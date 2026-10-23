“Vulneré a la presidenta, pero me tenía que defender”: Maru Campos explica por qué ventiló reunión con Sheinbaum, lo volvería a hacer

La gobernadora Maru Campos habla en su oficina sobre una iniciativa para proteger los procesos electorales en Chihuahua. (Gobierno de Chihuahua )

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió todos los detalles de la reunión privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre, en Ciudad Juárez, donde, en medio de reclamos y gritos, abordaron el conflicto sobre la presencia de agentes de la CIA en México que realizaban operaciones de manera ilegal en el estado.

Se trataba de una reunión privada sobre un tema de seguridad nacional, sin embargo, la gobernadora de Chihuahua compartió en una entrevista con Latinus todos los detalles el pasado 22 de octubre, y esta mañana, durante otra entrevista —esta vez en el noticiero de Azucena Uresti— la funcionaria estatal sostuvo su decisión de ventilar la conversación que hasta entonces había sido únicamente entre dos, y aseguró que lo volvería a hacer.

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“Yo sabía que la iba a vulnerar, pero tenía que defenderme”, señaló Maru Campos, quien aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum fue quien inició el conflicto entre ambas cuando comenzó a señalarla y acusarla desde sus mañaneras en Palacio Nacional.

Asimismo, la mandataria panista expuso que decidió hablar después de que surgieron versiones sobre un supuesto acuerdo con la presidenta de la República. Rechazó que la reunión haya representado una negociación política y sostuvo que buscó desmentir esa versión.

Maru Campos buscaba negar supuesto pacto con Sheinbaum

La gobernadora afirmó que se encontró bajo presión —que la orillaron a exponer la conversación privada con la mandataria federal— luego de los señalamientos difundidos contra ella. Según su versión, las versiones sobre un acuerdo entre ambas la obligaron a responder de manera pública.

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Campos sostuvo que no actúa para abrir conflictos con el gobierno federal. “Yo vengo a defenderme y vengo a defender a los chihuahuenses de la forma en que tratan a los estados”, declaró.

La mandataria estatal señaló que ha enfrentado procesos y presiones políticas sin modificar su postura. En ese sentido, afirmó que no aceptaría un pacto con el gobierno federal por conveniencia personal o electoral.

“Maru Campos es una mujer que no le gustan las rodilleras”, expresó. También rechazó que una conversación con la presidenta pudiera hacerla cambiar de posición frente a las diferencias que mantiene con la administración federal.

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Por otro lado, Maru Campos reconoció que exponer el contenido del encuentro puede afectar la confianza en futuras conversaciones con la presidente Claudia Sheinbaum. Aun así, argumenta que la necesidad de desmentir el supuesto acuerdo debía imponerse sobre la reserva de una charla privada.

La gobernadora afirmó que las acusaciones en su contra también motivaron su postura. Sostuvo que ha escuchado en diversas ocasiones señalamientos que la vinculan con una presunta traición a la patria, por lo que consideró legítimo responder.