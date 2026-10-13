Adán Augusto sale nuevamente en defensa de Andy López Beltrán: “A mis amigos los quiero bien y los defiendo”

El senador mexicano Adán Augusto López, por fin, ofreció unas palabras a la prensa en el Senado, y salió en defensa de 'Andy' López Beltrán, hijo de AMLO. Crédito: X / @Erika_Velasco_

Guardar

Luego de varios meses sin dar entrevistas en el Senado de la República, el legislador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por fin, decidió hablar ante los medios de comunicación.

López Hernández optó este martes por romper el silencio para salir en defensa de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, de quien afirmó es víctima de una campaña mediática brutal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no quiso emitir comentario alguno sobre Amílcar Olán, el empresario cercano a los hijos del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Adán Augusto, por fin habla, y es para defender a ‘Andy’ López Beltrán

El senador de la bancada mayoritaria aseguró que en esta ocasión salió a dar declaraciones porque le preguntaron por un “amigo”, sí, sobre el hijo de López Obrador.

Desde el punto de vista de López Hernández, López Beltrán es una persona honesta e íntegra.

“A los amigos, yo los quiero y los quiero bien y los defiendo. Y los enemigos de mis amigos, como diría el señor Julio César, no son mis enemigos, pero yo a mis amigos los quiero, los respeto, los procuro y como buenos amigos nos tendemos la mano.

PUBLICIDAD

“Yo creo que es una persona honesta, íntegra y que ha sido objeto de una campaña mediática brutal.

“De hecho no doy declaraciones, esto porque me preguntaron de mi amigo al que yo quiero y respeto. ¡Imagínate! Yo conocí a Andrés, desde niños, llegaban ahí a la casa de la familia en Tabasco.

“Llegaban los tres muchachos con Rocío, pasaban a visitar a mi mamá en la tarde, y ahí se quedaban platicando, tomando chocolate, jugando. Yo creo que Andrés ha sido objeto de una campaña mediática brutal, como nunca se había visto en el país”, dijo a los reporteros, en la sede de la Cámara Alta.

PUBLICIDAD

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

López Hernández minimiza retiro de visa a ‘Andy’

Adán Augusto también fue cuestionado sobre el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, algo que terminó minimizando y afirmó que no es un delito, sino una decisión soberana.

“Bueno, pero eso no es un delito. Es una decisión soberana de un país, como si Canadá te negara una visa de entrada, eso es decisión de ese país. O si tú quieres viajar al Reino Unido, tienes que pedir una especie, no recuerdo ahorita el nombre, este, tienes que llenar una solicitud, la tienes que enviar por vía electrónica y ellos deciden si te permiten cubrir esa estancia en el país o te niegan la entrada. Son decisiones soberanas de los países”, precisó el legislador.

PUBLICIDAD

Tampoco quiso entrar en especulaciones sobre el motivo de porqué las autoridades de la Unión Americana decidieron revocar el documento migratorio al hijo del expresidente López Obrador. Solo se limitó a decir que no opina “sobre asuntos que no conozco”.

Acusa campaña contra ´Andy’ por ser hijo de AMLO

Además, al ser cuestionado sobre si ‘Andy’ López Beltrán es víctima de una campaña mediática por ser hijo de AMLO afirmó que “sí”. También criticó que los que antes rendían pleitesía a López Obrador sean los que más lo atacan ahora.

“Ahora resulta que los que más atacan a Andrés Manuel eran los que le rendían pleitesía, ¿no? Lean el libro, ahí habla de ellos”, enfatizó López Hernández.

PUBLICIDAD

Evita responder si conoce a Amílcar Olán

Sobre si conoce a Amílcar Olán, el senador de Morena evitó responder.

– ¿Amílcar es su amigo, pues?

– ¿Perdón?

– ¿Amílcar es su amigo, pues?

– No doy declaraciones.

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández salió en defensa de 'Andy' López Beltrán. Crédito: Captura de Video

Eso sí, cuando le preguntaron si metería las manos por López Beltrán, respondió: “Usted me hizo una pregunta sobre un amigo y ya le dije que yo a mis amigos los quiero, los respeto”.

El cuestionamiento vino a colación, porque Olán es un empresario cercano a los hijos de AMLO. Y, recientemente, Latinus difundió nuevos audios sobre presuntas negociaciones y contratos relacionados con la refinería de Dos Bocas.

PUBLICIDAD

Hará recorridos con ‘Andy’

Asimismo, adelantó que prevé hacer recorridos con ‘Andy’ López Beltrán cuando comiencen las campañas electorales, ya que el exsecretario general de Morena tiene contemplado competir por una diputación federal por Tabasco.

“Usted me hizo una pregunta sobre un amigo y ya le dije que yo a mis amigos los quiero, los respeto. Pero había dicho que iba a hacer incluso recorridos con él. Los apoyó. Pues una vez que inicien las campañas, seguramente lo acompañaré”, adelantó.

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

A Adán Augusto no le alcanzan los años para jubilarse

Las y los reporteros aprovecharon para preguntar a Adán Augusto si pensaba retirarse pronto de la función pública bajo la figura de la jubilación. Sin embargo, el tabasqueño ve su futuro aún en la política, ya que tiene previsto cumplir su compromiso hasta 2030, año en el que concluye el periodo para el que fue electo en el Senado de la República.

PUBLICIDAD

“Bueno, pues yo fui electo, ¿hasta qué? Hasta el 2030. Y uno tiene que cumplir con sus encargos. Aunque haya sido electo por lista nacional, es un compromiso que uno asume”, contestó a los comunicadores.

Tenía meses sin dar declaraciones en la sede del Senado y, justo hoy, Adán Augusto decidió responder las preguntas de los reporteros, donde defendió a ‘Andy’ López Beltrán y evitó hablar sobre Amílcar Olán.