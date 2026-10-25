México

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

El gobernador Eduardo Ramírez informó que la Fiscalía estatal detuvo a dos presuntos implicados

Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

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Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

La noche del sábado 24 de octubre, decenas de pobladores se concentraron frente a la presidencia municipal para exigir justicia.

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La tensión aumentó cuando elementos de la Policía Estatal intentaron trasladar a los sospechosos ante el Ministerio Público.

De acuerdo con reportes locales, los manifestantes utilizaron piedras y palos para tratar de impedir el traslado. Sin embargo, los agentes lograron retirarse con los detenidos.

Captura de pantalla de una publicación de Eduardo Ramírez con un texto sobre detenciones en Chiapas y métricas de interacción
Eduardo Ramírez informa en una publicación digital sobre la detención de implicados en dos feminicidios ocurridos en Ostuacán, Chiapas. (X: Eduardo Ramírex)

Intento de linchamiento en Ostuacán desata tensión tras doble feminicidio

La movilización ocurrió horas después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmara la captura de presuntos implicados en los asesinatos.

“Respecto a los dos lamentables feminicidios ocurridos en Ostuacán, les informo que ya hay detenidos. Se actuó de manera discreta y sigilosa para encontrar a los responsables”, publicó.

Durante los disturbios se reportó un corte de energía eléctrica en el municipio, mientras habitantes exigían que los sospechosos permanecieran en la localidad.

Ante el riesgo de nuevas agresiones, Ramírez Aguilar pidió permitir que las investigaciones continuaran por la vía institucional.

“La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes”, advirtió.

Hasta la noche del sábado no se había confirmado oficialmente que alguno de los detenidos hubiera muerto durante los enfrentamientos.

Siluetas de personas y agentes de noche junto a un vehículo, con un recuadro circular que contiene a una niña y a una mujer en una cocina
Agentes de seguridad se concentran en Ostuacán tras el feminicidio de una menor y su abuela, retratadas en una composición sobrepuesta a la escena nocturna. (X)

¿Cómo ocurrieron los feminicidios de Miriam Cruz y su nieta Ariana?

Miriam Cruz Alpuche y su nieta desaparecieron el lunes 19 de octubre, después de salir hacia unos terrenos de la comunidad de Tanchichal para revisar y alimentar ganado.

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Al no regresar, sus familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas.

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo, con signos de violencia.

La búsqueda de Ariana continuó con la participación de corporaciones policiales, voluntarios y personal de Protección Civil, apoyados por los binomios caninos Nazca y Tornado.

Finalmente, el viernes 23 de octubre, las autoridades encontraron sin vida a la niña cerca de la misma comunidad.

Varios hombres en una calle mojada de noche junto a una persona tendida en el suelo y dos vehículos estacionados
Hasta la noche del sábado no se había confirmado oficialmente que alguno de los detenidos hubiera muerto durante los enfrentamientos. (Captura de pantalla X)

Fiscalía de Chiapas investiga el asesinato de abuela y nieta

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias identificaron lesiones provocadas por arma blanca en Miriam Cruz.

En el caso de Ariana, los estudios determinaron que murió por asfixia y revelaron indicios de agresión sexual.

La Fiscalía abrió las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

Aunque las autoridades confirmaron detenciones, todavía no se han difundido públicamente todos los detalles sobre la participación atribuida a cada sospechoso.

El caso permanece bajo investigación ministerial, mientras la Policía Estatal logró trasladar a los detenidos fuera de Ostuacán tras el intento de linchamiento.

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