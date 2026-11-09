CNDH exige perfiles sin vínculos partidistas para el comité que elegirá a la nueva presidencia del INE

El organismo aguardará la convocatoria de la Jucopo, prevista para los próximos días, antes de nombrar a sus representantes en la instancia encargada de integrar las quintetas para renovar el Consejo Electoral

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que está preparada para designar a dos personas del Comité Técnico de Evaluación, instancia que valorará a las aspirantes y propondrá las quintetas para elegir a la persona titular del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un posicionamiento fechado el 9 de noviembre de 2026, el organismo precisó que esperará la convocatoria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que se emitiría en los próximos días.

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¿Qué dijo la CNDH sobre el proceso?

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La Comisión sostuvo que su participación no se limita a cumplir un requisito, sino a contribuir a un proceso que considera fundamental. Planteó que la selección debe lograr un INE “realmente autónomo, austero y cercano al pueblo”.

Para sustentar su postura, citó el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y retomó la Recomendación General 46/2022, publicada el 28 de abril de 2022, que, indicó, fue impugnada por quien entonces era consejero presidente del INE.

Rechazo a requisitos adicionales

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El documento recuerda que el artículo 41 constitucional establece como único requisito que los integrantes del Comité sean “personas de reconocido prestigio”.

La CNDH señaló que en los últimos días actores partidistas y legisladores han propuesto requisitos adicionales. Entre ellos, que la Jucopo le comunique el perfil esperado y que existan mecanismos de objeción a sus designaciones. La Comisión calificó esa propuesta como “ilegal”, “atentatoria” de su autonomía y “regresiva”.

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Aun así, afirmó que asumirá los criterios que se establezcan en la convocatoria y subrayó que la decisión corresponde a su presidenta.

Criterios que aplicará

El organismo recordó que en 2020, 2022 y marzo de 2026 hizo públicas sus decisiones sobre este tipo de designaciones. Ahora presentó una tabla de criterios, con la ley como requisito indispensable y otros señalados como deseables:

Reconocido prestigio (indispensable, conforme a la Constitución).

No haber sido postulada ni ejercer cargo de elección popular .

No haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales.

No haber desempeñado cargos de dirección en agrupaciones políticas nacionales o locales.

Acreditar participación y compromiso en la defensa del sufragio, la transparencia electoral y los derechos políticos.

La CNDH añadió que sería deseable que estas condiciones se extendieran también a quien presida el Consejo.

Perfil que plantea la Comisión

El organismo sostuvo que se requieren personas con integridad “a toda prueba”, sin conflictos de interés y con disposición a la legalidad. Cuestionó el uso del término “consenso” entre partidos y citó a José María Morelos y Los Sentimientos de la Nación.

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Finalmente, la CNDH hizo votos por que se dé cumplimiento a la Recomendación General 46/2022 en los puntos mencionados.