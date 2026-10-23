México

“Vulneré a la presidenta, pero me tenía que defender”: Maru Campos explica por qué ventiló reunión con Sheinbaum, lo volvería a hacer

Aseguró que fue la presidenta quien comenzó al señalarla y acusarla desde las mañaneras

Maru Campos viste un saco azul y blusa blanca mientras extiende las manos en una oficina con mobiliario de madera
La gobernadora Maru Campos habla en su oficina sobre una iniciativa para proteger los procesos electorales en Chihuahua. (Gobierno de Chihuahua )
Guardar

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió todos los detalles de la reunión privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre, en Ciudad Juárez, donde, en medio de reclamos y gritos, abordaron el conflicto sobre la presencia de agentes de la CIA en México que realizaban operaciones de manera ilegal en el estado.

Se trataba de una reunión privada sobre un tema de seguridad nacional, sin embargo, la gobernadora de Chihuahua compartió en una entrevista con Latinus todos los detalles el pasado 22 de octubre, y esta mañana, durante otra entrevista —esta vez en el noticiero de Azucena Uresti— la funcionaria estatal sostuvo su decisión de ventilar la conversación que hasta entonces había sido únicamente entre dos, y aseguró que lo volvería a hacer.

PUBLICIDAD

“Yo sabía que la iba a vulnerar, pero tenía que defenderme”, señaló Maru Campos, quien aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum fue quien inició el conflicto entre ambas cuando comenzó a señalarla y acusarla desde sus mañaneras en Palacio Nacional.

Asimismo, la mandataria panista expuso que decidió hablar después de que surgieron versiones sobre un supuesto acuerdo con la presidenta de la República. Rechazó que la reunión haya representado una negociación política y sostuvo que buscó desmentir esa versión.

Maru Campos buscaba negar supuesto pacto con Sheinbaum

La gobernadora afirmó que se encontró bajo presión —que la orillaron a exponer la conversación privada con la mandataria federal— luego de los señalamientos difundidos contra ella. Según su versión, las versiones sobre un acuerdo entre ambas la obligaron a responder de manera pública.

PUBLICIDAD

Campos sostuvo que no actúa para abrir conflictos con el gobierno federal. “Yo vengo a defenderme y vengo a defender a los chihuahuenses de la forma en que tratan a los estados”, declaró.

La mandataria estatal señaló que ha enfrentado procesos y presiones políticas sin modificar su postura. En ese sentido, afirmó que no aceptaría un pacto con el gobierno federal por conveniencia personal o electoral.

“Maru Campos es una mujer que no le gustan las rodilleras”, expresó. También rechazó que una conversación con la presidenta pudiera hacerla cambiar de posición frente a las diferencias que mantiene con la administración federal.

Por otro lado, Maru Campos reconoció que exponer el contenido del encuentro puede afectar la confianza en futuras conversaciones con la presidente Claudia Sheinbaum. Aun así, argumenta que la necesidad de desmentir el supuesto acuerdo debía imponerse sobre la reserva de una charla privada.

La gobernadora afirmó que las acusaciones en su contra también motivaron su postura. Sostuvo que ha escuchado en diversas ocasiones señalamientos que la vinculan con una presunta traición a la patria, por lo que consideró legítimo responder.

Temas Relacionados

Maru CamposClaudia SheinbaumChihuahuaCIAEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de México celebra Día del Médico en medio de protestas de trabajadores del IMSS por mejoras laborales: “Admiración al 99%”

El secretario de Salud felicitó a los médicos y les agradeció por su labor para atender a la población

Gobierno de México celebra Día del Médico en medio de protestas de trabajadores del IMSS por mejoras laborales: “Admiración al 99%”

Pemex niega recortes masivos y salariales ante reportes de despidos de trabajadores de confianza y reducción de plazas

Todas las bajas de personal se encuentran en cumplimiento de los derechos laborales, el pago de las indemnizaciones y las prestaciones correspondientes

Pemex niega recortes masivos y salariales ante reportes de despidos de trabajadores de confianza y reducción de plazas

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Te decimos todo lo que debes saber para que tomes tus precauciones ante el evento con temática de Halloween y Día de Muertos

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Gobierno busca adquirir penal de Papantla, en Veracruz, ante sobrepoblación en cárceles

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el penal está construído a un 90%

Gobierno busca adquirir penal de Papantla, en Veracruz, ante sobrepoblación en cárceles

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de octubre? Se reestablece el servicio total de la Línea A del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de octubre? Se reestablece el servicio total de la Línea A del STC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Repintó su camioneta, pero dejó un rastro: así ubicaron a “Mando 20” del CJNG en Colima

Repintó su camioneta, pero dejó un rastro: así ubicaron a “Mando 20” del CJNG en Colima

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Janeth fue encontrada sin vida dentro de un ropero en su habitación, en Charo, Michoacán: sus familiares exigen justicia

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

ENTRETENIMIENTO

José Luis Roma tiene esperanza en que Jesse & Joy vuelvan a cantar juntos en el futuro

José Luis Roma tiene esperanza en que Jesse & Joy vuelvan a cantar juntos en el futuro

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Por culpa de Pablo Montero, participantes de la Granja VIP sufren dolorosa sanción

Christian Chávez envía mensaje a Estefanía Villarreal y pide respetar su privacidad tras crisis de salud mental: “La amo”

Eliot Awards 2026: Aarón Mercury se llevó el premio más importante y Alejandra Guzmán encendió la gala

DEPORTES

Almeyda se reencuentra con Chivas, pero Monterrey necesita una victoria para aspirar a la Liguilla: hora y dónde ver el partido

Almeyda se reencuentra con Chivas, pero Monterrey necesita una victoria para aspirar a la Liguilla: hora y dónde ver el partido

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez