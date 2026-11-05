Video de Bellakath enciende sospechas sobre su posible ingreso a La Mansión VIP 2

El video publicado por la intérprete utiliza un formato de falso noticiario que sus seguidores vincularon de inmediato con la dinámica de encierro del proyecto digital.

Guardar

La cantante de reguetón Bellakath desata versiones sobre su ingreso a La Mansión VIP 2 tras difundir una grabación en la que finge un rapto.

El proyecto digital reparte una bolsa de 2 millones pesos al ganador tras una convivencia de 30 días, la competencia reúne a 16 personalidades de internet y comienza transmisiones el 8 de noviembre a las 20:00 horas a través del canal de YouTube de HotSpanish.

PUBLICIDAD

La intérprete publicó un material audiovisual editado con la estructura de un noticiario de alerta.

La narración en voz en off afirma que la artista desapareció por la tarde al abordar un vehículo particular y cuestiona su paradero actual ante la audiencia.

La cantante mexicana encendió las especulaciones sobre su posible incorporación al elenco del reality show a solo unos días de su estreno. (Especial )

La grabación expone una privación de la libertad simulada

Las imágenes iniciales muestran un automóvil BMW blanco que llega a una zona residencial. Dos hombres con pasamontañas, gorra deportiva y el torso descubierto bajan del coche para interceptar a la artista en la vía pública.

Los sujetos cargan a la cantante, quien viste una chamarra blanca y la introduce en la cajuela del vehículo antes de emprender la huida.

La secuencia concluye con Bellakath sentada en una silla dentro de una habitación cerrada. La compositora aparece atada de las manos con listones rosas, vestida con una chamarra blanca afelpada que le cubre la cabeza.

PUBLICIDAD

La estética del video y la temática del encierro desataron comentarios inmediatos entre sus seguidores. Diversos usuarios relacionaron la escena con la dinámica de aislamiento de la residencia producida por Roberto González Manzo, conocido en redes sociales como HotSpanish.

Hasta el momento, la producción del programa no confirma de manera oficial si la artista forma parte del grupo de habitantes que ingresará a la casa este fin de semana.

Usuarios relacionaron la escena con la dinámica de aislamiento de La Mansión VIP. REUTERS/Ronda Churchill

Rod Contreras queda confirmado como el noveno participante

La difusión del clip de Bellakath coincide con la presentación formal de Rod Contreras. El creador de contenido mazatleco fue anunciado como el noveno habitante oficial mediante las cuentas institucionales de la emisión.

PUBLICIDAD

La revelación del influencer ocurrió a través de un video con una dinámica de baile, contreras apareció al inicio de espaldas y cubierto con una capucha antes de descubrir su rostro ante la cámara.

El fichaje de Contreras generó discusiones entre los espectadores en plataformas digitales quienes esperaban el ingreso de Juan de Dios Pantoja.

Su incorporación propicia un reencuentro con el influencer regiomontano Edwin Mendoza, con quien colaboró años atrás en colectivos de creación de contenido para TikTok.

Mendoza fue anunciado días antes como el quinto concursante de la temporada. La convivencia de ambos bajo el mismo techo reactiva la atención sobre los vínculos personales previos entre los creadores juveniles.

PUBLICIDAD

El creador de contenido se integrará a la competencia digital tras semanas de especulaciones sobre el elenco definitivo que disputará el premio en Guadalajara. (Especial )

El elenco oficial suma nueve nombres de cara a su estreno

La producción mantiene bajo reserva siete lugares para completar la plantilla definitiva de 16 concursantes.

Los nombres confirmados hasta ahora abarcan perfiles del entretenimiento digital, la música regional y el modelaje.

La lista oficial integra a Karely Ruiz, la empresaria Itatí López, el cantante sinaloense Tony Aguirre, el modelo brasileño João Ferreira, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, Leticia Guajardo, la modelo colombiana Cintia Cossio y Rod Contreras.

Leticia Guajardo, conocida en redes como “Doña Alegría” y madre del presentador Poncho de Nigris, protagonizó intercambios de declaraciones con Ruiz antes del arranque de la convivencia.

La producción dará a conocer a los siete integrantes restantes en las horas previas al estreno de este domingo 8 de noviembre. (La Mansión VIP: Instagram)

Las especulaciones en torno a los habitantes restantes incluyeron semanas atrás a Emma Coronel. La modelo aclaró mediante una transmisión en vivo que no recibió invitaciones formales de la producción, descartando así los rumores que circularon tras la difusión de montajes digitales en internet.

PUBLICIDAD

La producción dará a conocer a los siete integrantes restantes en las horas previas al estreno de este domingo 8 de noviembre, momento en que comenzará la transmisión continua de las dinámicas dentro de la residencia.