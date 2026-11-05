Fox acusa a Sheinbaum de usar polémica en el INE para polarizar contra la oposición desde La Mañanera

El exmandatario panista regresó a X y arremete en contra de la candidata de Morena a la presidencia Crédito:Cuartoscuro

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El expresidente Vicente Fox Quesada se pronunció en la red social X sobre los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum a figuras de la oposición, en el marco de la polémica por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE). En su mensaje, Fox sostuvo que la mandataria conduce una “narrativa polarizante y sistemática” contra la oposición y que sus señalamientos “deben contrastarse con los hechos”.

¿Qué publicó Vicente Fox?

En su cuenta de X, el exmandatario escribió que Sheinbaum afirmó que Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, nombró a Guadalupe Taddei, a quien Fox identificó como “morenista”. En su texto, el nombre aparece escrito como “Córdoba”.

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Fox también planteó que la presidenta “marca la agenda desde la mañanera” y que sigue la línea política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Cerró con un llamado a sus seguidores: “¡Acompáñame! ¡Vamos todos unidos! ¡Sí se puede!”.

Hasta el momento, no se ha localizado una respuesta de la Presidencia a las declaraciones del expresidente.

El origen: lo expuesto en la conferencia matutina

La presidenta presentó señalamientos sobre presuntos vínculos entre figuras de la organización de Acosta Naranjo y proveedores del instituto electoral, en medio de una investigación por irregularidades por 514 millones de pesos

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum presentó información de una investigación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sobre una presunta red de contratos electorales. Según lo expuesto por la presidenta:

José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en el RENAPO y el CISEN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Juan Carlos Padilla Aguilar habría sido su superior en ambas dependencias.

Años después, los hermanos se convirtieron en proveedores de institutos electorales .

Padilla aparece en 2022 como representante en el Estado de México de la organización de Guadalupe Acosta Naranjo y, de acuerdo con la mandataria, hoy es militante de Somos.

Sheinbaum agregó que Lorenzo Córdova forma parte del consejo consultivo de Somos.

La réplica de Acosta Naranjo

@acostanaranjo

El dirigente nacional de Somos respondió también en X. Cuestionó si él es “uno de los culpables” del nombramiento de Taddei y escribió: “TADDEI ES MORENA, TADDEI ES AMLO, TADDEI ERES TÚ”.

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Además, afirmó que lo han investigado “20 veces” y planteó: “A mí investígame lo que quieras (...) Deja de dar maromas”. Hasta el momento no se localizó un pronunciamiento público de Padilla Aguilar sobre lo expuesto por la presidenta.

Qué se sabe del caso en el INE

El debate se desprende de la controversia por contratos del instituto. De acuerdo con los reportes consultados:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre contratos del INE y de organismos electorales locales. Según reportes, detectó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos con empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas.

Medios como Reforma, El Universal y Latinus difundieron señalamientos sobre la relación entre Taddei y el empresario. Según Vanguardia, Taddei negó haber intervenido a favor del empresario o de sus compañías.

Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE a finales de octubre.

De acuerdo con Infobae, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 40 cuentas de personas vinculadas con proveedores del instituto, entre ellas las de Taddei y los hermanos Hernández Casillas. Corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar posibles responsabilidades.

Ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada responsable por una autoridad judicial.

La postura de Somos

Acosta Naranjo encabeza Somos desde su asamblea constitutiva en febrero de 2026. El partido pidió a organizaciones y fuerzas políticas acciones conjuntas, incluidas movilizaciones, para defender la independencia del INE. También señaló que, además de la renuncia de Taddei, se debe modificar el mecanismo de decisiones del instituto.

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Un intercambio que sigue abierto

Con el pronunciamiento de Fox, se suma una nueva voz de la oposición al intercambio de señalamientos entre el Gobierno federal, Somos y figuras vinculadas al INE. Las investigaciones de las autoridades continúan, y hasta ahora no hay resoluciones judiciales sobre los hechos señalados.