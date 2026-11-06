El Gobierno de Oaxaca destina mil 532 millones de pesos a 199 obras hídricas

Trabajadores instalan válvulas y tuberías correspondientes a las obras de agua potable de la Ceabien en Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

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El Gobierno de Oaxaca destinó mil 532 millones de pesos entre 2023 y octubre de 2026 para ejecutar 199 obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, como parte de la prioridad que el gobernador Salomón Jara Cruz estableció para ampliar el acceso a estos servicios.

Durante el último cuatrimestre de 2026, la administración estatal construirá 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, con colectores sanitarios y un drenaje pluvial para atender las ocho regiones de Oaxaca.

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Del monto total, 590 millones de pesos corresponden a 113 obras de agua potable; 652 millones, a proyectos de drenaje y alcantarillado, y 288 millones, a 17 trabajos de saneamiento, informó Neftalí Amigdael López Hernández, director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien).

Las instalaciones de una planta de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar operan en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Los trabajos incluyen mantenimiento, perforación y rehabilitación de pozos, ampliación de redes y rehabilitación de sistemas de agua potable. Durante 2026, estas acciones benefician aproximadamente a 753 mil 926 habitantes y, con el acumulado de la administración, suman 2.3 millones de personas beneficiadas de manera directa, de acuerdo con López Hernández.

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señala mejoras en la infraestructura doméstica de Oaxaca, incluido un mayor acceso al agua potable y al drenaje.

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2.3 millones de oaxaqueños ya cuentan con mejor acceso al agua

Desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz, las 199 obras ejecutadas en agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento han beneficiado de forma directa a 2.3 millones de personas en las ocho regiones del estado, según informó Neftalí Amigdael López Hernández, director de la Ceabien.

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi registra mejoras en la infraestructura doméstica de Oaxaca, con mayor proporción de viviendas conectadas a redes de agua potable y drenaje respecto a mediciones anteriores.

Una instalación de tuberías y válvulas forma parte de las obras hidráulicas de agua potable desarrolladas en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Más de 753 mil personas se benefician en 2026

Solo durante 2026, las acciones de mantenimiento, perforación y rehabilitación de pozos, ampliación de redes y rehabilitación de sistemas de agua potable alcanzan a aproximadamente 753,926 habitantes, de acuerdo con López Hernández.

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El grueso de la inversión de este año se concentra en drenaje y alcantarillado, que absorbe 652 millones de pesos del total. Los proyectos de agua potable suman 590 millones en 113 obras, y los trabajos de saneamiento representan 288 millones en 17 intervenciones.

Oaxaca tiene 36 ríos y 8 lagunas costeras en su red hidrográfica

Oaxaca concentra 164,323 hectáreas de su territorio en cuerpos de agua. Su red hidrográfica incluye 36 ríos, 8 lagunas costeras y 4 presas, según el Inegi.

Obreros trabajan durante la noche en la edificación de una planta de tratamiento y saneamiento de agua en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Los ríos Papaloapan, Atoyac, Verde, Tehuantepec y Coatzacoalcos son los más caudalosos del estado. La cuenca del Papaloapan es la de mayor extensión, con 24.37% del territorio oaxaqueño, y genera un escurrimiento de 48,181 millones de metros cúbicos al año.

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La red hídrica se divide en dos vertientes: la noreste, con ríos permanentes que descargan al Golfo de México, y la suroeste, con corrientes intermitentes que escurren hacia el Océano Pacífico.

Las lagunas costeras con potencial turístico incluyen Chacahua, Corralero, Pastoría, Manialtepec y Mar Muerto. Las cuatro presas —Presidente Miguel Alemán, Miguel de la Madrid Hurtado, Benito Juárez y Yosocuta— son los principales cuerpos de agua artificiales del estado.