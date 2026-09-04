Maestros del SNTE en Zacatecas increpan a Sheinbaum en gira por Segundo Informe

SNTE exige a Sheinbaum restablecer la mesa tripartita en Zacatecas. (Fotos: especial)

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Este 4 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue increpada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la sección 58 en Zacatecas. La mandataria visitó el estado como parte de la gira que inició esta semana por su Segundo Informe de Gobierno.

El acercamiento del magisterio fue para informar a la titular del Ejecutivo las distintas problemáticas que enfrentan en el estado gobernado por David Monreal. Durante el diálogo, buscan que se analice de manera integral las demandas, revisar los asuntos pendientes y construir acuerdos.

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SNTE entrega oficio a Sheinbaum, exigen mesa tripartita

Los maestros de la sección 58 entregaron un oficio a la presidenta donde exigen, nuevamente, la instalación de la mesa tripartita, la cual incluye a los titulares de las siguientes dependencias:

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP )

Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien está al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob)

SNTE pide reunión con SEP, Segob e ISSSTE. (Foto: X/@mario_delgado)

El objetivo planteado es que el gobierno federal atienda y brinde soluciones a la problemática que enfrenta la sección sindical. La mandataria recibió y firmó el oficio de los maestros, lo que podría traducirse en una próxima reunión donde participe “el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Zacatecas y la representación sindical de la Sección 58, con el propósito de revisar los asuntos pendientes y construir soluciones viables y duraderas”.

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El SNTE también pugna por desaparición de la USICAMM

En julio, el sindicato de maestros más grande del país sumó su voz al reclamo contra el organismo que regula el ingreso y la promoción docente. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó que no existe duda de que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) desaparecerá en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

El dirigente calificó al organismo de “nefasto” y adelantó que el gremio impulsará un nuevo mecanismo para sustituir el actual esquema de asignación de plazas. Cepeda Salas habló de una relación de cooperación con la SEP en materia de basificación, movilidad laboral, promociones, recategorizaciones y pago de prestaciones, además de la recuperación de licencias médicas con goce de sueldo íntegro amparadas por los Acuerdos Presidenciales 754 y 529.

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El SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y recuerda al Gobierno Federal adeudo de 2 mil mdp. (Foto: SNTE)

El sindicato también proyectó cambios que entrarán en vigor a partir de enero de 2027: la incorporación del personal con nombramientos temporales o por honorarios a los procesos de regularización laboral, en lo que el dirigente presentó como la consolidación de la basificación como política permanente.

El SNTE presiona por una reforma a la Ley del ISSSTE tras aceptar el aumento del 9%

El SNTE exigió el 26 de junio una reforma a la Ley del ISSSTE y recordó al Gobierno Federal un adeudo de 2 mil millones de pesos en prestaciones para personal de Educación Media Superior. El reclamo llegó apenas un mes después de que el gremio aceptara el incremento salarial del 9% propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, había advertido desde la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, el 22 de mayo, que aceptar el aumento no significaba renunciar a las demandas históricas del magisterio.

“Tenemos la certeza, por los exhaustivos estudios actuariales, que con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad es posible derogar el injusto régimen de pensiones previsto en esta ley”, afirmó entonces sobre la reforma al ISSSTE.

El SNTE sostiene que ya realizó estudios actuariales y financieros que respaldan la viabilidad de una reforma sostenible al esquema de pensiones. El sindicato también insiste en la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), con el argumento de que su desaparición garantizaría el derecho a la educación y evitaría corrupción y conflictos de interés en el gremio.

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