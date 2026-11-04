Buscan a pescador de 71 años desaparecido en Isla Salmedina, Veracruz

Tras la desaparición del pescador Alfredo Montiel Sánchez, la Semar aplicó un operativo de búsqueda Crédito: Semar

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La desaparición de un pescador de 71 años movilizó a autoridades navales y cooperativas pesqueras en las inmediaciones de la Isla Salmedina, en Veracruz, luego de que se reportara su extravío mientras realizaba actividades de captura de pulpo en la zona de arrecifes.

Se trata de Alfredo Montiel Sánchez, quien salió a trabajar la mañana de este martes a bordo de la embarcación menor ELIDETH, acompañado por otros cinco tripulantes. La última vez que fue visto ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en las inmediaciones del Parque Arrecifal Veracruzano, cerca de Antón Lizardo.

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De acuerdo con el aviso emitido por la Capitanía de Puerto de Alvarado a la comunidad marítima y portuaria, la embarcación zarpó a las 8:30 horas con seis personas a bordo. El navío tiene una eslora de 23 pies y tenía como actividad la captura de pulpo en el área de arrecifes.

El reporte formal de la desaparición se recibió a las 19:05 horas, cuando se notificó que no se tenía información sobre el paradero de Montiel Sánchez. A partir de ese momento, se activaron las labores de búsqueda con la participación de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y pescadores de cooperativas de la región.

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Marina y pescadores buscan al adulto mayor

La Capitanía de Puerto de Alvarado notificó la desaparición del pescador Alfredo Montiel Sánchez, de 71 años de edad (La Caja de Pandora/FB)

Entre los tripulantes que viajaban en la embarcación ELIDETH fueron identificados;

Jaime Malo Uscanga David Ochoa Guillermo Guillén José Tejeda Alfredo Montiel Sánchez.

También se reportó la presencia de un sexto trabajador, identificado extraoficialmente como Alfredo.

Las autoridades mantienen el rastreo en el litoral y en el área cercana a la Isla Salmedina para tratar de localizar al pescador desaparecido. En el operativo participan cooperativas pesqueras de Antón Lizardo, cuyos integrantes conocen las condiciones de navegación y las zonas de trabajo en ese sector del litoral veracruzano.

La intervención de los pescadores de la región busca ampliar la cobertura de búsqueda y facilitar la identificación de cualquier indicio que permita conocer qué ocurrió con Montiel Sánchez.

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Hasta el momento, la información difundida por la Capitanía de Puerto no precisa las circunstancias en las que el adulto mayor desapareció ni si existen indicios sobre su ubicación.

Piden apoyo a la comunidad marítima

A través de la Capitanía de Puerto de Alvarado, la Secretaría de Marina exhortó a operadores de embarcaciones, permisionarios, pescadores y demás usuarios que navegan por la zona a reforzar la vigilancia y compartir el aviso de búsqueda.

La dependencia solicitó que cualquier persona que tenga información relacionada con el paradero de Alfredo Montiel Sánchez o que haya observado alguna situación relevante en las inmediaciones de la Isla Salmedina la haga del conocimiento de las autoridades.

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El llamado también contempla replicar la notificación entre los integrantes de la comunidad marítima y portuaria, con el propósito de ampliar el alcance de la búsqueda y obtener información que contribuya a su localización.

Las labores de búsqueda y rescate permanecen activas en el litoral veracruzano, con la participación de autoridades navales y cooperativas pesqueras.

Mientras continúa el operativo, familiares y compañeros del pescador esperan noticias sobre su paradero. La prioridad de las autoridades es localizar a Alfredo Montiel Sánchez y esclarecer las circunstancias de su desaparición durante la jornada de pesca.