensores más enérgicos del incremento presupuestal del Estado a la ciencia, así como un prolífico divulgador científico en radio, prensa y televisión.

10. Manuel Sandoval Vallarta (Física Teórica)

Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde posteriormente impartió cátedra, Manuel Sandoval Vallarta (1899-1977) fue el primer físico teórico mexicano con reconocimiento mundial. En colaboración con el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître, desarrolló la teoría de la intensidad y trayectoria de la radiación cósmica primaria en el campo magnético terrestre (la teoría Lemaître-Vallarta), demostrando que los rayos cósmicos están compuestos por partículas cargadas eléctricamente. Su trabajo le permitió interactuar con las mentes más brillantes de su era, entre ellas Albert Einstein y Robert Oppenheimer. A su regreso a México, impulsó las bases institucionales de la física nuclear, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la investigación de frontera en el país.

Se espera que más niños y niñas se interesen por las ramas de la ciencia para tener grandes talentos en el futuro. (Foto: Presidencia)

El reto del porvenir científico nacional

El legado trazado por estas diez personalidades refleja la calidad del talento nacional. No obstante, en el marco del Día Mundial de la Ciencia, la comunidad científica reitera que el avance del conocimiento no puede depender de esfuerzos aislados o sacrificios personales.

El fortalecimiento de los centros públicos de investigación, el fomento de la equidad de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y la consolidación de un presupuesto sostenido que alcance estándares internacionales continúan siendo los desafíos primordiales para que la ciencia hecha en México siga brindando soluciones tangibles al país y al resto del mundo.