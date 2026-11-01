Gran Premio de México: despliegue de seguridad deja 30 detenidos, 36 acreditaciones falsas detectadas y 5 drones asegurados

Despliegue de seguridad en el Gran Premio de México. Crédito: SSC

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El despliegue de seguridad para el Gran Premio de México 2026 dejó un saldo de 30 detenidos, 36 acreditaciones falsas detectadas y 5 drones asegurados durante el primer día del operativo, el viernes 30 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó las cifras este sábado 31 de octubre, cuando el secretario Pablo Vázquez Camacho supervisó, junto con la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, los trabajos en el Puesto de Mando instalado en la puerta 6 del recinto. En el evento se desplegaron más de 4 mil 300 elementos entre labores de prevención, seguridad y vialidad para el evento de la Fórmula 1.

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Labores de inteligencia dejaron 30 detenidos y 20 boletos recuperados

Las autoridades capitalinas informaron que, mediante labores de inteligencia, se detuvo a 30 personas durante el primer día del operativo. Los elementos recuperaron además 20 boletos y detectaron 36 acreditaciones falsas que intentaron ingresar al recinto deportivo.

El operativo también logró el aseguramiento de 5 drones que sobrevolaron sin autorización el perímetro del autódromo, en incumplimiento de las restricciones establecidas para el evento.

En la reunión de evaluación de este 31 de octubre participaron los subsecretarios de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; de Control de Tránsito, Cristian Raymundo Sumano Salazar, y de Inteligencia e Investigación Policial, Hermenegildo Lugo Lara. También asistieron la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño; el director de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Oswaldo Cantellano Ledezma, y el director de la Policía Auxiliar, Lorenzo Gutiérrez Ibáñez.

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Pablo Vázquez, titular de la SSC, supervisó el despliegue la mañana de este 31 de octubre. Crédito: SSC

Vázquez Camacho señaló en el evento que, conforme a la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, las acciones de seguridad continuarían durante el fin de semana. El funcionario agradeció el trabajo de los cuerpos policiales y áreas que participaron de manera coordinada para que “el Gran Premio se diera en las mejores condiciones”.

El dispositivo vial sumó 800 elementos de Tránsito y el autódromo operó con siete zonas por color

El dispositivo de vialidad y movilidad trabajó con más de 800 elementos de Tránsito y 250 motopatrullas, que orientaron a los asistentes sobre alternativas viales en la zona durante la jornada. Diez grúas operaron en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para mantener el flujo vehicular.

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La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito desplegó 237 elementos, 24 patrullas, cuatro ambulancias y tres motopatrullas del Escuadrón de Rescate y de Urgencias Médicas (ERUM). El personal médico brindó 10 atenciones prehospitalarias y realizó un traslado durante el primer día del evento.

Además, las autoridades aplicaron 426 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 42 resultaron positivas. La Policía Turística apoyó con 37 traducciones a asistentes extranjeros que acudieron al autódromo.

Despliegue de elementos de seguridad en el evento deportivo. Crédito: SSC

El recinto deportivo dividió el ingreso de los espectadores en siete zonas identificadas por color. La Zona Verde, la más exclusiva, se ubicó sobre la recta principal de salida y meta, con entradas por las puertas 4, 6 y 7, mientras la Zona Azul, la sección más grande, albergó el Fanzone principal con vista a las curvas 4 a 8, con acceso por las puertas 9, 11 y 12.

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La Zona Naranja tuvo entrada exclusiva por la puerta 8 y la Zona Amarilla ingresó por las puertas 13 y 14. La Zona Rosa, una de las opciones más accesibles económicamente, operó con entrada por la puerta 12, mientras las zonas Gris y Café, correspondientes a las gradas, ingresaron por las puertas 2 y 1 del Palacio de los Deportes, respectivamente, con un puente peatonal que conectó hacia el autódromo.

La PBI auxilió a una mujer embarazada en la zona café del evento

En otras acciones relacionadas con el Gran Premio de México, la SSC informó este 31 de octubre que elementos de la PBI auxiliaron a una mujer embarazada de 22 años dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. La paciente, con un embarazo a término, presentó fuertes dolores y malestar mientras se encontraba en la zona café del inmueble.

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Los uniformados asignados al resguardo de las instalaciones detectaron a la mujer y, en coordinación con paramédicos y servicios médicos del lugar, la canalizaron de inmediato a la carpa de atención instalada para la jornada del evento automovilístico.

La joven fue auxiliada tras presentar malestares en el evento. Crédito: SSC

En la carpa, el personal médico determinó que la asistente presentaba un probable inicio de trabajo de parto. Ante ese diagnóstico, los efectivos de la PBI coordinaron el arribo de una ambulancia al autódromo para garantizar su traslado sin demora.

La paciente fue llevada a un hospital especializado para recibir la atención correspondiente, según detalló la SSC en su reporte oficial. La dependencia no precisó el nombre del hospital ni el estado de salud posterior de la mujer ni del producto del embarazo.

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Las autoridades calificaron la intervención como un ejemplo de la coordinación entre el personal de seguridad y los servicios médicos del autódromo durante eventos de gran afluencia. La dependencia destacó que la rapidez en la canalización de la paciente, desde su detección en la zona café hasta el arribo de la ambulancia, permitió el traslado oportuno a un hospital especializado.