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Sandalio Sainz de la Maza, el funcionario que logró el regreso de la Fórmula 1 a México después de 16 años

En 1986, el Gran Premio de México volvió al calendario internacional tras una ausencia de más de una década

Fórmula Uno F1 - Gran Premio de la Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México - 26 de octubre de 2025 Lewis Hamilton de Ferrari en acción durante la carrera REUTERS/Eloisa Sánchez TPX IMÁGENES DEL DÍA
Fórmula Uno F1 - Gran Premio de la Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México - 26 de octubre de 2025 Lewis Hamilton de Ferrari en acción durante la carrera REUTERS/Eloisa Sánchez TPX IMÁGENES DEL DÍA
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En 1986, el Gran Premio de México volvió al calendario internacional tras una ausencia de más de una década. Detrás de esa recuperación estuvo un funcionario del entonces Distrito Federal que encabezó las gestiones ante la dirigencia del automovilismo mundial.

La Fórmula 1 volverá a rugir este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo internacional. Sin embargo, detrás de la presencia de México en el calendario de la máxima categoría existe una historia que se remonta a cuatro décadas atrás y que tiene como protagonista a Sandalio Sainz de la Maza, el funcionario que impulsó su regreso en 1986.

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En aquel momento, la capital mexicana llevaba 16 años sin recibir una carrera de Fórmula 1. La categoría había celebrado competencias en el país entre 1963 y 1970, pero una serie de problemas de seguridad durante su última edición provocaron su salida del calendario.

El 25 de octubre de 1970, cerca de 200 mil personas acudieron al circuito de la Magdalena Mixhuca. La concentración de aficionados y la invasión de algunas zonas de la pista generaron condiciones de riesgo que retrasaron el inicio de la competencia una hora. Incluso, un perro llegó a cruzar el trazado durante la carrera.

El episodio marcó el final de aquella primera etapa de la Fórmula 1 en México. Para conseguir su regreso era necesario renovar las instalaciones, mejorar las condiciones de seguridad y recuperar la confianza de los organismos internacionales.

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Las gestiones para recuperar el Gran Premio

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Sandalio Sainz de la Maza, quien desde diciembre de 1982 encabezaba la Dirección de Promoción Deportiva del entonces Distrito Federal, asumió el objetivo de devolver la máxima categoría del automovilismo al país. El Autódromo Hermanos Rodríguez se encontraba bajo la responsabilidad de su área, por lo que su recuperación también representaba un proyecto deportivo para la capital.

Con el respaldo del entonces presidente Miguel de la Madrid, Sainz de la Maza viajó al Gran Premio de Mónaco para iniciar las gestiones ante los principales responsables del automovilismo internacional.

En el recorrido lo acompañaron los empresarios poblanos Julián y José Abed. Los tres sostuvieron reuniones con el director general de la Fórmula 1 y el presidente de la federación mundial del automovilismo, con el propósito de conseguir que México volviera a formar parte del campeonato.

El viaje también permitió encuentros con figuras del automovilismo de aquella época, entre ellas Niki Lauda y Alain Prost, mientras avanzaban las conversaciones para concretar el proyecto.

La participación de los empresarios fue relevante para organizar el regreso. José Abed, fundador en 1985 de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional, encabezaría el comité organizador del Gran Premio entre 1986 y 1992, en coordinación con Sainz de la Maza.

1986: la Fórmula 1 volvió a México

El 12 de octubre de 1986, después de 16 años de ausencia, los monoplazas de Fórmula 1 regresaron al circuito de la Magdalena Mixhuca, que había sido remodelado y acortado para cumplir con las condiciones requeridas por la competencia.

La carrera tuvo como protagonistas a Ayrton Senna, quien consiguió la pole position; Alain Prost, que terminó en segundo lugar, y Gerhard Berger, ganador de la prueba. Para Berger y el equipo Benetton, aquella competencia representó su primera victoria en la Fórmula 1.

El regreso ocurrió en un contexto particular para la Ciudad de México. Apenas diez meses antes se había celebrado el llamado maratón del sismo, que concluyó el 8 de diciembre de 1985 en la recta del mismo autódromo, como parte de las actividades para apoyar a una ciudad que todavía enfrentaba las consecuencias de los terremotos de septiembre.

Durante aquella jornada, miles de corredores entonaron el Himno Nacional. Sainz de la Maza recordó con emoción el momento en que la multitud comenzó a gritar: “¡Viva México!”.

Para el funcionario, el Gran Premio representaba algo más que una competencia deportiva. Consideraba que recibir un evento de esa magnitud permitía proyectar una imagen favorable del país y generar oportunidades económicas.

En una de sus últimas entrevistas, semanas antes de fallecer en marzo de 2021, resumió su visión sobre el impacto de la carrera: “Da una imagen positiva del país, eso impulsa el turismo y genera inversión nacional e internacional”.

Un legado que permanece en el automovilismo mexicano

Sandalio Sainz de la Maza falleció en marzo de 2021, pero su trayectoria quedó vinculada a uno de los acontecimientos más importantes del deporte mexicano durante la década de 1980: la recuperación del Gran Premio de México.

Su trabajo al frente de la promoción deportiva de la capital también estuvo relacionado con la construcción de módulos y centros deportivos, como parte de una visión que buscaba ampliar la infraestructura y las oportunidades para la actividad física.

A cuatro décadas de aquel regreso, el Gran Premio continúa como una de las competencias internacionales de mayor proyección para México. La historia de su recuperación permite recordar que detrás de un evento deportivo de esta dimensión también existen gestiones institucionales, acuerdos y personas que impulsan proyectos a largo plazo.

En una ocasión le preguntaron a Sainz de la Maza qué diferenciaba lo brillante de lo mediocre. Su respuesta fue breve: “Un esfuerzo más”.

Una frase que resume el trabajo que permitió que la Fórmula 1 volviera a México en 1986.

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