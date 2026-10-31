Denuncian despido de más de 50 trabajadores de Radio y Televisión Mexiquense: acusan nepotismo y acoso laboral

Denuncia Tv Mexiquense Edomex despidos injustificados Sistema Mexiquense de Medios Públicos (especial)

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Más de 50 trabajadores del Sistema Mexiquense de Medios Públicos habrían sido despedidos durante la actual administración, encabezada por Carlos Brito Lavalle, en medio de señalamientos por presunto nepotismo, acoso laboral, favoritismos y condiciones de trabajo precarias.

Dos de los extrabajadores afectados, Fernanda y Diego, denunciaron públicamente las irregularidades a los medios locales Periodismo Humanista Mexicano y Reporte Valle Toluca, donde aseguraron, se han presentado al interior de Radio y Televisión Mexiquense.

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Durante una entrevista difundida en redes sociales, ambos comunicadores relataron las circunstancias en las que concluyó su relación laboral con la institución y solicitaron la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que revise lo que ocurre en el medio público estatal.

Director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Carlos Brito Lavalle (especial)

Diego, quien aseguró haber trabajado cerca de una década en el sistema, explicó que la llegada de la nueva administración, a finales de 2025 o principios de 2026, generó expectativas entre los empleados, debido a las promesas de mejoras salariales, mejores condiciones laborales y otorgamiento de bases.

De acuerdo con su testimonio, sostuvo que con el paso de los meses el ambiente laboral comenzó a deteriorarse y las condiciones se volvieron cada vez más hostiles.

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El extrabajador también señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se realizaron despidos de empleados sin que, desde su perspectiva, existieran explicaciones claras sobre las razones de esas decisiones.

Fernanda denuncia presunto acoso laboral en Mexiquense

Denuncia Tv Mexiquense Edomex despidos injustificados Sistema Mexiquense de Medios Públicos (Mexiquense TV/FB)

Por su parte, Fernanda, quien llevaba aproximadamente seis meses en la institución, relató que comenzó a percibir un cambio en el trato hacia su persona a partir de marzo de 2026, después de participar en una actividad organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

La comunicadora explicó que el 5 de marzo presentó la ponencia El arte como protesta en movimientos feministas, en la que compartió su trabajo artístico y fotográfico. La actividad contó con la participación y acompañamiento de la consejera electoral Karina Vaquera.

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Sin embargo, aseguró que posteriormente recibió mensajes, a través de un intermediario, en los que le hicieron saber que algunas personas dentro de Mexiquense no estaban conformes con su participación en esa actividad, debido a la relación con la consejera electoral.

Según su versión, le indicaron que debía evitar acercamientos con Vaquera y con otras instancias, pese a que no tenía ningún convenio de confidencialidad que le impidiera desarrollar actividades profesionales fuera de la televisora.

Denuncia despidos injustificados Edomex Tv Mexiquense (foto: Mexiquense TV)

Fernanda afirmó que, después de ese episodio, comenzaron a incrementarse las exigencias laborales, incluso fuera de su horario de trabajo. Relató que recibió llamadas desde las siete de la mañana para solicitarle información y materiales en tiempo real, además de encargos para distintas áreas informativas y plataformas digitales.

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También denunció que enfrentaba dificultades para conseguir que sus notas fueran publicadas, situación que la obligaba a insistir con editores y personal de redacción para cumplir con las asignaciones que le habían solicitado.

La periodista consideró que estas exigencias no respondían únicamente a necesidades de producción, sino que formaban parte de una dinámica para desgastarla y provocar que abandonara voluntariamente su puesto.

“Yo no te voy a despedir, porque sé lo que eso implica. Quiero que tú te vayas por tu propio pie”, expresó al describir lo que consideró una práctica de hostigamiento laboral.

Señalan favoritismos y presuntas irregularidades en contrataciones

Denuncia extrabajador de TV Mexiquense done fue acosado junto a otros compañeros en la televisora del estado (especial)

Otro de los señalamientos expuestos durante la entrevista fue la existencia de presuntos privilegios para determinados trabajadores, quienes, según Fernanda, habrían obtenido bases y mejores condiciones laborales sin importar la antigüedad de otros empleados.

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La comunicadora aseguró que algunas personas podían ausentarse de las instalaciones, no acudir a grabaciones o realizar actividades a distancia sin recibir llamadas de atención, mientras que otros colaboradores enfrentaban exigencias más estrictas para cumplir con sus responsabilidades.

Diego también cuestionó el esquema de contratación mediante el cual, afirmó, se incorporaba personal bajo la modalidad de freelance, situación que calificó como una posible simulación contractual.

El extrabajador consideró que estas prácticas reflejan un problema de gestión y no una falta de capacidad de los nuevos integrantes. Además, sostuvo que se ha desplazado a personal con más de 10 o 20 años de experiencia, que conoce el funcionamiento operativo de un medio público.

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Ambos comunicadores señalaron que los despidos han afectado a personas que dependen de ese ingreso para sostener a sus familias. Diego mencionó que entre los afectados hay trabajadores con hijos y familiares con discapacidad.

Piden a Delfina Gómez intervenir en Radio y Televisión Mexiquense

Los denunciantes piden a la gobernadora Delfina Gómez antender sus demandas Foto: Crédito X/ @delfinagomeza

Ante este escenario, Diego hizo un llamado directo a la gobernadora Delfina Gómez para que revise las condiciones laborales dentro del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

Aclaró que sus declaraciones son para pedir una exigencia para que las autoridades conozcan las presuntas irregularidades que, aseguró, ocurren bajo la actual dirección.

Fernanda coincidió en la petición y sostuvo que la mandataria debe conocer el trato que reciben los trabajadores de una institución que acompaña regularmente sus actividades y giras por el Estado de México.

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La periodista expresó que existe incertidumbre entre los empleados, quienes, según su testimonio, acuden a las instalaciones con temor de que cualquier jornada pueda convertirse en su último día de trabajo.

Sobre su salida, manifestó sentirse decepcionada, pues consideraba a TV Mexiquense una institución de referencia para la formación de periodistas y comunicadores. También lamentó que su trayectoria dentro de la televisora terminara por circunstancias que atribuyó a intereses personales.

Finalmente, Diego compartió un mensaje de despedida dirigido a sus antiguos compañeros, en el que cuestionó el silencio que, por temor o necesidad, dijo, prevaleció frente a situaciones que consideraban injustas.

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