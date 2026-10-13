México

Adán Augusto sale nuevamente en defensa de Andy López Beltrán: “A mis amigos los quiero bien y los defiendo”

Después de un buen rato sin hablar ante reporteros, hoy, el senador lo hizo, pero evitó hablar de personajes como Amílcar Olán

El senador mexicano Adán Augusto López, por fin, ofreció unas palabras a la prensa en el Senado, y salió en defensa de 'Andy' López Beltrán, hijo de AMLO. Crédito: X / @Erika_Velasco_
Guardar

Luego de varios meses sin dar entrevistas en el Senado de la República, el legislador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por fin, decidió hablar ante los medios de comunicación.

López Hernández optó este martes por romper el silencio para salir en defensa de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, de quien afirmó es víctima de una campaña mediática brutal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no quiso emitir comentario alguno sobre Amílcar Olán, el empresario cercano a los hijos del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Adán Augusto, por fin habla, y es para defender a ‘Andy’ López Beltrán

El senador de la bancada mayoritaria aseguró que en esta ocasión salió a dar declaraciones porque le preguntaron por un “amigo”, sí, sobre el hijo de López Obrador.

Desde el punto de vista de López Hernández, López Beltrán es una persona honesta e íntegra.

“A los amigos, yo los quiero y los quiero bien y los defiendo. Y los enemigos de mis amigos, como diría el señor Julio César, no son mis enemigos, pero yo a mis amigos los quiero, los respeto, los procuro y como buenos amigos nos tendemos la mano.

PUBLICIDAD

“Yo creo que es una persona honesta, íntegra y que ha sido objeto de una campaña mediática brutal.

“De hecho no doy declaraciones, esto porque me preguntaron de mi amigo al que yo quiero y respeto. ¡Imagínate! Yo conocí a Andrés, desde niños, llegaban ahí a la casa de la familia en Tabasco.

“Llegaban los tres muchachos con Rocío, pasaban a visitar a mi mamá en la tarde, y ahí se quedaban platicando, tomando chocolate, jugando. Yo creo que Andrés ha sido objeto de una campaña mediática brutal, como nunca se había visto en el país”, dijo a los reporteros, en la sede de la Cámara Alta.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

López Hernández minimiza retiro de visa a ‘Andy’

Adán Augusto también fue cuestionado sobre el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, algo que terminó minimizando y afirmó que no es un delito, sino una decisión soberana.

“Bueno, pero eso no es un delito. Es una decisión soberana de un país, como si Canadá te negara una visa de entrada, eso es decisión de ese país. O si tú quieres viajar al Reino Unido, tienes que pedir una especie, no recuerdo ahorita el nombre, este, tienes que llenar una solicitud, la tienes que enviar por vía electrónica y ellos deciden si te permiten cubrir esa estancia en el país o te niegan la entrada. Son decisiones soberanas de los países”, precisó el legislador.

Tampoco quiso entrar en especulaciones sobre el motivo de porqué las autoridades de la Unión Americana decidieron revocar el documento migratorio al hijo del expresidente López Obrador. Solo se limitó a decir que no opina “sobre asuntos que no conozco”.

Acusa campaña contra ´Andy’ por ser hijo de AMLO

Además, al ser cuestionado sobre si ‘Andy’ López Beltrán es víctima de una campaña mediática por ser hijo de AMLO afirmó que “sí”. También criticó que los que antes rendían pleitesía a López Obrador sean los que más lo atacan ahora.

“Ahora resulta que los que más atacan a Andrés Manuel eran los que le rendían pleitesía, ¿no? Lean el libro, ahí habla de ellos”, enfatizó López Hernández.

Evita responder si conoce a Amílcar Olán

Sobre si conoce a Amílcar Olán, el senador de Morena evitó responder.

– ¿Amílcar es su amigo, pues?

– ¿Perdón?

– ¿Amílcar es su amigo, pues?

– No doy declaraciones.

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández salió en defensa de 'Andy' López Beltrán. Crédito: Captura de Video
El senador de Morena Adán Augusto López Hernández salió en defensa de 'Andy' López Beltrán. Crédito: Captura de Video

Eso sí, cuando le preguntaron si metería las manos por López Beltrán, respondió: “Usted me hizo una pregunta sobre un amigo y ya le dije que yo a mis amigos los quiero, los respeto”.

El cuestionamiento vino a colación, porque Olán es un empresario cercano a los hijos de AMLO. Y, recientemente, Latinus difundió nuevos audios sobre presuntas negociaciones y contratos relacionados con la refinería de Dos Bocas.

Hará recorridos con ‘Andy’

Asimismo, adelantó que prevé hacer recorridos con ‘Andy’ López Beltrán cuando comiencen las campañas electorales, ya que el exsecretario general de Morena tiene contemplado competir por una diputación federal por Tabasco.

“Usted me hizo una pregunta sobre un amigo y ya le dije que yo a mis amigos los quiero, los respeto. Pero había dicho que iba a hacer incluso recorridos con él. Los apoyó. Pues una vez que inicien las campañas, seguramente lo acompañaré”, adelantó.

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

A Adán Augusto no le alcanzan los años para jubilarse

Las y los reporteros aprovecharon para preguntar a Adán Augusto si pensaba retirarse pronto de la función pública bajo la figura de la jubilación. Sin embargo, el tabasqueño ve su futuro aún en la política, ya que tiene previsto cumplir su compromiso hasta 2030, año en el que concluye el periodo para el que fue electo en el Senado de la República.

“Bueno, pues yo fui electo, ¿hasta qué? Hasta el 2030. Y uno tiene que cumplir con sus encargos. Aunque haya sido electo por lista nacional, es un compromiso que uno asume”, contestó a los comunicadores.

Tenía meses sin dar declaraciones en la sede del Senado y, justo hoy, Adán Augusto decidió responder las preguntas de los reporteros, donde defendió a ‘Andy’ López Beltrán y evitó hablar sobre Amílcar Olán.

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezAmílcar OlánAndy López BeltránMorenaSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metrobús CDMX presenta ruta Quetzalcóatl que es conducida solo por mujeres: cuál es su recorrido y estaciones

El nuevo servicio enlaza el centro de la Ciudad de México con las Terminales 1 y 2 del AICM y pasa por puntos importantes de la capital

Metrobús CDMX presenta ruta Quetzalcóatl que es conducida solo por mujeres: cuál es su recorrido y estaciones

Pablo Lemus asegura que todas las personas detenidas por la marcha de agua ya fueron detenidos: iniciará una investigación interna por arbitrariedades

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como activistas ejercieron presión a nivel nacional para liberar a las personas que aún se encontraban privadas de su libertad

Pablo Lemus asegura que todas las personas detenidas por la marcha de agua ya fueron detenidos: iniciará una investigación interna por arbitrariedades

Harfuch descarta ataques de EEUU contra narcolanchas en México y explica cómo colaboran ambos países

El funcionario negó que se haya propuesto realizar ataques militares estadounidenses en mares nacionales y destacó los decomisos de cocaína efectuados por la Secretaría de Marina

Harfuch descarta ataques de EEUU contra narcolanchas en México y explica cómo colaboran ambos países 

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Manifestaciones provocan cortes en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Manifestaciones provocan cortes en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús

Receta de chayote relleno de jamón y queso: opción fácil y rápida además de saludable

Esta receta es habitual en la cocina mexicana y centroamericana, donde el chayote se vacía y se gratina con distintos rellenos creando haciendo de este ingrediente una base versátil

Receta de chayote relleno de jamón y queso: opción fácil y rápida además de saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

ENTRETENIMIENTO

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos: aseguran que el cheque era falso

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

Precios de boletos para La Oreja de Van Gogh en CDMX, Guadalajara y Monterrey: ventajas y desventajas de cada zona

DEPORTES

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray al medio tiempo: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Pitbull Cruz defiende su decisión de dejar de entrenar con su padre en medio de controversias económicas: “No pretendo desconocer a mi familia”

Olympia junto a Skadi definirán a la campeona universal 2026 del CMLL y Britt Baker debutará en la Arena México: conoce la cartelera completa

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”