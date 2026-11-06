México

El Gobierno de Oaxaca destina mil 532 millones de pesos a 199 obras hídricas

La administración estatal distribuye los recursos entre abastecimiento, redes sanitarias y saneamiento, con intervenciones realizadas desde 2023 hasta octubre de 2026 bajo la prioridad fijada por el gobernador Salomón Jara Cruz

Trabajadores con chalecos reflectantes manipulan válvulas de colores y tuberías dentro de una fosa de concreto
Trabajadores instalan válvulas y tuberías correspondientes a las obras de agua potable de la Ceabien en Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)
Guardar

El Gobierno de Oaxaca destinó mil 532 millones de pesos entre 2023 y octubre de 2026 para ejecutar 199 obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, como parte de la prioridad que el gobernador Salomón Jara Cruz estableció para ampliar el acceso a estos servicios.

Durante el último cuatrimestre de 2026, la administración estatal construirá 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, con colectores sanitarios y un drenaje pluvial para atender las ocho regiones de Oaxaca.

PUBLICIDAD

Del monto total, 590 millones de pesos corresponden a 113 obras de agua potable; 652 millones, a proyectos de drenaje y alcantarillado, y 288 millones, a 17 trabajos de saneamiento, informó Neftalí Amigdael López Hernández, director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien).

Instalación con un tanque de cloro en primer plano, sedimentadores y clarificadores de muros blancos y rojos, y montañas al fondo
Las instalaciones de una planta de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar operan en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Los trabajos incluyen mantenimiento, perforación y rehabilitación de pozos, ampliación de redes y rehabilitación de sistemas de agua potable. Durante 2026, estas acciones benefician aproximadamente a 753 mil 926 habitantes y, con el acumulado de la administración, suman 2.3 millones de personas beneficiadas de manera directa, de acuerdo con López Hernández.

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señala mejoras en la infraestructura doméstica de Oaxaca, incluido un mayor acceso al agua potable y al drenaje.

PUBLICIDAD

2.3 millones de oaxaqueños ya cuentan con mejor acceso al agua

Desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz, las 199 obras ejecutadas en agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento han beneficiado de forma directa a 2.3 millones de personas en las ocho regiones del estado, según informó Neftalí Amigdael López Hernández, director de la Ceabien.

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi registra mejoras en la infraestructura doméstica de Oaxaca, con mayor proporción de viviendas conectadas a redes de agua potable y drenaje respecto a mediciones anteriores.

Tuberías y válvulas de color azul instaladas sobre soportes de concreto en un terreno cercado al aire libre
Una instalación de tuberías y válvulas forma parte de las obras hidráulicas de agua potable desarrolladas en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Más de 753 mil personas se benefician en 2026

Solo durante 2026, las acciones de mantenimiento, perforación y rehabilitación de pozos, ampliación de redes y rehabilitación de sistemas de agua potable alcanzan a aproximadamente 753,926 habitantes, de acuerdo con López Hernández.

El grueso de la inversión de este año se concentra en drenaje y alcantarillado, que absorbe 652 millones de pesos del total. Los proyectos de agua potable suman 590 millones en 113 obras, y los trabajos de saneamiento representan 288 millones en 17 intervenciones.

Oaxaca tiene 36 ríos y 8 lagunas costeras en su red hidrográfica

Oaxaca concentra 164,323 hectáreas de su territorio en cuerpos de agua. Su red hidrográfica incluye 36 ríos, 8 lagunas costeras y 4 presas, según el Inegi.

Vista nocturna de una obra con estructuras de concreto y madera, iluminada por reflectores, con maquinaria pesada y trabajadores
Obreros trabajan durante la noche en la edificación de una planta de tratamiento y saneamiento de agua en el estado de Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

Los ríos Papaloapan, Atoyac, Verde, Tehuantepec y Coatzacoalcos son los más caudalosos del estado. La cuenca del Papaloapan es la de mayor extensión, con 24.37% del territorio oaxaqueño, y genera un escurrimiento de 48,181 millones de metros cúbicos al año.

La red hídrica se divide en dos vertientes: la noreste, con ríos permanentes que descargan al Golfo de México, y la suroeste, con corrientes intermitentes que escurren hacia el Océano Pacífico.

Las lagunas costeras con potencial turístico incluyen Chacahua, Corralero, Pastoría, Manialtepec y Mar Muerto. Las cuatro presas —Presidente Miguel Alemán, Miguel de la Madrid Hurtado, Benito Juárez y Yosocuta— son los principales cuerpos de agua artificiales del estado.

Temas Relacionados

OaxacaAgua potableSalomón Jaramexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Running Music reunirá el próximo 13 de noviembre a corredores desde los 8 años en una carrera nocturna gratuita en la Utopía Tlallipan, donde INDEPORTE combinará un recorrido recreativo con música de DJ y una ambientación de colores neón.

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

El icónico cantante de género urbano deleitará a sus fanáticos alrededor del mundo con un evento que quiere romper fronteras

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Retrasos en la Línea 2 por objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Retrasos en la Línea 2 por objeto en vías

SOMOS demandará a Sheinbaum por difamación por ligarlo a irregularidades en INE: “Dijimos hechos”, responde la presidenta

Juan Carlos Padilla, exfuncionario y militante de SOMOS, fue mencionado por el gobierno como la persona que llevó a Alfredo Hernández Casillas a formar parte de las funciones públicas; él lo reconoció, pero se deslindó de cualquier vínculo posterior

SOMOS demandará a Sheinbaum por difamación por ligarlo a irregularidades en INE: “Dijimos hechos”, responde la presidenta

Examen de evaluación en Poder Judicial no implicará despidos, aclara Órgano de Administración Judicial ante paro nacional

El OAJ reiteró su disposición al diálogo frente al paro convocado en sedes judiciales del país

Examen de evaluación en Poder Judicial no implicará despidos, aclara Órgano de Administración Judicial ante paro nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares y elementos de Harfuch hallan narcolaboratorio de metanfetamina distribuido en once puntos de Puebla

Militares y elementos de Harfuch hallan narcolaboratorio de metanfetamina distribuido en once puntos de Puebla

“El Panda”, presunto jefe del CJNG en Veracruz, permanecerá en prisión por desaparición y homicidio

Bala que mató a la niña de siete años en Matamoros fue disparada desde helicóptero estatal, admitió la Fiscalía: surge video del ataque

Marina identifica rutas de contrabando internacional de cigarros pirata, algunas del CJNG: incautan 481 millones de unidades

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

ENTRETENIMIENTO

Fans estallan contra Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: reúnen firmas para cambiar el doblaje de ‘Wildwood’

Fans estallan contra Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: reúnen firmas para cambiar el doblaje de ‘Wildwood’

Gloria Trevi sorprendió con su rostro rejuvenecido en los Heat Latín Music Awards con sus más grandes éxitos

¿Por qué Luis de Llano habría incumplido la sentencia con su supuesta disculpa? Defensa de Sasha Sokol lo explica

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

DEPORTES

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

¡Deja el futbol! Chicharito Hernández sorprende al anunciar su “llegada” a la Fórmula 1 con Red Bull

Tigres vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Ellos son los 12 futbolistas ausentes más inesperados en la convocatoria de Rafa Márquez para Selección Mexicana

Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta la falda que lució en el GP de México 2026 y sorprende con la cantidad que ofrecen por ella