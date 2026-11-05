México

Aurora León llama “joya literaria” a una frase que su hermana escribió de su puño y letra: “en cualquier momento nos podían cachar”

En la misma declaración ante la Fiscalía, Irene León dejó asentado que escribió “sin ningún tipo de presión física o moral”

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En la misma declaración ante la Fiscalía, Irene León dejó asentado que escribió “sin ningún tipo de presión física o moral”. De acuerdo con ese texto, ella y su jefe inventaron a un trabajador que nunca

Aurora León, hermana de la abogada Irene León Escamilla, publicó este martes en Facebook que Grupo Herdez acudió a la prensa “a sembrar esta joya literaria”. Se refería a una nota que recogió la frase “en cualquier momento nos podían cachar”.

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Irene León está acusada de fraude procesal, es decir, de engañar a un juez para ganar un juicio.

En la misma publicación, Aurora León escribió que “a Grupo Herdez le toca contratar guionistas de comedia en periódicos para ver si la gente les compra el cuento”.

La frase está en la declaración que Irene León escribió a mano el 11 de septiembre de 2025, ante la Fiscalía de la Ciudad de México, en el penal de Santa Martha Acatitla, asistida por un defensor público.

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Sobre el juicio escribió que seguía instrucciones por miedo a perder su trabajo, “aunque

en reiteradas ocasiones le comenté a mi jefe que en cualquier momento nos podían cachar y me

decía siempre que tenía todo plenamente controlado”.

Fragmento de la declaración de Irene León, 11 de septiembre de 2025.

En otra página escribió que su principal preocupación era “no solamente que el señor Alfredo

Jorge Colín Huerta jamás hubiera trabajado en Grupo Herdez ni en ninguna de sus subsidiarias

sino que además estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”.

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Fragmento de la declaración de Irene León, 11 de septiembre de 2025.

De acuerdo con esa declaración, Irene León y su jefe, el abogado Humberto Cavazos

Chena, inventaron a un trabajador que nunca trabajó en Herdez.

Al empezar, la abogada anotó: “es mi deseo rendir esta entrevista y que se me permita redactarlo

de mi puño y letra”. Casi al final agregó: “Quiero dejar claro que lo manifestado de mi puño y

letra ha sido sin ningún tipo de presión física o moral y solicité hacerlo así para que quedara

expresa mi manifestación”.

Fragmento de la declaración de Irene León, 11 de septiembre de 2025.

Aurora León sostiene también: “Si alguien ‘confiesa’ algo tan burdo, cualquier juez del país te

dicta sentencia en 15 días”. Hoy Irene León sigue en prisión mientras se le juzga. La prisión la

ordenó un juez y, cuando la Fiscalía capitalina quiso retirarse del caso, un tribunal federal ordenó

que el juicio continúe, y será un juez quien decida. Mientras tanto, con los fragmentos a la vista,

cada quien puede juzgar quién miente y quién pretende manipular.

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