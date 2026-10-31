María Sol Salgado llega a la Fiscalía de Desaparición Forzada. (YouTube)

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La Fiscalía General de la República (FGR) designó a María Sol Berenice Salgado Ambros como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, responsabilidad que asumirá a partir del próximo 17 de noviembre.

El nombramiento fue anunciado mediante un comunicado oficial, en el que la institución destacó la trayectoria de la funcionaria en la investigación de desapariciones, la búsqueda de personas y la atención a víctimas.

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La dependencia señaló que su experiencia contribuirá al fortalecimiento de las investigaciones y a mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de enfrentar este delito.

Con su llegada, la FGR también anticipó que dará continuidad a los expedientes y compromisos pendientes, además de establecer un diálogo directo con los familiares de personas desaparecidas.

“La confianza se construye con escucha, trabajo y resultados”, señaló la institución al explicar las prioridades de esta nueva etapa.

¿Quién es María Sol Berenice Salgado Ambros?

María Sol Salgado cuenta con experiencia en procuración de justicia, investigación ministerial y búsqueda de personas. Desde el 1 de junio de 2018 se desempeña como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), cargo que ocupó desde la creación del organismo.

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Antes de llegar a la FGR, encabezó la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), entre 2014 y mayo de 2018.

Durante esa etapa participó en la implementación del Protocolo Alba en la entidad, en coordinación con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Comunicado de la Fiscalía General de la República. (X)

Su trayectoria también incluye responsabilidades en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), particularmente en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), así como en áreas de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal.

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¿Qué experiencia tiene María Sol Salgado en la búsqueda de personas desaparecidas?

Al frente de la COBUPEM, Salgado Ambros impulsó el fortalecimiento de los equipos especializados, la capacitación del personal y la incorporación de herramientas tecnológicas para las labores de búsqueda e identificación.

Entre los recursos incorporados se encuentran drones aéreos y acuáticos, georradadores, lanchas y programas de análisis e identificación.

También ha participado directamente en operativos de búsqueda en 15 estados del país, en distintos escenarios, como zonas urbanas, áreas rurales, ríos, lagos, pozos y tiros de mina.

En el ámbito de colaboración técnica, trabajó con especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y promovió ejercicios de búsqueda generalizada, masiva y forense, así como análisis de contexto.

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Su experiencia incluye capacitación a células municipales de búsqueda, integrantes de la Guardia Nacional y personal de fiscalías especializadas de distintas entidades.

María Sol Salgado cuenta con experiencia en procuración de justicia, investigación ministerial y búsqueda de personas. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

¿En qué leyes y protocolos participó María Sol Salgado?

La nueva titular de la Fiscalía Especial también cuenta con experiencia en la elaboración de instrumentos normativos relacionados con la desaparición de personas.

Entre sus contribuciones destaca su participación en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y la legislación del Estado de México en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Asimismo, impulsó modificaciones a la Ley de Víctimas estatal y a la legislación relacionada con la Declaración Especial de Ausencia.

En el ámbito nacional, participó en sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y formó parte de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba.

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¿Qué estudió María Sol Berenice Salgado Ambros?

Salgado Ambros es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). También cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de España y México, además de formación doctoral en Derecho Penal y Ciencias Forenses.

Su preparación incluye diplomados en criminalística, trata de personas, procuración de justicia e investigación judicial con perspectiva de género.

También ha desarrollado actividades académicas como catedrática de la Facultad de Derecho de la UAEMex y colaborado en publicaciones especializadas en materia jurídica y atención a víctimas.

La FGR informó que su incorporación a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada será efectiva el 17 de noviembre, fecha en la que comenzará una nueva etapa al frente de esta área.

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