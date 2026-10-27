México

“El país tiene cosas más importantes que atender”: Máynez pide no sancionar a legisladores del PRI por agresiones

Argumentó que la libertad de expresión parlamentaria no debe quedar subordinada a mecanismos de control que podrían usarse de forma arbitraria

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano remitió un escrito fechado el 26 de octubre de 2026, antes de que la instancia legislativa analizara los hechos ocurridos seis días antes durante una sesión prevista este martes
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano remitió un escrito fechado el 26 de octubre de 2026, antes de que la instancia legislativa analizara los hechos ocurridos seis días antes durante una sesión prevista este martes
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El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, solicitó formalmente al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que no se impongan sanciones a los legisladores del PRI señalados por agresiones ocurridas el pasado 20 de octubre.

La petición se hizo pública este martes en su cuenta de X, donde explicó que envió un oficio a la instancia legislativa. Según indicó, el Comité sesionaría ese día para analizar los hechos.

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¿Qué pidió Álvarez Máynez?

@AlvarezMaynez
@AlvarezMaynez

En su mensaje en redes, el dirigente afirmó que “el país tiene cosas más importantes que atender”.

El documento está fechado el 26 de octubre de 2026 y dirigido al diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien figura como presidente de la Cámara de Diputados. El sello de recepción de la Presidencia de la Mesa Directiva marca las 18:17 horas de esa misma fecha.

Reprobación de los actos, pero sin castigo

El líder de MC Jorge Álvarez Máynez lamentó lo hecho por diputados del PRI en San Lázaro por el tema del agua en Jalisco y aseguró que solo buscan sacar raja política. Crédito: X / @AlvarezMaynez

En el oficio, Álvarez Máynez dejó clara su postura sobre las agresiones:

  • Reprobó los actos y aseguró que no avalará insultos ni violencia de ningún tipo.
  • Sostuvo que, aunque una sanción esté justificada, no debería castigarse ninguna manifestación de legisladores.
  • Advirtió que hacerlo podría sentar un precedente que se utilice de forma incorrecta en el futuro.

Libertad de expresión y autonomía del Congreso

El líder de MC argumentó que la libertad de expresión y el derecho a disentir deben garantizarse siempre. También planteó que la sanción que merecen este tipo de conductas es el desprestigio y el repudio social que generan, y afirmó que “esa sanción ya fue impuesta”.

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Añadió que no es correcto que los esfuerzos de los legisladores se concentren en este tipo de conductas y no en los problemas de las personas. Para él, lo más importante es garantizar la autonomía del Congreso y la libertad de expresión de sus integrantes.

¿Qué sigue?

Hasta el momento no se ha informado la resolución del Comité de Ética ni si el oficio será considerado en la deliberación. Tampoco se han detallado públicamente, en los documentos difundidos por Álvarez Máynez, los hechos específicos del 20 de octubre ni la identidad de los legisladores involucrados.

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados es la instancia que vigila el cumplimiento del Código de Ética legislativo y puede recomendar medidas ante conductas consideradas indebidas.

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