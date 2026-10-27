México

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

El médico fue visto por última vez el pasado viernes 23 de octubre en el municipio de Rosario

Doctor del penal de Mazatlán
Foto: Facebook/ Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
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El penal de Mazatlán, en Sinaloa, continúa registrando hechos violentos luego de la riña que dejó 12 muertos a principios de mes, y en la que estuvieron involucrados miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A menos de 20 días de los hechos, medios locales reportaron la desaparición de José Luis Vega Parra, identificado como médico del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, quien fue visto por última vez el pasado 23 de octubre.

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De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, el hombre, de 48 años, fue visto por última vez el viernes a las 8:30 horas en el municipio de El Rosario, al sur del estado, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero.

El medio de Los Noticieristas identificó a Vega Parra como médico del penal de Mazatlán, quien vestía al momento de su desaparición camisa azul cielo con el escudo de “C. CJUDE”, pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatos azul marino de gamusa.

Su ficha de búsqueda señala que el médico cuenta además con diversos lunares, una cicatriz en la ceja izquierda y tatuajes distintivos en la espalda y en ambos brazos, entre los que se encuentran el símbolo de la medicina y un león en color negro, así como la imagen de un atrapasueños y la cabeza de un lobo.

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El saldo de los enfrentamientos en El Castillo (el 8 y 9 de octubre) fue de 12 personas fallecidas, entre ellas nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita durante la primera riña. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
El saldo de los enfrentamientos en El Castillo (el 8 y 9 de octubre) fue de 12 personas fallecidas, entre ellas nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita durante la primera riña. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La desaparición del médico ocurrió 15 días después de la riña entre internos, donde murieron 10 personas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita en el lugar, además de dejar 16 personas lesionadas. Al día siguiente se registró otro incidente violento con dos internos muertos, lo que elevó a 12 el total de víctimas mortales en ambos hechos.

Violencia previa en el penal El Castillo

En el motín del 9 de octubre falleció Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como “El Owen”, hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, integrante de la facción de Los Chapitos.

Se trataba de uno de los integrantes del clan de los hermanos Martínez Larios, que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Militares en una camioneta frente a la torre de un penal y el retrato circular de un hombre superpuesto a la derecha
Elementos de seguridad resguardan un penal en Mazatlán tras el motín donde falleció El Owen, presunto integrante de Los Chapitos. (CUARTOOSCURO / X)

El Owen” cumplía una condena de 14 años por delitos de armas y narcóticos con su liberación prevista para 2029. Su primer antecedente de arresto, según reportes periodísticos, datan al menos del año 2014, cuando fue detenido en Mazatlán mientras conducía un vehículo a exceso de velocidad. Las autoridades le aseguraron un arma calibre nueve milímetros y 20 pastillas de clonazepam y diazepam.

Según documentó en periódico Noroeste, horas después de su captura irrumpió un grupo armado en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán para rescatarlo.

La última captura de “El Owen” ocurrió en el año 2015 para ser recluido en el penal de “El Castillo”, donde cumplía una condena de 14 años, cuatro meses y quince días de prisión por acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Luego de la riña, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que detrás de los hechos de violencia se encontraban miembros de Los Chapitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se realizaron traslados del penal de Mazatlán para evitar nuevos enfrentamientos. Video: Conferencia matutina

Revisiones en el penal, traslados y la destitución del director

Tras los acontecimientos registrados en el centro penitenciario, las autoridades realizaron revisiones en las instalaciones y trasladaron a 49 personas privadas de la libertad a otros penales del país el pasado 15 de octubre.

Además, el director del Centro Penitenciario, Enrique Mora García, fue removido del cargo para la realización de las indagatorias sobre las dos riñas que dejaron muertos y heridos en el penal.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó la separación del director para la realización de las investigaciones sin interferencias; sin embargo, este lunes la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, explicó que la salida del director aún no se concreta debido a que han enfrentado dificultades para encontrar su remplazo.

Además, el fin de semana se reportó la muerte de dos reos del penal de Mazatlán: uno a causa de complicaciones de salud, y el otro fue hallado sin vida en su celda.

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