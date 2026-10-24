México

Cruz Pérez Cuellar presentará denuncias ante el INE y por daño moral en contra de Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua desató criticas y señalamientos por ventilar una conversación privada con la presidenta Claudia Sheinbaum

El aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, mostró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó emprender medidas legales contra la mandataria estatal. (Crédito: X/@CruzPerzCuellar)
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Los pronunciamientos en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se siguen sumando, el primero llegó desde Palacio Nacional, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, los siguientes vinieron de la militancia de Morena, y ahora, un día después de las declaraciones de la mandataria estatal, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que la denunciará ante el órgano electoral e iniciará otro proceso por daño moral.

El presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez anunció las acciones legales mediante un video publicado en sus redes sociales este viernes 23 de octubre. En su mensaje, acusó a la mandataria panista de agravar la crisis política en Chihuahua y aseguró que sus declaraciones contra la presidenta, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el movimiento deben tener consecuencias.

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Cruz Pérez Cuéllar anuncia denuncias electorales y por daño moral

En su posicionamiento, Cruz Pérez Cuéllar afirmó que la gobernadora ha perdido el rumbo en medio de los cuestionamientos a su administración, particularmente tras la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

“Ha demostrado una vez más que ha perdido el rumbo. Ella y con ella está haciendo que el estado lo pierda también”, declaró el alcalde al referirse a Campos Galván y a la situación que enfrenta la entidad.

El morenista sostuvo que las expresiones de la mandataria no deben quedar únicamente en una confrontación de declaraciones, por lo que anunció que acudirá a las instancias correspondientes.

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“La verdad es que no puede quedar sin consecuencias los dichos, las calumnias, las ofensas de la gobernadora del estado contra la presidenta de la República, contra nuestra líder nacional de Morena, contra nuestro movimiento”, expresó.

Cruz Pérez Cuellar presentará denuncias ante el INE y por daño moral en contra de Maru Campos. (Crédito: RS)
Cruz Pérez Cuellar presentará denuncias ante el INE y por daño moral en contra de Maru Campos. (Crédito: RS)

Pérez Cuéllar adelantó dos acciones legales:

  • Ante las autoridades electorales: presentará las denuncias que considere pertinentes por las declaraciones de Maru Campos.
  • Por daño moral: promoverá otro procedimiento legal por las expresiones que considera ofensivas.

El exmandatario local se refiere a los calificativos que la panista ha dirigido en su contra, luego de nombrarlo como “narcocandidato” o “narcocoordinador” en algunas de las entrevistas que ha brindado a medios de comunicación.

La detención del exfiscal aumenta la tensión política en Chihuahua

“Porque no se vale que después de haber desgobernado Chihuahua, hoy a costa de nuestro movimiento, quiera salir de la crisis que ella misma provocó”, señaló el presidente municipal, ante los múltiples choques que ha tenido la gobernadora con el Gobierno federal tras el operativo donde murieron dos agentes estadounidenses, en abril de este año.

En su mensaje, atribuyó la situación a lo que calificó como ineptitud, falta de atención y ausencia de la gobernadora en distintas regiones del estado. También cuestionó sus viajes al extranjero y sostuvo que debería tener mayor presencia entre la población chihuahuense.

Prefiere andarse paseando en el extranjero que visitar la sierra de Chihuahua”, afirmó.

El alcalde respalda a Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel

Sube la temperatura política: PAN y Morena se suman a la nueva disputa entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum. (Fotos: RS)
Sube la temperatura política: PAN y Morena se suman a la nueva disputa entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum. (Fotos: RS)

Durante el video, Cruz Pérez Cuéllar manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y defendió su investidura frente a las declaraciones de la gobernadora.

También reconoció a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y destacó sus recorridos por Chihuahua, de la misma forma que lo hizo la militancia y los gobernadores del partido. En contraste, acusó a Campos de mantenerse alejada de las necesidades de la población.

El presidente municipal aprovechó el pronunciamiento para defender los resultados del gobierno federal en materia de seguridad y reiterar su respaldo al movimiento morenista.

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