México

CNDH exige perfiles sin vínculos partidistas para el comité que elegirá a la nueva presidencia del INE

El organismo aguardará la convocatoria de la Jucopo, antes de nombrar a sus representantes en la instancia encargada de integrar las quintetas para renovar el Consejo Electoral

El organismo aguardará la convocatoria de la Jucopo, prevista para los próximos días, antes de nombrar a sus representantes en la instancia encargada de integrar las quintetas para renovar el Consejo Electoral
El organismo aguardará la convocatoria de la Jucopo, prevista para los próximos días, antes de nombrar a sus representantes en la instancia encargada de integrar las quintetas para renovar el Consejo Electoral
Guardar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que está preparada para designar a dos personas del Comité Técnico de Evaluación, instancia que valorará a las aspirantes y propondrá las quintetas para elegir a la persona titular del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un posicionamiento fechado el 9 de noviembre de 2026, el organismo precisó que esperará la convocatoria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que se emitiría en los próximos días.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la CNDH sobre el proceso?

INE Denuncia FGR Guadalupe Taddei
INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

La Comisión sostuvo que su participación no se limita a cumplir un requisito, sino a contribuir a un proceso que considera fundamental. Planteó que la selección debe lograr un INE “realmente autónomo, austero y cercano al pueblo”.

Para sustentar su postura, citó el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y retomó la Recomendación General 46/2022, publicada el 28 de abril de 2022, que, indicó, fue impugnada por quien entonces era consejero presidente del INE.

Rechazo a requisitos adicionales

Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)
Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

El documento recuerda que el artículo 41 constitucional establece como único requisito que los integrantes del Comité sean “personas de reconocido prestigio”.

La CNDH señaló que en los últimos días actores partidistas y legisladores han propuesto requisitos adicionales. Entre ellos, que la Jucopo le comunique el perfil esperado y que existan mecanismos de objeción a sus designaciones. La Comisión calificó esa propuesta como “ilegal”, “atentatoria” de su autonomía y “regresiva”.

PUBLICIDAD

Aun así, afirmó que asumirá los criterios que se establezcan en la convocatoria y subrayó que la decisión corresponde a su presidenta.

Criterios que aplicará

El organismo recordó que en 2020, 2022 y marzo de 2026 hizo públicas sus decisiones sobre este tipo de designaciones. Ahora presentó una tabla de criterios, con la ley como requisito indispensable y otros señalados como deseables:

  • Reconocido prestigio (indispensable, conforme a la Constitución).
  • No haber sido postulada ni ejercer cargo de elección popular.
  • No haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales.
  • No haber desempeñado cargos de dirección en agrupaciones políticas nacionales o locales.
  • Acreditar participación y compromiso en la defensa del sufragio, la transparencia electoral y los derechos políticos.

La CNDH añadió que sería deseable que estas condiciones se extendieran también a quien presida el Consejo.

Perfil que plantea la Comisión

El organismo sostuvo que se requieren personas con integridad “a toda prueba”, sin conflictos de interés y con disposición a la legalidad. Cuestionó el uso del término “consenso” entre partidos y citó a José María Morelos y Los Sentimientos de la Nación.

Finalmente, la CNDH hizo votos por que se dé cumplimiento a la Recomendación General 46/2022 en los puntos mencionados.

Temas Relacionados

CNDHINEJucopoCorrupciónFGRASFPolítica MexicanaPRIPANMorenamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 35 emisiones este lunes 9 de noviembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 35 emisiones este lunes 9 de noviembre

EN VIVO | Megamarcha del IMSS y manifestaciones hoy 9 de noviembre: choferes de aplicación liberan la carretera México-Toluca a la altura de Santa Fe

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Megamarcha del IMSS y manifestaciones hoy 9 de noviembre: choferes de aplicación liberan la carretera México-Toluca a la altura de Santa Fe

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 9 de noviembre

Estos libros disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 9 de noviembre

Choferes de aplicación bloquean la México-Toluca y se pelean con automovilistas en plena manifestación

Los manifestantes rechazan medidas de regulación para motocicletas utilizadas en servicios de entrega por aplicación

Choferes de aplicación bloquean la México-Toluca y se pelean con automovilistas en plena manifestación

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

Entre musicales, conciertos y encuentros con otras artistas, las cantantes mexicanas han protagonizado escenas que sorprenden al público y generan conversación en redes sociales

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

ENTRETENIMIENTO

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Lista de equipos de la Liga Mx que aún no cumplen la regla de menores tras la Jornada 16