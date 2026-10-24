México

Claudia Sheinbaum cuestiona a estudiantes sobre el tiempo que pasan en redes sociales: “Estar todo el día tiene sus consecuencias”

La presidenta de México destacó la campaña que mantiene su gobierno para restringir el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas

Claudia Sheinbaum cuestiona a estudiantes sobre el tiempo que pasan en redes sociales: “Estar todo el día tiene sus consecuencias”. (Presidencia)
Claudia Sheinbaum cuestiona a estudiantes sobre el tiempo que pasan en redes sociales: “Estar todo el día tiene sus consecuencias”. (Presidencia)
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Desde Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a resaltar su política sobre el uso de las redes sociales y la protección de niñas, niños y jóvenes frente a los riesgos del entorno digital.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, la mandataria preguntó a los estudiantes cuánto tiempo pasan en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

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Su mensaje fue directo, advirtiendo que permanecer conectado todo el día puede tener consecuencias, por lo que invitó a los jóvenes a recuperar actividades fuera de las pantallas.

“¿Cuántas horas están en las redes sociales?”

Durante su encuentro con estudiantes de educación media superior, Sheinbaum recordó cómo era estudiar antes de que los teléfonos celulares y las redes sociales formaran parte de la vida cotidiana.

“No había computadoras, había teléfonos de disco, menos teléfonos celulares, no había redes sociales. Estudiábamos en las enciclopedias, en la biblioteca”, expresó la presidenta.

Después, dirigió cuestionamientos a los jóvenes presentes para conocer sus hábitos digitales: “¿Quiénes de ustedes tienen redes sociales? Todos. ¿Cuántas horas están en las redes sociales?”.

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Claudia Sheinbaum advirtió sobre el uso excesivo de las redes sociales en jóvenes. (Presidencia)
Claudia Sheinbaum advirtió sobre el uso excesivo de las redes sociales en jóvenes. (Presidencia)

¿Cuál es la política de Sheinbaum sobre las redes sociales?

El mensaje de Colima se relaciona con las acciones impulsadas por el Gobierno de México con la justificación de “proteger” a niñas, niños y adolescentes de los riesgos que pueden enfrentar en internet, incluidos el acoso, el abuso y la exposición a contenidos violentos.

Sheinbaum ha defendido la necesidad de que las plataformas digitales asuman responsabilidades para crear entornos más seguros para los menores de edad. En este contexto, su gobierno ha planteado medidas dirigidas a la protección de las infancias y a la prevención de distintas formas de violencia en línea.

La estrategia contempla varios objetivos:

  • Proteger a los menores de edad frente a contenidos violentos y situaciones de abuso en internet.
  • Exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales en la protección de sus usuarios jóvenes.
  • Promover la prevención del acoso y otras formas de violencia en los espacios digitales.
  • Fomentar hábitos saludables, para que el tiempo en redes no desplace el estudio, la lectura y las relaciones personales.

Durante su intervención este viernes 23 de octubre, la presidenta también explicó por qué considera importante generar conciencia sobre el uso cotidiano de estas aplicaciones:

“Ahora estamos haciendo una campaña también, porque estar todo el día en las redes sociales tiene sus consecuencias también”.

La presidenta de México aseguró que los jóvenes pueden tener consecuencias en su salud mental por el uso excesivo de redes sociales. (Presidencia)
La presidenta de México aseguró que los jóvenes pueden tener consecuencias en su salud mental por el uso excesivo de redes sociales. (Presidencia)

La presidenta advierte sobre consecuencias por el uso de redes sociales

La presidenta fue más allá de preguntar por las horas que los jóvenes dedican a las plataformas y advirtió sobre las posibles consecuencias de permanecer conectados durante periodos prolongados:

“Porque si está uno metido en las redes sociales todo el día, hasta depresión le puede dar a uno. Es verdad, está comprobado”.

La mandataria invitó a los estudiantes a buscar alternativas para aprovechar su tiempo libre y evitar que las aplicaciones se conviertan en el centro de su rutina:

“Así que los queremos invitar a que lean un libro, a que jueguen con sus amigos, a que salgan, a que se diviertan”.

Su advertencia estuvo dirigida especialmente a los jóvenes, quienes utilizan las redes para comunicarse, entretenerse y compartir experiencias, pero que también pueden enfrentarse a contenidos perjudiciales o dinámicas de uso excesivo.

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